Bravo pokvaril debi Camoranesiju, Mura trn v peti Domžal, Olimpija do velike točke #video

Zimskega premora je konec, slovenski nogometni prvoligaši so odigrali prvi spomladanski krog. Mura je v gosteh prekrižala načrte Domžalam (2:1), Bravo pa je ugnal Tabor (2:1) in pokvaril trenerski debi Mauru Camoranesiju v Sloveniji. Večni derbi v Ljudskem vrtu med Mariborom in Olimpijo se je končal brez zmagovalca (1:1). Triglav je ugnal zadnjeuvrščeni Rudar (3:0), Celje pa nadigralo Aluminij (2:0).

Sklepno dejanje 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije je potekalo v Domžalah, kjer je Mura osrečila navijače, veliko se jih je odpravilo iz Murske Sobote v mesto ob Kamniški Bistrici, in zmagala z 2:1. Črno-beli so v 35. minuti ostali brez novinca Staniše Mandića, ki je prejel rdeči karton in tako ne bo mogel pomagati soigralcem na sredinem derbiju z Mariborom (podobno velja tudi za Luko Bobičanca, ki je v Domžalah prejel rumeni karton), a so vseeno še do konca prvega dela povedli.

Kako je Nino Kouter zadel za 2:0:

Amadej Maroša je poskrbel za vodstvo, v 74. minuti pa je po mojstrskem zadetku prednost podvojil Nino Kouter. Nekaj upanja je gostiteljev vlil prekrasen zadetek s prostega strela, ki ga je dosegel Arnel Jakupović, a je ostalo pri rezultatu 2:1, s katerim je Mura na lestvici ušla Domžalam na 11 točk razlike.

Hrvaški najstnik vstopil, debitiral in odločil zmagovalca

Ljubljanski Bravo je v neposrednem srečanju ekip, ki jim pripisujejo boj za obstanek, doma premagal Tabor in ga prehitel na lestvici. Mladi ljubljanski klub je zmagal z 2:1, zmagoviti zadetek pa je v 84. minuti dosegel Roko Baturina. Komaj 19-letni Hrvat je zaigral prvič v dresu Brava, za katerega igra kot posojeni nogometaš zagrebškega Dinama.

Zadetek Roka Baturine za zmago Brava:

V prvem polčasu je gostitelje v vodstvo popeljal izkušeni Luka Žinko, boljšo predstavo češnjic pa je z izenačenjem po mojstrski podaji Maria Babića kronal Kamerunec Rodrigue Bongongui. Sloviti Italijan Mauro Camoranesi je tako na trenerskem stolčku sežanskega kluba debitiral s porazom in padcem Tabora na osmo mesto.

Vukušić osrečil Olimpijo, Kronaveter poskrbel za izenačenje

Veliki vrhunec uvodnega spomladanskega kroga, sobotni večni derbi v Ljudskem vrtu, se je končal brez zmagovalca. Olimpija je po neodločenem rezultatu (1:1) zadržala prednost štirih točk pred Mariborom, ki se je povzpel na drugo mesto in na lestvici prehitel Aluminij. V prvem polčasu so bili lahko bolj zadovoljni gostje iz Ljubljane, ki so po zadetku najboljšega strelca tekmovanja Anteja Vukušića, v polno je zadel že 17. v tej sezoni, povedli z 1:0 v 33. minuti.

Športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović je dvoboj spremljal na častni tribuni, kjer ponovno ni bilo predsednika Olimpije Milana Mandarića. Foto: Planet TV

Tri minute pozneje so Ljubljančani zahtevali strel z bele točke, a je sodnik Dragoslav Perić le zamahnil z roko. V drugem delu so Mariborčani prikazali boljšo predstavo, po izjemnem prodoru Rudija Požega Vancaša in zadetku Roka Kronavetra, že njegovem 11. v tej sezoni, izenačili na 1:1, nato pa je sledilo dinamično obdobje, v katerem ni manjkalo "zrelih" priložnosti na obeh straneh.

Bi moral sodnik po domnevnem igranju Luke Koblarja z roko pokazati na belo točko za Olimpijo? Da. 65,81% +

Ne. 34,19% +

Kronaveter, nekdanji zmaj, ki je pred srečanjem iz rok navijačev Maribora prejel priznanje za Vijol'čnega bojevnika leta 2019, je sredi drugega dela z dovršenim strelom z razdalje zatresel vratnico, vratar Nejc Vidmar pa je ubranil stoodstotno priložnost Požegu Vancašu. Za goste je debitiral slovenski reprezentant Roman Bezjak. Ostalo je pri 1:1.

Zadetek Roka Kronavetra za končnih 1:1:

Kaj sta po dvoboju povedala trenerja?

Lotrič dvakrat matiral Aluminij

Celjani, edini slovenski prvoligaški klub, ki je pripravljalno obdobje končal brez porazov, v generalki pa v knežjem mestu premagal Olimpijo s 3:0, nadaljujejo z izvrstnimi predstavami. V uvodnem spomladanskem nastopu so z 2:0 premagali Aluminij. Izbranci Dušana Kosića so nadigrali goste iz Kidričevega, ki so bili tako nemočni, da niso sprožili niti enega strela v okvir vrat (razmerje 0:7).

Drugi zadetek Mitje Lotriča:

Junak dvoboja je postal kapetan gostiteljev Mitja Lotrič, ki je dosegel oba zadetka in prisilil vratarja Matijo Kovačića k predaji. Celjani so tako dokazali, da dobri rezultati v pripravljalnem obdobju niso bili zgolj naključje.

Triglav pahnil Rudar še v bolj nezavidljiv položaj

Uvodni dvoboj spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije je v Kranju postregel s prepričljivo zmago Triglava. Gorenjci so v prvem polčasu prevladovali, do prvega zadetka pa prišli šele v zadnji minuti, ko je strelski prvenec v 1. SNL dosegel branilec Žan Kumer.

Končni rezultat je le nekaj trenutkov po vstopu v igro mojstrsko dosegel Gaber Petric:

Na začetku drugega dela je bi Rudar blizu izenačenja, a je Mićo Kuzmanović zadel prečko, nato pa so gostitelji v nadaljevanju prek Berata Bericija, ki se je vpisal med strelce že na prvi uradni tekmi v Prvi ligi Telekom Slovenije, in rezervista Gabra Petrica, ki je za zadetek potreboval le nekaj minut, povišali prednost na 3:0. Knapi s tem nadaljujejo rezultatsko krizo, za Triglavom pa po novem zaostajajo že kar 15 točk.

Lestvica:

Klub T Z R P Goli Točke 1. Olimpija 21 13 4 4 48:25 43 2. Maribor 21 11 6 4 38:21 39 3. Aluminij 21 11 5 5 39:21 38 4. Celje 21 10 7 4 43:22 37 5. Mura 21 9 9 3 34:25 36 6. Domžale 21 7 4 10 30:39 25 7. Triglav 21 7 2 12 28:50 23 8. Bravo 21 5 5 11 25:39 20 9. Tabor Sežana 21 5 4 12 23:35 19 10. Rudar Velenje 21 0 8 13 21:52 8

Najboljši strelci: 17 − Ante Vukušić (Olimpija)

13 − Dario Vizinger (Celje)

12 − Predrag Sikimić (Tabor/Domžale)

11 − Rok Kronaveter (Maribor),

10 − Mitja Lotrič (Celje), Amadej Maroša (Mura),

9 − Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav),

8 − Luka Bobičanec (Mura),

7 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Mihael Klepač (Aluminij), Luka Menalo (Olimpija), Slobodan Vuk (Domžale), Luka Zahović (Maribor)

6 − Aljoša Matko (Bravo), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Ante Živković (Aluminij)

...

