Primorci na italijanski pogon ujeli ritem: Camorenesi do druge zmage #video

Nogometaši Tabora nadaljujejo z dobrimi predstavami na domačem igrišču, na katerem so zabeležili sedmo zmago v sezoni. Tokrat so povsem zasluženo premagali Triglav, mu zadali prvi poraz v spomladanskem delu prvenstva, se mu povsem približali na prvenstveni razpredelnici, hkrati pa na sedmem in osmem mestu prehiteli Domžale ter Bravo. Čeprav so hitro prejeli gol, jim to ni prestriglo peruti, ves čas tekme so bili boljši tekmec, zmagali bi lahko tudi bolj prepričljivo.

Sežančani so na krilih presenetljive osvojene točke v Mariboru, ki so jo želeli potrditi z zmago v derbiju začelja, tekmo začeli poletno. Rodrigue Bongongui je že v resnem napadu prišel do priložnosti, a je kranjska obramba nevarnost v zadnjem trenutku razčistila. A kmalu zatem so domači igralci doživeli neprijetno presenečenje. Milan Milanović je poslal dolgo žogo v prazen prostor, kamor je utekel Filip Janković in z diagonalnim strelom z leve strani kazenskega prostora premagal domačega vratarja Davida Šugića, ki najbolje reagiral.

A igralcev Tabora prejeti gol ni zmedel. Še naprej so napadali tekmečev gol, pripravili so si kar nekaj priložnosti, a Jalen Arko je vse do končnice prvega dela uspešno branil svojo mrežo. V 14. minuti je ubranil strel z glavo Leona Severja, po kotu so si domači v enem napadu pripravili dve priložnosti, strel Marka Ristića je Arko odbil, odbito žogo pa je Bongongui poslal čez gol. V 24. minuti je strel z roba kazenskega prostora sprožil Marko Krivičić, a je žoga zletela mimo desne vratnice.

Zadetek za vodstvo Tabora:

V 43. minuti so se napadi Primorcev vendarle obrestovali. Po na videz nenevarni akciji je na robu kazenskega prostora žoga prišla do Stjepana Babića, njegov strel po tleh ni bil videti nevaren, a je tokrat vratar Arko nespretno posredoval, saj se mu je žoga pod telesom izmuznila za golovo črto.

V drugem delu so bili napadi gostiteljev nekoliko manj intenzivni, a so bili vseeno nevarnejši tekmeci, čeprav je bil tudi Triglav bolj pogumen, zadel je tudi prečko. V 65. minuti bi domače v vodstvo lahko popeljal Bongongui, vendar je slabo streljal, še lepšo priložnost je nekaj minut pozneje zamudil Erik Salkić, ki je iz ugodnega položaja žogo poslal čez gol.

V 78. minuti pa je vendarle prišlo do spremembe izida. Babić se je sprehodil skozi kranjsko obrambo, s pomočjo enega od branilcev zadel prečko, od katere se je žoga odbila do Karolisa Laukžemisa, ki mu je ni bilo težko poslati v mrežo.

To pa še ni bilo vse od domačih nogometašev. V sodniškem podaljšku je po kotu z močnim strelom zmago potrdil Krivičić.

V 25. krogu bodo Sežanci gostovali v Velenju, Kranjčani pa bodo gostili Celje.

CB 24 Tabor Sežana : Triglav 3:1 (1:1) Štadion Rajko Štolfa Sežana, sodniki: Balažič, Kordež, Černe. Strelci: 0:1 Janković (5.), 1:1 Babić (43.), 2:1 Laukžemis (78.), 3:1 Krivičić (90.). CB 24 Tabor Sežana: Šugić, Azinović, Salkić, Zebić, Ristić (od 71. Mihaljević), Yameogo, Krivičić, Babić (od 83. Nemanič), Sever (od 38. Laukžemis), Bongongui, Denis. Triglav: Arko, Milanović, Kumer, Mertelj, Janković, Udovič (od 46. Gajić), Rogelj, Beciri (od 81. Hasanaj), Majcen, Ćerimagić (od 61. M. Wilmots), Gliha. Rumeni kartoni: Zebić, Bongongui, Yameogo.

Rdeči kartoni: /