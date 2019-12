Bravo pokvaril načrte Muri, 1. SNL se vrača 22. februarja! #video

Nogometaši Mure in Brava so se razšli brez zmagovalca (1:1).

Že v sredo so Celjani v Sežani nadigrali Tabor (4:0), Aluminij je ponižal Triglav kar z 8:1 in poskrbel za klubski rekord, Maribor je navijačem priredil še eno razočaranje, saj je remiziral pri zadnjeuvrščenem Rudarju (1:1), a se mu je vseeno zvečer smejalo, saj so Domžale v dramatičnem srečanju premagale Olimpijo (1:0), tako da se je njena prednost pred zasledovalci stopila.

Z remijem med Muro in Bravom (1:1) se je končal jesenski del Prve lige Telekom Slovenije. Naslov jesenskega prvaka je osvojila Olimpija, ki je v dramatičnem sosedskem derbiju v Stožicah ostala praznih rok proti Domžalami. Zmaji imajo pred Aluminijem, ki je ponižal Triglav s kar 8:1 in popravil klubski rekord, in branilcem naslova Mariborom, ki je v Velenju presenetljivo le remiziral, štiri točke prednosti. Celjani so se po visoki zmagi v Sežani povzpeli na četrto mesto.

Prvoligaški nogomet se je po dvoboju med Muro in Bravom, ki se je končal brez zmagovalca (1:1), poslovil od koledarskega leta 2019. To je bilo še zadnje letošnje dejanje. Črno-beli niso uresničili cilja. Ostali so brez domače zmage, ki bi jih popeljala na četrto mesto. Goste, ki so z novo točko ušli zadnjeuvrščenemu Rudarju na +9, je v 9. minuti po imenitni akciji Luke Žinka popeljal v vodstvo David Brekalo.

Dosegel je krstni zadetek v Prvi ligi Telekom Slovenije, le 12 minut pozneje pa se je lahko z enakim podvigom pohvalil komaj 17-letni branilec Mure Žiga Laci. Rezultat se ni več spreminjal, gostitelji pa so bili najbližje popolnemu preobratu sredi drugega polčasa, ko je Jon Šporn z močnim udarcem zatresel prečko.

Domžale pokvarile zabavo Olimpije

Večerni spektakel v Stožicah je postregel z napetim dogajanjem, v katerem ni manjkalo zadetkov, vratnic, najstrožjih kazni, žal pa tudi rdečih kartonov. Sosedski derbi so dobili Domžalčani in pokvarili vnaprej pripravljeno zabavo jesenskih prvakov, ki bodo tako prezimili s prednostjo štirih točk pred Aluminijem in Mariborom. Olimpija je najlepšo priložnost za izenačenje zapravila z Antejem Vukušićem, ki ni izkoristil že druge zaporedne najstrožje kazni.

Njegov nekdanji soigralec pri splitskem Hajduku Senijad Ibričić je bil na drugi strani bolj zbran, ko je izvedel strel z bele točke za Domžale in zanesljivo premagal Nejca Vidmarja. To je bil edini zadetek na tekmi, ki sta jo obe ekipi končali z igralcem manj.

Ibričić je zaradi ostrega jezika ob dosojeni 11-metrovki za Olimpijo moral predčasno z igrišča, v sodnikovem podaljšku pa je Macky Bagnack s surovim prekrškom podrl na tla Tonćija Mujana in si prislužil neposredni rdeči karton. Gostje bi lahko v zadnjih minutah podvojili prednost, a je rezervist Dejan Lazarević zatresel vratnico. Rumeni so s tretjo zaporedno zmago znižali zaostanek za vodilno polovico razpredelnice.

Nepričakovan spodrsljaj Maribora

Čeprav so vijolice pred gostovanjem pri zadnjeuvrščenem Rudarju veljale za absolutnega favorita, po sobotnem razočaranju proti Triglavu pa napovedovale še toliko večjo nujnost zmage v Velenju, se je Milaničevi četi zalomilo. Mariborčani so bili nevarnejši, proti vratom knapov sprožili kar 23 strelov (gostitelji le dva), a niso bili najbolj natančni v zaključkih. Dosegli so le en zadetek, ko je v 20. minuti z mojstrskim strelom z razdalje vratarja Mateja Radana premagal Rok Kronaveter in se veselil jubilejnega desetega gola v tej sezoni.

Rudar je izenačil iz prve priložnosti, v zadnjih trenutkih prvega dela je zadel Borna Petrović in dopolnil bogato hrvaško zbirko strelcev v 20. krogu Prve lige Telekom Slovenije. Mariborčani so v nadaljevanju pritiskali na vrata knapov, a je ostalo pri 1:1 in novem razočaranju za branilce državnega naslova.

Aluminij ponižal Triglav kot še nikoli

Kidričani so izjemen jesenski del, v katerem so se uvrstili tudi v polfinale pokala Slovenije, sklenili z rekordno zmago. Doma so kranjskemu Triglavu, ki je v soboto presenetil z zmago v Ljudskem vrtu, prizadejali enega od najbolj bolečih porazov v klubski zgodovini. Aluminij je bil za nekaj razredov boljši, hitrejši in učinkovitejši od gorenjskih orlov, ki so bili le bleda senca sobotne predstave proti Mariboru.

Šumari so že po prvem polčasu vodili s 4:0, na koncu pa proslavljali veličastno zmago s kar 8:1. Dvakrat so se med strelce vpisali Mihael Klepač, Nikola Leko in komaj 17-letni up David Flakus Bosilj, v polno pa sta zadela tudi kapetan Matic Vrbanec in še eden izmed številnih Hrvatov med izbranci Slobodana Gruborja, Ante Živković. Flakus Bosilj se je veselil strelskega prvenca v 1. SNL.

Rapsodija Celjanov na hrvaški pogon

Celjani so v zadnjem letošnjem nastopu na stadionu Rajko Štolfa nadigrali Sežančane (4:0) in osvojili kraško trdnjavo. Dvakrat je v polno zadel Ivan Božić, med strelce pa sta se vpisala tudi Dario Vizinger, ki je po novem že pri 13 zadetkih v tej sezoni, in kapetan Mitja Lotrič.

Češnjice bodo prezimile na osmem mestu, tako da jim v spomladanskem delu grozi še krčevit boj za obstanek, Celjani pa so se z visoko zmago na razpredelnici povzpeli na četrto mesto.

Nogometaše čaka zdaj daljši počitek. Številni ga bodo že tradicionalno izkoristili za skok v tople kraje na drugih celinah, kjer bodo nabirali svežino in se pripravljali na nove izzive, ki sledijo v letu 2020. Spomladanski del se bo začel atraktivno, 22. februarja se bosta v večnem derbiju v Ljudskem vrtu udarila aktualni in jesenski prvak Maribor in Olimpija.

