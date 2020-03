Gostovanje v Celju še drugič usodno za Maribor

Nogometaši Celja so v 24. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Maribor z 2:0 (0:0). Mariborčani so še ob drugem gostovanju v Celju v tej sezoni ostali praznih rok.

Tako Celjani kot Mariborčani so pomlad odprli s petimi točkami. A boljši vtis so pustili prvi, ki so tudi tokrat igrišče zapustili kot zmagovalci. Maribor je resda imel žogo več v nogah, a so izbranci Dušana Kosića v drugem delu prišli do zadetkov za 11. zmago, s katero so se še bolj priključili boju za vrh lestvice.

Na tretjem mestu imajo toliko točk kot četrtouvrščeni Aluminij oziroma eno manj od drugouvrščenega Maribora, ki je sicer znova pogrešal nekaj igralcev (Martin Milec, Luka Zahović, Denis Klinar, Amir Dervišević, Alexandru Cretu, Jasmin Handanović ...). Celje je proti Mariboru dobilo tudi prvo medsebojno tekmo na domačem igrišču (2:1) v sezoni.

Prvi polčas v Celju ni postregel z zadetki, čeprav sta imeli obe ekipi svoja obdobja. Celjani so bili konkretnejši v prve, Mariborčani pa v drugem delu. Prvo razburjenje je sicer nastopilo v četrti minuti, ko sta morala oba vratarja, Kenan Pirić pri Mariboru in Matjaž Rozman pri Celju, posredovati po poskusih Ivana Božića in Roka Kronavetra.

V 18. minuti je nevarno meril Advan Kadušić, ko je z 20 metrov žogo poslal malo mimo gola, nato pa velja omeniti še dve priložnosti Maribora, v 20. je strel Jasmina Mešanovića z roba kazenskega prostora ustavil Rozman, v 35. minuti pa je od daleč poskusil še Aleks Pihler, spet pa je bil na mestu celjski čuvaj mreže.

Dario Vizinger in Mitja Lotrič sta bila usodna za vijoličaste. Foto: Vid Ponikvar

V 56. minuti pa so Celjani povedli. Žan Benedičič je povlekel v protinapad po izgubljeni Kronavetrovi žogi, malce pred kazenskim prostorom pa poslal lepo diagonalno podajo na svojo desno stran v bližino druge vratnice, kamor je pritekel Dario Vizinger in s strelom iz prve premagal Pirića. Za Vizingerja je to 15. gol v sezoni, med strelci zaostaja le za Antejem Vukušićem (17) iz Olimpije.

V 61. minuti je do strela prišel še Luka Kerin, a je bil takrat mariborski vratar na mestu. Milanič je kmalu zatem "na pomoč" poklical Marcosa Tavaresa in Reneja Miheliča, a v 67. minuti je bilo Celje spet nevarno, ko je Vizinger z lobom oplazil prečko.

Mariborčani, ki so imeli sicer žogo precej več v posesti, niso znali najti poti skozi organizirano celjsko obrambo, nekaj strelov pa je bilo precej preslabih za spremembo izida. Zato pa so dovolj oziroma zelo dobrega sprožili Celjani v 89. minuti.

Po dolgi podaji je Vizinger na robu kazenskega prostora žogo spustil na 20 metrov do Mitje Lotriča, ki jo je malce z desne poslal v bližnji zgornji kot mariborskih vrat za končnih 2:0. Lotrič je dosegel svoj 12. gol sezone.

Celjani bodo v 25. krogu v nedeljo gostovali v Kranju, Maribor pa bo dan prej gostil Bravo.

Celje : Maribor 2:0 (0:0)

Stadion Z'dežele, gledalcev 1800, sodniki: Kajtazović, Kovačič in Pospeh.



Strelca: 1:0 Vizinger (56.), 2:0 Lotrič (89.).



Celje: Rozman, Kadušić, Stojinovič, Zaletel, Marandici, Benedičič, Ćalušić, Kerin, Božić (od 77. Plantak), Lotrič, Vizinger.

Maribor: Pirić, Peričić (od 87. Mulahusejnović), Mitrović, Koblar, Viler, Vrhovec (od 63. Mihelič), Pihler, Požeg Vancaš, Kronaveter, Kotnik (od 63. Tavares), Mešanović.



Rumeni kartoni: Kronaveter, Koblar, Požeg Vancaš, Mulahusejnović, Pihler, Mihelič.

Rdeči karton: Mulahusejnović (90.)

Potek tekme v živo:

KONEC! Mariborčanom ni uspelo, Celjani se veselijo treh pomembnih točk, s katerimi so se vmešali v boj za naslov. Za Mariborom imajo le še točko zaostanka. Po razpletu štajerskega derbija so zagotovo veseli tudi pri Olimpiji, ki je prednost na vrhu lestvice povišala na štiri točke.



GOOOL! Kakšna mojstrovina Mitje Lotriča v 89. minuti! Celjani zdaj vodijo z 2:0.



75. minuta: samo še 15 minut časa za Maribor, da se izogne prvemu letošnjemu porazu. Bo prvakom uspelo?



VIDEO: prečka Daria Vizingerja:





67. minuta: ni veliko manjkalo in Celjani bi povišali vodstvo. Spet je bil v akciji Dario Vizinger, tokrat pa je po njegovem poizkusu z desne strani veselje Celjanov preprečil okvir vrat.



63. minuta: dvojna menjava gostujočega trenerja. Darko Milanič v igro pošilja izkušena Reneja Miheliča in najboljšega strelca v zgodovini prve slovenske lige Marcosa Tavaresa. Lahko poskrbita za preobrat?



VIDEO: gol Daria Vizingerja:





GOOOL! Prva sprememba izida v Celju. V 56. minuti je po protinapadu in sijajni podaji Žana Benedičiča efektivno zadel Dario Vizinger in prišel še do 15. prvenstvenega gola sezone.



Začetek drugega polčasa? Kaj nas v preostalih 45 in še nekaj minutah čaka v Celju?



Polčas! V prvih 45 minutah igre kljub precej aktivni predstavi z obeh strani gola nismo dočakali. Kako bo v drugem polčasu?



VIDEO: strel Aleksa Pihlerja:





35. minuta: Nevaren poizkus Aleksa Pihlerja. Po strelu od daleč se je z obrambo izkazal vratar Celja Matjaž Rozman.



30. minuta: golov na štajerskem derbiju še nismo dočakali, čeprav je ritem igre vse prej kot slab.



18. minuta: nevaren poizkus Celja. Z 20 metrov je streljal Advan Kadušić, a za las zgrešil cilj.



15. minuta: uvodni del štajerskega derbija ni postregel z zadetki, igra Celja in Maribora pa je precej izenačena. Kako bo v nadaljevanju?



4. minuta: nevaren poizkus Roka Kronavetra, ki bi Maribor kmalu popeljal v vodstvo, a se je z obrambo izkazal Matjaž Rozman, ki je žogo odbil v kot.



Začetek tekme! Začel se je štajerski derbi, ki je tokrat še toliko bolj zanimiv. Celjani, ki so v odlični formi in letos še niso izgubili, bi z zmago nad Mariborom skočili na tretje mesto in se vmešali celo v boj za naslov. Za vijoličastimi bi na drugem mestu zaostajali le še za točko. Maribor se seveda z zmago želi vodilni Olimpiji približati na točko zaostanka.