Podvig Mure v Domžalah, ki jih ni rešil niti evrogol #video

Nogometaši Domžal so v 21. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Muri z 1:2 (0:1). Prvi medsebojni dvoboj sezone se je v Domžalah končal z 0:0, a so nato jeseni bolje igrali črno-beli, ki so pred domačimi gledalci Domžalčane ugnali s 3:0. Tokrat je dvoboj sosedov na lestvici, Domžale so šeste, Mura pa peta, dobili slednji, pa čeprav so od 35. minute igrali z igralcem manj. Tako so se Domžalam, ki so doživele deseti poraz, oddaljili že za 11 točk in ohranili stik z vodilnimi ekipami.

Domžale : Mura 1:2 (0:1)



Športni park, gledalcev 1300, sodniki: Vinčić, Praprotnik in Klančnik.



Strelci: 0:1 Maroša (45.), 0:2 Kouter (74.), 1:2 Jakupović (77.).



Domžale: Mulalić, Fink, Vujadonović, Ilić, Žinič (od 63. Sikošek), Svetlin (od 76. Lazarević), Husmani, Pišek (od 82. Kim), Vuk, Jakupović, Sikimić.



Mura: Šafarić, Šturm, Gorenc, Maruško, Kous, Šporn, Kouter, Mandić, Bobičanec (od 64. Karničnik), Šušnjara (od 82. Pucko), Maroša (od 77. Filipović).



Rumeni kartoni: Jakupović, Husmani, Svetlin; Bobičanec.

Rdeči karton: Mandić (35.).

Domžalčani so tekmo začeli oslabljeni, brez kaznovanih Senijada Ibričića in Mateja Podlogarja ter poškodovanih Marca Da Silve in Tilna Klemenčiča, odsotna pa sta bila tudi Grega Sorčan (ta je tik pred tekmo postal očka) in Sven Šoštarič Karič. Sicer pa so ob Kamniški Bistrici imeli pester prestopni rok, pripeljali so Tila Mavretića, Dohyuna Kima, Zenija Husmanija in tretjega strelca lige Predraga Sikimića. Med tistimi, ki jih ni več v Domžalah, pa so Matija Rom, Josip Ćorluka, Rauno Sappinen, Dino Mušija, Andrija Radovanović, Dario Kolobarić in Tonći Mujan.

Nekaj sprememb pa je med zimskim premorom doživela tudi črno-bela ekipa. Prišli so Staniša Mandić, po poškodbi Matka Obradovića tudi vratar Marko Zalokar, Jan Gorenc, Andrija Filipović in Renato Simić, odšli pa so Aleksandar Bošković, Armin Ćerimagić in Žiga Laci.

Mandić izključen, Mura povedla

Če je pri Domžalah prvi zagrozil eden "staroselcev" Slobodan Vuk, ki je zgrešil cilj v 14. minuti, pa je bil pri Muri v isti minuti nevaren novinec Mandić, ki je s 14 metrov z volejem zadel prečko. V 29. minuti je naslednji z roba kazenskega prostora poskusil Nino Kouter, a Ajdin Mulalić ni imel veliko dela. V 33. minuti je sprožil še Amadej Maroša z glavo, a je meril malce previsoko.

Že v 35. minuti pa so dotlej konkretnejši gosti ostali na igrišču le z deseterico, potem ko so sodniki pokazali rdeči karton Mandiću, ki je s komolcem v obraz udaril Husmanija. Kljub igralcu manj pa so Prekmurci v 45. minuti povedli. Domžalčani so po avtu hitro izgubili žogo, v kazenski prostor je po Kouterjevi podaji ob neodločnem Janezu Pišku vtekel Maroša in s strelom malce z desne v bližnji kot dosegel svoj deseti gol sezone.

V uvodu drugega polčasa posebnih razburjenj ni bilo, oboji so sprožili nekaj strelov, ki pa so bili bolj ali manj nenevarni. Precej nevarnejši pa je bil Husmanijev poskus z roba kazenskega prostora v 71. minuti, ko je žogo poslal le malce čez prečko. Dve minuti pozneje je na drugi strani prav tako z roba kazenskega prostora poskusil Maroša, izkazal pa se je Mulalić. V 74. minuti pa so se Domžalčani znašli v še resnejših škripcih.

Žan Karničnik je prodrl po desni strani, podal v kazenski prostor do Kouterja, ki je nato malce z desne žogo poslal pod prečko ob drugi vratnici za svoj drugi zadetek sezone in vodstvo z 2:0.

Vsega nekaj trenutkov pozneje so Domžalčani zmanjšali zaostanek, saj je Arnel Jakupović dobro izvedel prosti strel z 20 metrov in premagal nemočnega Deana Šafarića. To je bil njegov peti gol v sezoni, hkrati pa tudi zadnji na tekmi, kar je pomenilo novo, skupaj deveto, zmago Mure.

Domžalčani bodo v 22. krogu v sredo gostovali v Sežani, Sobočani pa bodo gostili Maribor.

