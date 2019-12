Olimpija je jesenski prvak! Maribor zaostaja za pet, Rudar pa še kar čaka.

Olimpija je z 2:1 premagala Bravo in si pred zadnjo tekmo v letošnjem letu priborila naslov jesenskega prvaka v Prvi ligi Telekom Slovenije, potem ko je Maribor v soboto v Ljudskem vrtu nepričakovano z 0:2 izgubil proti kranjskemu Triglavu. Domžale so v zadnji tekmi kroga z 2:1 odpravile Rudar. Ta tudi po 19 odigranih tekmah ostaja brez prvenstvene zmage. V soboto smo videli še zmago Celja nad Muro, pa tudi remi Tabora in Alumiija v Sežani.

Olimpija se je v Spodnji Šiški v prvem polčasu precej mučila, a imela vseeno izjemno priložnost, da bi prišla do vodstva. V zaključku prvega dela igre je imel na voljo njen najboljši strelec Ante Vukušić, a se je z obrambo izkazal Igor Vekić. Vratar Brava je bil na resnih preizkušnjah v drugem polčasu in s številnimi obrambami spravljal v obup napadalce Olimpije, ki niso in niso mogli zabiti gola, potem pa je v akciji v 76. minuti, v kateri se je domači vratar spet izkazal z dvema obrambama, le uspel zadeti Vukušić in se odkupil za zapravljene priložnosti pred tem.

Dve minuti za tem je zadel še rezervist Jucie Lupeta in tekma je bila odločena. Ibrahim Mensah je pred koncem še poskrbel za gol upanja za Bravo, a je Olimpija zdržala, osvojila nove tri točke, Mariboru pobegnila za pet točk in si pred zadnjo tekmo v letošnjem letu zagotovila naslov jesenskega prvaka.

Darko Milanič je še drugič v tej sezoni izgubil proti kranjskemu Triglavu v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V drugi nedeljski in tudi zadnji tekmi kroga so Domžale z goloma Slobodana Vuka in Tilna Klemenčiča pred domačimi navijači z 2:1 odpravile Rudar. Velenjčani tako, verjeli ali ne, tudi po 19 tekmah prvenstvenih tekmah v tej sezoni ostajajo brez zmage.

Nov hud spodrsljaj Maribora proti Triglavu v Ljudskem vrtu

Maribor je v tekmo proti Triglavu – pa čeprav brez poškodovanega vratarja Jasmina Handanovića, ki bi v primeru nastopa postal najstarejši igralec v zgodovini prve slovenske lige – vstopil prepričan v zmago in to, da bo vsaj za en dan na vrhu lestvice prehitel Olimpijo, dočakal pa vse kaj drugega. Triglav, ki je nastopil brez kaznovanega najboljšega strelca in gosta našega tokratnega sobotnega intervjuja Luke Majcna, je še drugič po juliju, ko je v prvem prvenstvenem krogu Maribor v Ljudskem vrtu premagal z 2:1, šokiral slovenskega prvaka.

Mojstrovina Gorana Brkića:



Najprej Gaber Petric, ki je zadel po odbitem strelu Gorana Brkića od daleč v prvem polčasu, potem pa še Brkić po evrogolu v drugem polčasu sta poskrbela, da se je štiri tekme trajajoč zmagoviti niz Maribora končal na najbolj krut način.

Da bo za Mariborčane vse skupaj še slabše, pa skrbi podatek, da je nesporni junak večera Brkić, ki mu je še drugi zadetek v drugem polčasu preprečil okvir vrat, nogometaš Olimpije, ki je v Kranj posojen. Maribor je tako doživel še četrti prvenstveni poraz sezone, dva od teh pa zabeležil proti Triglavu..

Celjani do pomembne zmage v lovu na Evropo

V soboto sta bili na sporedu še dve tekmi.

Celjani so pred domačimi navijači z golom Hrvata Ivana Božića iz prvega polčasa premagali Muro, s katero se, tako kot v prejšnji sezoni, potegujejo za mesta, ki ob koncu prinašajo Evropo. V prejšnji sezoni so Prekmurci Celjanom evropska vrata zaprli tik pred koncem, zdaj pa se je Celje z novimi tremi točkami Muri na tretjem mestu približalo na točko zaostanka.

Aluminij prvič v tej sezoni ostal brez zmage proti Taboru

V prvi tekmi kroga sta se v Sežani v soboto v času kosila udarila novinec v ligi Tabor in Aluminij, ki je najprijetnejše presenečenje nove prvenstvene sezone. Z mojstrskim golom Hrvata Maria Babića s prostega strela so tik pred odhodom na polčas do vodstva prišli domači nogometaši, v 58. minuti pa je za izenačenje in, kot se je izkazalo pozneje, tudi končni izid poskrbel kar avtogol Klemna Nemaniča, ki je v svojo mrežo nesrečno preusmeril strel še enega Hrvata na igrišču, Nikole Leka.

Mojstrovina Maria Babića s prostega strela:

Aluminij je tako po treh zmagah, ki jih je v tej sezoni zabeležil proti Taboru (eno tudi v pokalu), prvič v tej sezoni proti Sežančanom ostal brez polnega izkupička.

Lestvica:

Najboljši strelci: 16 − Ante Vukušić (Olimpija)

12 − Predrag Sikimić (Tabor), Dario Vizinger (Celje),

9 − Rok Kronaveter (Maribor), Luka Majcen (Triglav), Amadej Maroša (Mura),

8 − Luka Bobičanec (Mura)

7 − Endri Čekiči (Olimpija), Mitja Lotrič (Celje), Luka Menalo (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

6 − Senijad Ibričić (Domžale), Nikola Leko (Aluminij), Aljoša Matko (Bravo), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Slobodan Vuk (Domžale)

Poročila s tekem:

Video vrhunci tekem:

Domžale : Rudar 2:1:



Bravo : Olimpija 1:2:





Tabor : Aluminij 1:1

Celje : Mura 1:0

Maribor : Triglav 0:2

Fotogalerija Bravo : Olimpija (foto Gregor Valančič/Sportida):