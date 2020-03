Mura zapravila lepo priložnost, da se vmeša v boj za vrh

Nogometaši Mure in velenjskega Rudarja so se v 24. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0).

Mura je dobila prva dva dvoboja z Rudarjem v sezoni, tokrat pa kljub temu, da ji je Žan Karničnik z mojstrskim zadetkom priigral vodstvo, ni zmogla do druge spomladanske zmage. Brez Matka Obradovića, Marina Karamarka, Renata Simića, Fejsala Mulića in kapetana Alena Kozarja je zamudila priložnost, da obdrži tesen stik z ekipami z vrha. Po že 11. neodločenem izidu v sezoni z 38 točkami zaseda peto mesto, za tretjim oziroma četrtim mestom zaostaja za štiri točke, za prvim pa devet.

Povsem na dnu lestvice ostaja Rudar (pogrešal je Roberta Pušaverja), ki tudi po 24 tekmah ostaja brez zmage in je vse točke zbral le z remiji. Predzadnji Tabor mu ob tekmi manj beži za 13, osmouvrščeni Bravo pa že za 15 točk.

Prve pol ure v Murski Soboti ni postreglo z ravno številnimi nevarnimi akcijami, za eno so poskrbeli Velenjčani, in sicer v 27. minuti, ko je Dominik Radić po levi strani prodrl v bližino gola, a nato žogo poslal mimo oddaljene vratnice.

Foto: Grega Valančič / Sportida

V 37. minuti pa je domače navijače, ki so pred tem sicer videli nekaj nevarnejših poskusov svojih ljubljencev, razveselil Žan Karničnik. Ta se je odločil za strel z več kot 20 metrov malce z desne in žogo poslal v bližnji zgornji kot Rudarjevega gola. Za Murinega nogometaša je bil to drugi gol sezone.

V drugem polčasu pa so Velenjčani v 55. minuti izenačili, potem ko je lepo podajo Josipa Filipovića z desne strani s strelom z glavo unovčil Sanjin Lelić, ki je vstopil v igro na začetku drugega dela.

Sledilo je novo obdobje brez večjih priložnosti, Mura se je sicer trudila, pritiskala proti kazenskemu prostoru gostov, a so slednji z borbeno predstavo dobro pazili na vse dohode v nevarne cone.

Mura bo v 25. krogu v nedeljo gostovali pri Olimpiji, Rudar pa bo gostil sežanski Tabor.

Mura : Rudar 1:1 (1:0)

Stadion Fazanerija, sodniki: Matković, Friš in Benc.



Strelca: 1:0 Karničnik (37.), 1:1 Lelić (55.).



Mura: Zalokar, Šturm, Maruško, Kaučič, Karničnik, Horvat, Brkić (od 63. Bobičanec), Kouter, Filipović (od 78. Šušnjara), Mandić, Žižek (od 69. Maroša).

Rudar: Radan, Kašnik, Pavlović, Ćosić, Džinić, Filipović, Anđelković, Črnčič (od 78. Vošnjak), Kuzmanović, Radić, Petrović (od 46. Lelić).



Rumeni kartoni: Brkić, Šturm, Kouter; Petrović, Kašnik, Lelić.

Potek tekme v živo:

KONEC! Po tem, ko je dve točki odščipnil že Olimpiji, je Rudar, ki še kar čaka na prvo prvenstveno zmago v tej sezoni, načrte prekrižal tudi Muri.



75. minuta: samo še 15 minut ima Mura, da pride do zmage. Ji bo uspelo?



VIDEO: gol Sanjina Lelića:





GOOOL! Šok za Muro v Fazaneriji. Po lepi akciji, ki jo je z glavo zaključil rezervist gostov Sanjin Lelić, je Rudar v Murski Soboti v 55. minuti poravnal izid na 1:1.



Polčas! Mura na odmor odhaja s prednostjo.



VIDEO: gol Žana Karničnika:





GOOOL! Še en evrogol smo dočakali na sredinih tekmah Prve lige Telekom Slovenije. V 37. minuti je uspel Žanu Karničniku, ki je tako Muro popeljal v vodstvo proti Rudarju.



26. minuta: zdaj pa priložnost na drugi strani. Premeteno je do strela v kazenskem prostoru Mure prišel Dominik Radić, a za malo zgrešil cilj. Ostaja pri izidu 0:0.



VIDEO: priložnost Nina Koutra:





18. minuta: prva priložnost za Muro! Do strela v kazenskem prostoru gostov je prišel Nino Kouter, a se je z obrambo izkazal vratar Rudarja Matej Radan.



15. minuta: brez spremembe izida v Fazaneriji v uvodnem delu tekme.



Začetek tekme! V Murski Soboti Mura gosti Rudar in ima vlogo velike favoritinje, saj so Velenjčani povsem na dnu. Če bi varovanci Anteja Šimundže prišli do nove zmage, bi se s 40 točkami tudi oni vmešali v boj za sam vrh. Za tretjeuvrščenimi Celjani in Kidričani bi zaostajali za dve točki, za Mariborom za tri, za Olimpijo pa za sedem.