Izjemen avtogol poskrbel še za peto delitev točk #video

V 23. krogu Prve Lige Telekom Slovenije smo videli kar pet remijev. Tri v soboto, dva v nedeljo. Najprej sta se z delitvijo točko razšla Triglav in Mura (1:1), nekaj ur kasneje pa še Domžale in Celje (1:1). V soboto je Olimpija remizirala z zadnjeuvrščenim Rudarjem (1:1), Bravo je neodločeno igral z Aluminijem, enako pa velja tudi za Maribor, ki v Ljudskem vrtu ni mogel ugnati Tabor Sežane.

V zadnjem obračunu 23. kroga smo pričakovali eksplozijo zadetkov v Domžalah, a tudi v tem obračunu nismo videli kdo ve kaj dosti akcije. Celjani so povedli v prvem polčasu prek Mitje Lotriča, v drugem pa so Domžalčani prišli do točke, potem ko je svojega vratarja Matjaža Rozmana z ''odličnim" strelom z glavo matiral Advan Kadušić.

Bosanec je na atraktiven način matiral svojega vratarja:

Slabe razmere niso dovoljevale atraktivne predstave

V Kranju je ekipi pričakalo močno razmočeno igrišče, na katerem so imeli igralci precej težav z nadzorom žoge. Do te tekme edini stoodstotni prvoligaš pomladi, ki je še vedno igral brez kaznovanega Luke Majcna, je tudi tokratni dvoboj po zadetku Milana Milanovića dobro začel, a so se Sobočani, pri katerih je Ante Šimundža opravil nekaj menjav v prvi enajsterici v primerjavi s prejšnjo tekmo proti Mariboru in pri katerih sta manjkala kaznovana Žiga Kous in Staniša Mandić, hitro vrnili v igro.

Po lepo podaji Luke Bobičanca je v polno meril njegov soimenjak Šušnjara. Bobi je bil morda celo v prepovedanem položaju, a so sodniki zadetek vseeno priznali.

Sporen zadetek Mure za izenačenje:

Je bil Luka Bobičanec v prepovedanem položaju? Da. 76,40% +

Ne. 23,60% +

Maribor ni izkoristil spodrsljaja Olimpije

Mariborčani, pri katerih sta bila prvič v sezoni v kadru tudi Rene Mihelič in mladinec Rok Maher, niso izkoristili novega spodrsljaja vodilne Olimpije. Domači navijači so pričakovali, da bodo Štajerci po tekmi s Taborom spet na vrhu prvenstvene lestvice, toda Sežančani, pri katerih je manjkal Rodrigue Bongongui, so zdržali vse nalete Maribora.

Ta je tako drugi s točko zaostanka za Olimpijo in s točko več od tretjeuvrščenega Aluminija. Tabor pa je dobil novo točko v boju za obstanek, zdaj ima 14 točk več od zadnjeuvrščenega Rudarja.

Junak srečanja v Ljudskem vrtu je bil vratar David Šugić:

Olimpija zapravila prednost v Velenju

Tako zadnjeuvrščeni Velenjčani kot vodilni Ljubljančani pomladi niso začeli ravno po svojih željah. Knapi so si po slabem jesenskem delu zaželeli precej boljšo pomlad, a na prvih dveh tekmah doživeli dva poraza, Ljubljančani pa so po spodbudnem remiju v Mariboru izgubili doma proti Triglavu. Tako je bil za oboje v Velenju nekakšen popravni izpit.

Bolje so ga sicer začeli gostje iz Ljubljane, ki so v prvem delu zadeli prek Endrija Čekičija, a v drugem delu popustili in po napaki gostom dovolili, da izid izenačijo. Do konca se izid ni več spremenil. Rudar ostaja brez zmage, v veliki krizi pa ostajajo tudi zmaji, ki so na zadnjih štirih tekmah osvojili le dve točki.

Sporna situacija, ki jezi Ljubljančane. Luka Menalo je padel ...:

Se je Mihael Antić pravilno odločil in kaznoval nogometaša Olimpije? Da. 34,45% +

Ne. 65,55% +

V Spodnji Šiški brez zadetkov

Ljubljančani, ki so pogrešali Gala Primca in tudi poškodovanega Sandija Ogrinca, so na svojem terenu gostili ekipo, ki jih je v jesenskem delu obakrat premagala. Avgusta z 1:0, oktobra pa s 5:1. Tokrat pa je bila slika precej drugačna. Dobršen del tekme je bil namreč Bravo boljši tekmec in imel lepše priložnosti – dvakrat je zadel tudi okvir vrat, a ostal brez končne nagrade. Bravo je po sedmem remiju še vedno predzadnji, Aluminij pa je z novo točko ohranil stik z vrhom.

Prva liga Telekom Slovenije, 23. krog: Sobota, 29. februar:

Rudar : Olimpija 1:1 (0:1)

Ćosić 65.; Čekiči 39.



Bravo : Aluminij 0:0



Maribor : Tabor 0:0 Nedelja, 1. marec:

Triglav : Mura 1:1 (1:1)

Milanović 8.; Šušnjara 26. Domžale : Celje 1:1 (0:1)

Kadušić 75./a.g.; Lotrič 42.

Lestvica:

Najboljši strelci: 17 − Ante Vukušić (Olimpija),

14 − Dario Vizinger (Celje),

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

11 − Mitja Lotrič (Celje)

10 - Amadej Maroša (Mura),

9 − Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav),

8 − Luka Bobičanec (Mura), Endri Čekiči (Olimpija)

