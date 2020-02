''Da je Olimpija prodala tekmo? Neumnost brez primere.''

Vlado Šmit je 39-letni srbski trener, ki s Kranjčani para živce slovenskim velikanom in se ne namerava zadovoljiti le z odmevnima zmagama v Ljudskem vrtu in Stožicah.

Vlado Šmit je 39-letni srbski trener, ki s Kranjčani para živce slovenskim velikanom in se ne namerava zadovoljiti le z odmevnima zmagama v Ljudskem vrtu in Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida

V tem trenutku ga v Sloveniji ni srečnejšega nogometnega trenerja od Vlada Šmita. Njegov Triglav je najbolj vroče moštvo spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije. Gorenjski orli so najprej nadigrali zadnjeuvrščeni Rudar, nato pa sredi Ljubljane šokirali vodilno Olimpijo in dokazali, da se jih v tej sezoni ne drži zaman naziv strupa za največje. Zlasti na gostovanjih!

Vlado Šmit se je rodil pred 39 leti v Sremski Mitrovici. Člansko kariero je začel pri Vrbasu, igral v Srbiji še za Vojvodino, Milicionar in Železnik, zaigral tudi za mlado izbrano vrsto tedanje ZR Jugoslavije, nato pa se leta 2002 odpravil v Italijo. Največ nastopov je zbral za Bologno, igral tudi v serie A, zaigral še za Atalanto, Pescaro, Treviso, Gallipoli, SPAL in Cagliari, nato pa se je leta 2012 preselil v Slovenijo. Igral je do leta 2018, nato pa se preselil med trenerje. V aktualno sezono je vstopil kot pomočnik Dejana Dončića, po njegovem odhodu, zgodil se je proti koncu septembra 2019, pa mu je športni direktor Siniša Brkić zaupal glavno vlogo. Letos namerava prejeti UEFA Pro licenco. Opravljal jo bo v italijanskem centru v Covercianu, s Triglavom pa doseči veliki cilj. Stoletnico kluba in pridobitev reflektorjev na stadionu oplemenititi z obstankom med najboljšimi, hkrati pa fantom vcepiti zmagovalno miselnost.

Kako je kot trener kranjskega Triglava premagati favorizirano Olimpijo v gosteh?

Lepo. Dva dni smo se dobro pripravljali na to tekmo, dobro analizirali igro Olimpije. Vedel sem, da bodo njeni igralci po derbiju v Mariboru malce utrujeni. Ne nazadnje je kolega Hadžić ob tem, da se je vrnil Samardžić, v enajsterici v primerjavi z derbijem opravil le eno menjavo. Vedel sem, da se nam bo izšlo pozitivno, če bomo pokazali pravi pristop. Nisem pa nikakor pričakoval, da se bo na koncu izšlo tako. Odigrali smo fenomenalno tekmo. Fenomenalno. Dobro, Olimpija je imela v prvem polčasu večjo posest žoge, a je bila vseeno nemočna. Nič nam ni mogla narediti.

Se vam zdi, da je k vaši zmagi pripomoglo tudi podcenjevanje nogometašev? Kako drugače si lahko zamišljamo dve tako različni predstavi jesenskih prvakov v zgolj štirih dneh?

Morda je bilo krivo tudi to. Da so pomislili, kako enostavno bodo osvojili točke proti nam, in so si jih v glavah pred tekmo že pripisali. To je mogoče, a tega ne morem potrditi. Vem pa, da smo igrali svojo tekmo. Začeli smo jo motivirani. Vsak, ki pride v Stožice, se želi izkazati. Želi dobro odigrati in prejeti čim manj zadetkov. Mi smo zadržali svojo mrežo že drugič zapored nedotaknjeno, kar je zelo pomembno. Sploh za samozavest igralcev, ki so se odlično zoperstavili Olimpiji v vseh segmentih igre.

Vrhunci dvoboja v Ljubljani:

Pred tekmo sem igralcem povedal, naj bodo sproščeni. Naj se ne ustrašijo napak, ampak takrat, ko imamo žogo, čim več igrajo in zadržijo žogo. Nikakor nisem hotel, da bi bili kot večina klubov, ki začnejo takrat, ko pridejo v Stožice, igrati bunker, se zaprejo in čakajo na protinapad. Naročil sem jim, naj poskusijo igrati, da bodo enakovredni v igri, in si pripravljajo priložnosti. To se nam je obrestovalo.

Ste v drugem polčasu, ko je Olimpija zaostajala z 0:1 in ji je voda že počasi tekla v grlo, pričakovali večji pritisk gostiteljev?

Sem. Ob polčasu sem opozoril fante, da smo na zadnjih tekmah v Stožicah pogosto vodili, nato pa ostali praznih rok. Zato sem jim zabičal, naj bodo previdni, zlasti v uvodnih 15 minutah drugega polčasa. Pričakoval sem, da bo šla Olimpija bolj na trdo in bo hotela čim prej izenačiti, a, iskreno povedano, tega nisem opazil. Kot da Olimpija sploh ne bi prestavila v višjo prestavo. Igrala je podobno kot v prvem delu, mi pa smo se še naprej dobro postavljali na igrišču, odigrali dobro v fazi obrambe, bili agresivni in jim nismo puščali preveč prostora.

Nogometaši Triglav so edini slovenski klub, ki se lahko v spomladanskem delu pohvali s stoodstotnim izkupičkom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska nogometna javnost je bila ob tem, ko je videla rezultat srečanja v Stožicah, razdvojena. Ali je bila Olimpija tako slaba ali Triglav tako dober? Kaj od tega drži?

S tem se sploh ne obremenjujem. Imamo svojo pot, svojo igro, svoje cilje, ki smo si jih postavili na začetku tekme. Gledamo nase, pozitivni komentarji pa so mi bili vedno všeč. Drugače pa se s takšnimi vprašanji res ne ubadamo.

Spomladanska lestvica: Triglav 6 točk, Celje, Bravo in Maribor 4, Mura, Tabor in Aluminij 3, Olimpija 1, Domžale in Rudar 0.

Rezultat je bil tako presenetljiv, da so se pojavila celo namigovanja o tem, kako je bilo vse skupaj dogovorjeno zaradi športnih stav.

Vidite, koliko neumnosti obstaja na svetu! Da se pojavijo ljudje, ki ne cenijo naše zmage tako, kot bi jo morali in kot bi si navsezadnje tudi zaslužili. Najbolj me preseneča, kako lahko kdo sploh pomisli na to. In to le nekaj dni po derbiju, ko je Olimpija igrala 1:1. Ko je bežala za štiri točke pred Mariborom in se bori za naslov. Da je Olimpija prodala tekmo? To je res neumnost brez primere. Veste, kako je s tem pri Triglavu? Takoj ko izgubimo kakšno tekmo, se že nekdo oglasi, da smo jo prodali. Dogaja pa se tudi takrat, ko zmagamo proti dobremu tekmecu, in je obratno. Nikoli ni dobro. (smeh, op. p.)

Triglav je premagal Olimpijo prvič na prvenstveni tekmi v gosteh po letu 2011. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kapo dol navijačem, ki so vedno ob nas in so zvesti klubu, a je žal v našem mestu tudi veliko takšnih, ki te trepljajo po ramenih, potihoma ti želijo najslabše. Takšnih dvoličnežev je kar nekaj. Povsod. A mi gledamo le nase. Vsak pravi navijač, ki se spozna na nogomet, je dobrodošel. Vsak ima pravico do svojega mnenja, takšnim neumnostim, kot je domnevna vpletenost stav, pa ne posvečamo pozornosti.

Ste po tekmi v slačilnici igralcem zares najprej povedali: ''Ljudje, pa vi ne veste, koliko ste sploh sposobni."

Tako je, res je. Če so zbrani, če poslušajo in upoštevajo vsa navodila, ko gredo na igrišče, se sploh ne zavedajo tega, koliko so v resnici sposobni. Res je, dogajajo se napake v igri, ampak ko si pravi, te kljub temu, da napraviš napako, nekdo od zgoraj nagradi.

🗣”LJUDJE, PA VI NE VESTE KOLIKO STE SPLOH SPOSOBNI!?!?”



- Trener Vlado Šmit#ČasZaTriglav #BordoBeli pic.twitter.com/hyDzL5lKBM — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) February 25, 2020

Je zmaga nad Olimpijo najlepša v vaši trenerski karieri?

Ne bom lagal, zelo mi je všeč. Zagotovo smo pokazali najboljšo igro do zdaj. Mi je pa zelo pri srcu tudi zmaga v Ljudskem vrtu, ko smo jeseni premagali Maribor. Prav tako z 2:0. To sva dve prekrasni zmagi, vsaka je posebna na svoj način, meni pa je všeč, da na obeh nismo prejeli gola. Zdaj si želim, da bi igralcem vcepil še zmagovalno miselnost. Da ne bi igrali tako zavzeto le proti Olimpiji in Mariboru, ampak tudi proti drugim. Sploh neposrednim tekmecem za obstanek. Da pokažejo enak ritem, agresivnost in borbenost. Če jih bodo, bomo zagotovo obstali v ligi.

Po srečanju se je veliko razpredalo o dejanju kapetana Olimpije Nejca Vidmarja. V predzadnji minuti je stekel do vašega igralca Martena Wilmotsa, ki so ga dajali krči, a ga nato zgolj prijel in odnesel z igrišča.

Marten je med tekmo toliko tekel, da sem kot trener čutil, da mu lahko ponagajajo težave s krči. Potem pa je pritekel Vidmar. To je bil zelo grd odziv. Tekmeca moraš vedno spoštovati. Tudi če se igra zadnja minuta in zaostajaš z 0:2. Seveda, prisotna je bila želja po zmagi, želja po vsaj izenačenju, a moj igralec je ležal na tleh. Že minuto po tem sem ga zamenjal, saj ni več mogel zdržati. A ... Deset sekund ne bi Vidmarju pomenilo nič, če bi mu priskočil na pomoč. Res ne. Nisem pa privrženec tega, da bi iz tega delali afero. Zlasti zaradi sojenja. Tudi sodniki so ljudje. Ko sem bil še igralec, sem bil bolj vročekrvne narave in sem se na igrišču prepiral s sodniki. Zdaj, ko sem trener, tega ni več. Ko je tekme konec, ko se povsem ohladiš, ni več nobene zamere. Tako smo se tudi po tekmi rokovali z Vidmarjem. Nič takega, vse je v redu.

Kapetan Olimpije Nejc Vidmar je po tekmi čestital Kranjčanom za zasluženo zmago, s katero so skočili na šesto mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanimivo je, da vam nekdanji belgijski nogometni zvezdnik in selektor Marc Wilmots, oče dveh nogometašev Triglava, prinaša srečo. Dvakrat je bil na tribunah, dvakrat ste zmagali brez prejetega zadetka.

Naslednjo bo, kakor mi je znano, tudi spremljal (smeh, op. p.). Bi pa rad poudaril, da se razlogi za naše dobre predstave seveda skrivajo drugje. Na pripravah smo delali zelo trdo, uigravali predvsem obrambo, dvignili intenziteto teka. Delalo se je dobro, rezultati so zato nagrada za vložen trud. Igralci so priznali, da je bilo naporno, a so bili tudi zadovoljni z opravljenim. Najtežje treninge smo skoraj v celoti opravili z žogo, zato je bilo delavno, a tudi zanimivo. Fantje pravijo, da so uživali.

Jesenskega dela niste končali najbolj zadovoljni. V Kidričevem ste doživeli popoln razpad sistema. Aluminij vas je odpihnil z 8:1, in to le tri dni po vaši senzacionalni zmagi v gosteh pri Mariboru. Se bojite, da bi se takšen scenarij ponovil še po slavju nad zmaji, ko vas v nedeljo čaka domača tekma z Muro?

Ta tekma mi bo ostala v žalostnem spominu. Žal mi je bilo, ker nisem mogel vrniti igralcev na realna tla in ker je bila to zadnja tekma jesenskega dela. Po zmagi nad Mariborom so se tako sprostili, da so razmišljali le še o počitnicah. O tem, kam bodo kaj šli in kaj bodo počeli. Nič pa se niso pogovarjali o Aluminiju. Mislili so, da jih bo v Kidričevem sama od sebe čakala točka, morda kar vse tri. Preveč so se sprostili, spozabili. Prepričan sem, da bo v nedeljo proti Muri drugače. O tem sem se prepričal že na prvem treningu po zmagi nad Olimpijo.

Vlada Šmita čakajo v 24. krogu, ko bo Triglav gostoval pri Taboru v Sežani, sladke težave, saj bo prvič letos za tekmo kandidiral tudi kapetan Luka Majcen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kakšna bo usoda kapetana Luke Majcna, ki bo proti Muri še manjkal zaradi kazni, nato pa bo po dolgem času spet na razpolago? Bo obveljala tista misel, da se zmagovite ekipe ne menja?

Bomo videli. To so sladke skrbi trenerja. Da ekipa dela dobro in računaš na dolgo klop, je nekaj najboljšega. Imamo dobro pripravljene igralce, ki komaj čakajo, da zaigrajo. Bomo videli, kako bo z Luko. To so sladke skrbi. Morda pa bo začel sprva s klopi. Zanj to ne bi bila težava, saj je pravi profesionalec. Ko se bo vrnil, bo za nas velik plus. Vemo, kako lahko dvigne ekipo in kako pozitivno energijo premore. Seveda pa tistega, kar si je privoščil jeseni po tekmi z Bravom, ne odobravam. Nikoli nisem bil za takšne prizore. Igrišče je igrišče, včasih se kaj zaiskri, zgodi se kak hud prekršek, po tekmi pa se ne sme fizično obračunavati. Zasluženo je prejel kazen, ki jo bo kmalu odslužil. To je tudi nauk, da se to ne bo ponavljalo v prihodnosti.

Pri prvoligaškem vrhu vlada gneča. Je Olimpija v vaših očeh po porazu proti Triglavu še favorit za osvojitev naslova?

Sodeč po tej tekmi bo moral trener Olimpije spremeniti kar nekaj stvari, če bo hotel osvojiti prvo mesto. Po tekmi je povedal, da se tako ne bo osvojilo prvenstva, ampak da bodo morali prikazati nekaj drugega. Tega se tudi zavedajo.

Letos se želi potruditi in klubu, ki mu je zlezel globoko v srce, zagotoviti obstanek med elito. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kakšni pa so cilji Triglava v prav posebnem letu, ki ne prinaša le stote obletnice kluba in tudi nove pridobitve, reflektorjev na kranjskem stadionu?

Želimo obstati v prvi ligi. Smo na dobri poti. Stoletnica kluba je velik dogodek, organiziran bo velik spektakel. Zato moramo obstati. Zaradi tega bomo imeli opravka s še večjim pritiskom. Upam, da ne bomo zašli v kako krizo. Upam pa tudi, da se moji igralci ne bodo zadovoljili le z zmago nad Olimpijo. Moramo ustvariti kontinuiteto.