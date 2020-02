Rudar tone vse globlje in globlje, kranjski Orli povsem razorožili Olimpijo #video

Prvoligaški nogometaši v Sloveniji spomladi ne poznajo počitka. Danes sta bili odigrani uvodni tekmi 22. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Aluminij je proti Rudarju prišel do zmage v sodnikovem podaljšku (1:0), v prvem obračunu pa je Triglav v Stožicah presenetil Olimpijo (0:2). V sredo se bodo točke delile v Sežani, Murski Soboti in Celju, največjega zanimanja je deležen derbi v Fazaneriji, kjer bo gostovanje Maribora napolnilo tribune do zadnjega mesta.

Drama v Kidričevem

V Kidričevem sta se spopadla tekmeca, ki v uvodnem spomladanskem krogu kot edina nista dosegla zadetka. Mreži sta dolgo časa mirovali tudi v Kidričevem, kjer gledalci skoraj niso videli nobene prave priložnosti, v 92. minuti pa je za zmago domače ekipe zadel Ante Živković.

Video: gol Živkovića:

Velenjski Rudar se tako še naprej spopada s silovitimi težavami. Še nikoli, odkar nastopa v 1. SNL, ni tako dolgo čakal na prvo zmago. Za devetouvrščenim Taborom z odigrano tekmo več zdaj zaostaja za kar deset točk. Čeprav je trener Andrej Panadić napovedal, da bodo knapi eno izmed presenečenj spomladanskega dela in se bodo aktivno vključili v boj za obstanek, novih točk, s katerimi bi se približali tekmecem, kar ni in ni.

Triglav za uvod pripravil presenečenje v Stožicah

Triglav se je veselil zmage v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida Jesenski prvak Olimpija je v soboto uresničil cilj in ostal neporažen v Ljudskem vrtu (1:1), tri dni pozneje pa je prvič v tem koledarskem letu zaigral na domačem stadionu in pričakal kranjski Triglav. Gorenjski orli so v uvodnem obračunu 22. kroga vknjižili še drugo zmago v spomladanskem krogu. V Stožicah so povsem nadigrali Olimpijo (0:2), za katero je prvič od 1. minute zaigral Roman Bezjak, ki je igral do 59. minute.

Zaradi kazni so Ljubljančani v obrambi pogrešali Mackyja Bagnacka, Kranjčani pa so morali znova nastopiti brez kapetana in najboljšega strelca Luke Majcna. Na tribunah pa si je obračun ogledal tudi legendarni Belgijec Marc Wilmots in spremljal nastopa sina Martena Wilmotsa na prvem gostovanju v Ljubljani, medtem ko je Reno Wilmots tekmo spremljal s klopi za rezerve. Mrežo ljubljanske ekipe je pred maloštevilnimi gledalci po natančni podaji iz kota v 40. minuti načel Milan Milanović, končni izid pa je v 72. minuti postavil Armin Čerimagić.

Olimpija tako ostaja pri 43 točkah, Maribor pa bi se ji z morebitno sredino zmago nad Muro lahko približal le na točko zaostanka, v primeru, da Mura premaga Maribor, pa se bo zaostanek Prekmurcev za ljubljansko ekipo zmanjšal na dve točki.

Vrnitev Razdrha in Sikimića v Sežano

Tabor je v leto 2020 vstopil s porazom v Ljubljani. Foto: SPS/Sportida V sredo se bo prvoligaška karavana najprej ustavila v Sežani, kjer se bo prvič, odkar je trener Tabora, na tekmi, ki šteje za točke, predstavil Mauro Camoranesi. Nekdanji italijanski reprezentant in svetovni prvak je trenerski debi pri češnjicah začel s porazom v Ljubljani, kjer je ostal brez točke proti Bravu v zadnjih minutah. Rdeče-črni so padli na predzadnje mesto, zato dvoboj proti Domžalam prinaša velik vložek.

Rumene vodi Andrej Razdrh, ki je lani senzacionalno popeljal Tabor v prvo ligo, z njim se bo prvič v dresu Domžal v Sežani predstavil tudi najboljši strelec Kraševcev Predrag Sikimić. Tako bo na stadionu Rajka Štolfe zelo čustveno, na tribunah pa je treba zaradi domačega debija Camoranesija pričakovati tudi večje število nogometnih radovednežev iz Italije, ki je v zadnjih dnevih zaradi širjenja koronavirusa ostala brez številnih športnih spektaklov.

Fazanerija v pričakovanju spektakla

V Fazaneriji bodo tribune v sredo popoldne malodane polne do zadnjega kotička. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Derbi 22. kroga bo v Fazaneriji, kjer se bosta spopadla velika tekmeca. Ante Šimundža je z Muro velik trn v peti vijolic, ki branijo naslov, a zaostajajo za vodilno Olimpijo, hkrati pa so pred gostovanjem v Prekmurju ostale še brez poškodovanega napadalca Luke Zahovića. Črno-beli želijo s pomočjo polnih tribun spraviti na kolena gorečega tekmeca iz Maribora. Zaradi kartonov pri gostiteljih ne bosta mogla nastopiti Luka Bobičanec in novinec Staniša Mandić, ta je na zadnji tekmi v Domžalah prejel rdeči karton, a so njegovi soigralci, čeprav so skoraj uro igrali z igralcem manj, vseeno osvojili vse tri točke.

Maribor si ne sme privoščiti spodrsljaja, saj na lestvici lovi Olimpijo, Mura pa je z zmago nad Domžalami nakazala, da jo v prvenstvu še kako zanima skok na mesta, ki vodijo v Evropo. Derbi bo zaznamoval tudi obračun bratov Gajser, ki pomagata strategom Mure in Maribora. Starejši Damjan Gajser pomaga Anteju Šimundži, Saša Gajser pa je tesen sodelavec Darka Milaniča.

Celjani po nadaljevanje velikega niza

Roko Baturina je za Bravo debitiral s hitrim zadetkom. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida V sklepnem dejanju 22. kroga se bosta v knežjem mestu pomerila Celje in Bravo. Celjani, edini slovenski prvoligaš, ki v tem letu tako na prijateljskih kot tudi uradnih tekmah ni vpisal poraza, želijo všečno predstavo proti Aluminiju nadgraditi še z uspehom proti Bravu.

Dvoboj bi lahko minil v znamenju hrvaških napadalcev. Pri gostiteljih bosta nevarna Dario Vizinger in Ivan Božić, pri gostih pa je dragoceno zmago le nekaj minut po krstnem vstopu v igro v Prvi ligi Telekom Slovenije dosegel 19-letni Roko Baturina. Ljubljančani bodo zelo pozorni na kapetana Celja Mitjo Lotriča, ki je zaznamoval uvodni spomladanski krog kot edini dvakratni strelec. Dvoboj z začetkom ob 18. uri si boste lahko ogledali na Planet 2.

Prva liga Telekom Slovenije, 22. krog: Torek, 25. februar:

Olimpija : Triglav 0:2 (0:1)

Milanović 40., Čerimagić 72.



Aluminij : Rudar 1:0 (0:0)

Živković 90+2. Sreda, 26. februar:

14.30 Tabor – Domžale

17.00 Mura – Maribor

18.00 Celje - Bravo

Lestvica:

Najboljši strelci: 17 − Ante Vukušić (Olimpija)

13 − Dario Vizinger (Celje)

12 − Predrag Sikimić (Tabor/Domžale)

11 − Rok Kronaveter (Maribor)

10 − Mitja Lotrič (Celje), Amadej Maroša (Mura)

9 − Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav)

8 − Luka Bobičanec (Mura)

7 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Mihael Klepač (Aluminij), Luka Menalo (Olimpija), Slobodan Vuk (Domžale), Luka Zahović (Maribor), Ante Živković (Aluminij)

6 − Aljoša Matko (Bravo), Rudi Požeg Vancaš (Maribor),

