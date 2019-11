Aluminij prvič proti Taboru ostal brez zmage

Kraševci so na prvi medsebojni tekmi v Sežani izgubili proti današnjemu tekmecu, danes pa so se mu precej bolje zoperstavili in iztržili točko. Glede na priložnosti bi lahko obe ekipi dobili tudi kaj več, a na koncu je delitev plena kar pravi odraz dogajanja na zelenici. Aluminij ostaja na tretjem mestu, Tabor pa sredi lestvice.

V prvem polčasu so gledalci spremljali dokaj enakovredno igro, v kateri so imeli nekaj več lepih priložnosti gosti, predvsem v 31. minuti so zagrozili, ko je Dejan Petrovič najprej poskusil s peto, Arian Rener je žogo dobil, to pa je nato čez gol poslal Mihael Klepač.

Ta je sicer poskusil premalo natančno tudi s prostega strela v 27. minuti, sicer pa velja omeniti še poskus Matica Vrbanca v 37. minuti. Na drugi strani je najprej Leon Sever v 22. minuti meril nenatančno, v 44. pa so Kraševci povedli. Mario Babić je izvedel prosti strel s približno 20 metrov in žogo od prečke poslal v mrežo za 1:0.

Navijači Tabora so se razveselili nove točke med prvoligaši. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Gosti so izenačili v 57. minuti, ko je najprej Rener odbil žogo po strelu Klepača, nato pa je do žoge prišel Nikola Leko, sprožil proti vratom, žoga pa se je od Klemna Nemaniča odbila v mrežo. Zatem se je na drugi strani dvakrat izkazal Matija Kovačić, prvič po poskusu Rodrigueja Bongonguija, drugič pa Predraga Sikimića. Oba sta poskusila iz bližine.

V 69. minuti je imel novo lepo priložnost Babić, a je Kovačić znova dobro posredoval, na drugi strani pa so gosti malce pozneje zatresli prečko. V 76. minuti je Klepač zapravil izjemno priložnost za goste, ko je imel v bližini gola povsem odprt strel, Rener je bil na tleh, a je Aluminijev nogometaš žogo poslal točno vanj.

V 79. minuti je Nemanja Jakšić zatresel vratnico s strelom z glavo, v 83. je bil znova nenatančen Klepač, v 86. minuti pa se je na drugi strani v ugodnem položaju zapletel Sikimić.

Sežanci bodo v 20. krogu v sredo gostili Celje, Kidričani pa Triglav.

Tabor : Aluminij 1:1 (1:0)

Stadion Rajka Štolfe, sodniki: Mertik, Herženjak in Radusinović.



Strelca: 1:0 M. Babić (44.), 1:1 Leko (57.).



CB 24 Tabor Sežana: Rener, Ristić, Nemanič, Zebić, Salkić, Mihaljević (od 81. S. Babić), Krivičić, Sever (od 80. Milošev), M. Babić, Bongongui, Sikimić.

Aluminij: Kovačić, Pantalon, Martinović, Vrbanec, Kontek (od 70. Čermak), Petrovič, Jakšić, Amuzie, Klepač, Leko, Živković.



Rumeni kartoni: Sikimić, Bongongui, Mihaljević; Kontek, Martinović, Živković.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Še tretjega zadetka v Sežani nismo dočakali, tako da sta se Tabor in Aluminij prvič v tej sezoni razšla z remijem. Pred tem je trikrat zmagal Aluminij. Dvakrat v prvenstvu in enkrat v pokalu.



VIDEO: vratnica Nemanje Jakšića:



79. minuta: nova priložnost za Aluminij. Vratnico je stresel Nemanja Jakšić.



76. minuta: priložnost za Aluminij. Pred golom je do žoge prišel Mihael Klepač, a ni zadel.



VIDEO: avtogol Klemna Nemaniča:



GOOOL! V 58. minuti izenačenje v Sežani. Z nekaj sreče, po strelu Nikola Leke se je žoga odbila od Klemna Nemaniča odbila v gol in premagala vratarja Tabora. Zdaj je 1:1.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v Sežani čaka v drugih 45 in še nekaj minutah?



POLČAS! Aluminij je pritiskal in si priigral nekaj priložnosti, a potem so domači nogometaši s spektakularnim zadetkom tik pred odhodom na odmor prišli do vodstva. V Sežani se obeta zanimiv drug polčas, o tem ni dvoma.



VIDEO: gol Maria Babića:





GOOOL! No, zdaj pa v 44. minuti evrogol na drugi strani. S prostega strela s kakšnih 18 metrov je Tabor v vodstvo popeljal Mario Babić. Mojstrovina, ni kaj.



36. minuta: Aluminij je vse bolj nevaren. Zdaj je z 18 metrov poizkusil še Matic Vrbanec, a je njegov strel za las zgrešil vrata Sežančanov.



VIDEO: dve priložnosti Aluminija v eni akciji:





31. minuta: no, zdaj pa je bilo v Sežani prvič zares vroče. Zelo spektakularen gol bi skorajda uspel mlademu slovenskemu reprezentantu v vrstah Aluminija Dejanu Petroviću. Njegov zares atraktiven strel je vratar Tabora odbil, do žoge in tudi strela pa je na drugi strani prišel Mihael Klepač, a ni zadel cilja. Ostaja pri 0:0.



30. minuta: v Sežani je za nami pol ure igre, rezultat na semaforju pa še vedno 0:0. Za zdaj se na Primorskem ne dogaja kaj prav zanimivega.



17. minuta: v priložnosti je bil Aluminij, do strela je prišel Nemanja Jakšić, a nastreljal enega od domačih navijačev in iztržil le kot.



ZAČETEK TEKME! Kdo bo po njej srečnejši? Aluminij, ki je v zadnjem krogu izgubil proti Mariboru, pred tem pa nanizal dve zmagi, ali Tabor, ki na novo prvenstveno zmago čaka štiri tekme?



Sobotno dogajanje začenjamo v Sežani, kjer sedmouvrščeni novinec v ligi Tabor gosti Aluminij, ki je na visokem tretjem mestu.