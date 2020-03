Domžalčani po novem porazu pri dnu lestvice

Bravo tudi po četrtem spomladanskem krogu ostaja neporažen, tokrat je na kolena spravil Domžalčane, ki so precej skromnejše v tem delu sezone, saj so doslej zbrale vsega točko. Pri slednjih so še vedno manjkali Marco Da Silva, Tilen Klemenčič, Senijad Ibričić, Janez Pišek, Matic Fink in Sven Šoštarič Karič, a kljub temu vrsta Andreja Razdrha kaže manj od pričakovanj oziroma napovedi. Bravo se jim je s šesto zmago približal zgolj na točko in se je vsaj začasno otresel devetega mesta.

Obe ekipi sta v prvem polčasu imeli nekaj (pol)priložnosti, najlepšo pa je v 28. minuti zapravil domači napadalec Aljoša Matko, ki je malce po levi prišel v kazenski prostor pred Ajdina Mulalića, toda domžalski vratar se je izkazal.

Sicer pa je pri domačih v 17. minuti Roko Baturina zadel le zunanji del mreže, pri gostih pa so bili neuspešni po poskusih Arnela Jakupovića v 11., Mateja Podlogarja v 18. ter dveh Zenija Husmanija v 21. in 44. minuti. V tej je z glavo po kotu poskusil tudi Branko Ilić, a je tudi on preslabo meril.

Domžale so po golu Slobodana Vuka prišle do vodstva, a na koncu spet ostale praznih rok. Foto: SPS/Sportida

Po mirnem uvodu drugega dela so Domžalčani povedli v 55. minuti, ko je Slobodan Vuk zadel iz obrata s 14 metrov ter tako dosegel svoj osmi gol sezone. A vodstvo ni trajalo dolgo. V 58. minuti je prosti strel z desne izvedel Žan Trontelj, žoga pa je prišla vse do Davida Brekala na drugo vratnico, kjer jo je nato nogometaš ljubljanske ekipe z glavo poslal v mrežo za svoj drugi zadetek sezone.

Domači so do preobrata prišli v 81. minuti, ko je Luka Žinko podal za hrbet domžalske obrambe, kamor je stekel Baturina, nato pa je slednji obšel še vratarja Mulalića in žogo poslal v prazno mrežo za 2:1 in svoj tretji spomladanski zadetek. Isti igralec je v 86. minuti stekel še v protinapad, spet prišel sam pred Mulalića, a je bil takrat domžalski čuvaj mreže uspešnejši.

Ob koncu 87. minute je z 20 metrov sprožil še Mustafa Nukić, a bil le malce premalo natančen. Že v sodniškem dodatku je na drugi strani poskusil Predrag Sikimić, vendar je dobro posredoval Igor Vekić.

Bravo bo v 25. krogu v soboto gostoval v Mariboru, Domžale pa bodo gostile Aluminij.

Bravo : Domžale 2:1 (0:0)

Stadion Žak, sodniki: Perić, Vojska in Mikača.



Strelci: 0:1 Vuk (55.), 1:1 Brekalo (58.), 2:1 Baturina (81.).



Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj, Žinko, Kirm (od 79. Orginec), Agboyi, A. Matko (od 66. Kramarič), Nukić, Baturina (od 90. Primc).

Domžale: Mulalić, Sikošek (od 67. Urbančič), Vujadinović, Ilić, Žinić, Kim, Svetlin (od 87. Lazarević), Husmani, Podlogar, Jakupović, Vuk (od 74. Sikimić).



Rumeni kartoni: Agboyi, Trontelj; Ilić, Husmani.

Potek tekme v živo:

Konec tekme v Ljubljani! Bravo je prišel še do druge zmage v letošnjem letu in nadaljeval niz neporaženosti, medtem ko so Domžalčani spet razočarali in ostajajo brez zmage. Osvojili so le točko.



GOOOL! Popoln preobrat Brava v Ljubljani. Po lepi podaji Luke Žinka je pred gol gostov prišel Roko Baturina, lepo preigral domžalskega vratarja in v 81. minuti zadel za vodstvo Brava z 2:1.



VIDEO: priložnost Martina Kramariča:





76. minuta: priložnost za Bravo, ki je bil blizu popolnega preobrata. Po podaji Mustafe Nukića je bil v priložnosti rezervist Martin Kramarič, a ni zadel.



75. minuta: še 15 minut do konca tekme v Ljubljani. Bo ostalo pri izidu 1:1 in bodo nogometaši Brava neporaženi ostali neporaženi še v četrtem nastopu v letošnjem leto, Domžalčani pa še četrtič ostali brez zmage?



VIDEO: gol Davida Brekala:





GOOOL! Vodstvo Domžal je zdržalo le tri minute. Po prostem strelu z desne strani je na levi vratnici do strela prišel David Brekalo in zabil izenačujoči gol za Bravo. V 58. minuti je 1:1.



VIDEO: gol Slobodana Vuka:





GOOOL! Domžale so prišle do vodstva. V 55. minuti je Slobodan Vuk prišel do žoge v kazenskem prostoru Brava, se odlično znašel in zadel. Gostje vodijo z 1:0, njihov napadalec pa je prišel do osmega prvenstvenega gola sezone.



Začetek drugega polčasa! V prvih 45 minutah nismo videli niti enega zadetka, kako pa bo v drugem delu igre?



Polčas! Brez gola v prvem delu v precej izenačenem obračunu, ki smo ga spremljali v Ljubljani. Kako bo v drugem polčasu? Bodo Ljubljančani nadaljevali niz neporaženosti v letošnjem letu? Bodo Domžalčani prišli do prve zmage?



VIDEO: priložnost Zenija Husmanija:





45. minuta: Še ena priložnost v zaključku prvega polčasa. Do strela s 15 metrov je prišel vezist Domžal Zeni Husmani, a se je Igor Vekić v vratih Brava izkazal z novo obrambo in žogo odbil v kot.



VIDEO: priložnost Aljoše Matka:





28. minuta: Velika priložnost za Bravo. Proti golu je sam stekel Aljoša Matko, a se je vratar Domžal Ajdin Mulalić izkazal s sijajno obrambo.



19. minuta: se bo tekma razživela? Zdaj so imeli na drugi strani priložnost Domžalčani. Streljal je Gregor Sikošek, a se je vratar Brava Igor Vekić izkazal s podajo.



VIDEO: priložnost Roka Baturine:





17. minuta: no, pa smo le dočakali prvo priložnost. Do strela v kazenskem prostoru Domžal je prišel novopečeni mladi hrvaški napadalec Brava Roko Baturina, a za las zgrešil cilj. Ostaja pri rezultatu 0:0.



15. minuta: v uvodnem delu tekme v Ljubljani za zdaj brez večjih priložnosti na obeh straneh.



Začetek tekme v Ljubljani! Novinec med prvoligaši Bravo v prvih treh tekmah v letu 2020 še ni izgubil. Osvojil je pet točk. Domžale so dvakrat izgubile in enkrat remizirale.