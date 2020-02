Triglav v Stožicah odpihnil vodilno Olimpijo #video

Ljubljančani so brez kaznovanega Mackyja Bagnacka po točki na večnem derbiju v Mariboru pričakali Kranjčane, ki so v uvodnem spomladanskem krogu zanesljivo premagali Velenjčane. Če so domači navijači pričakovali zmago svojih ljubljencev, so jih ti razočarali. Tako so dopustili možnost, da se jim Mariborčani v sredo na tekmi z Muro približajo zgolj na točko, črno-beli pa bi ob zmagi zaostajali za štiri. Gosti, ki so še vedno pogrešali kaznovanega Luko Majcna, pa so vsaj začasno na šestem mestu prehiteli Domžale in so vse bližje želenemu cilju - obstanku v ligi.

Gorenjci so kljub temu, da so imeli žogo precej manj v posesti, prvi polčas zasluženo dobili. Izpeljali so praktično vse nevarnejše akcije v tem delu igre, že v deseti minuti je za las zgrešil Berat Beciri, v 35. minuti je isti igralec zgrešil neoviran z roba kazenskega prostora, v 40. pa so gosti povedli, ko je podajo iz kot z desne strani z glavo unovčil Milan Milanović. Pri domačih velja omeniti zgolj poskus Anteja Vukušića v 32. minuti z leve strani, a je Jalen Arko dobro posredoval.

Nejc Vidmar je dvakrat moral po žogo v svoj gol. Foto: Grega Valančič/Sportida

Triglav nevarnejši tudi v drugem polčasu

Tudi v uvodu drugega polčasa so se gostje dobro upirali, imeli tudi več poskusov, domačim pa igra nikakor ni stekla. Trener Olimpije Safet Hadžić je poskusil tudi z vpoklicem Stefana Savića namesto Romana Bezjaka, a se ni nič kaj prida spremenilo. Izbranci Vlada Šmita so, čeravno bolj obrambno postavljeni, pridno zapirali vse dohode do svojih vrat. Še več, v 72. minuti so Gorenjci podvojili prednost, potem ko je novinec Armin Ćerimagić zadel z dobrih desetih metrov.

V 78. minuti so domači po kotu sicer dosegli zadetek prek Daniela Kamyja, a je bila žoga že pred zunaj igrišča. Sicer pa so se tudi v zadnjem delu igre Kranjčani dobro borili in bili sami še enkrat blizu zadetka, medtem ko so gostitelji pustili precej bled vtis.

Olimpija bo v soboto v 23. krogu gostovala v Velenju, Triglav pa bo dan pozneje gostil Muro.

Olimpija : Triglav 0:2 (0:1)



Stadion Stožice, sodniki: Vinčić, Klančnik in Benc.



Strelca: 0:1 Milanović (40.), 0:2 Ćerimagić (72.)



Olimpija: Vidmar, Jurčević, Boakye, Samardžić, Kamy, Tomić, Putinčanin (od 46. Knežević), Bezjak (od 59. Savić), Menalo, Čekiči (od 74. Kadrić), Vukušić.



Triglav: Arko, Gliha, Milanović, Kumer, Rogelj, Udovič, Mertelj, Ćerimagić (od 83. Gajić), M. Wilmots (od 90. Hasanaj), Mlakar, Beciri (od 75. Petric).



Rumena kartona: Jurčević; Gajić.

Rdeči karton: /.