Saga o rekordu, ki se je znašel v resni nevarnosti

''Privoščim mu iz vsega srca. Če si kdo to res zasluži, je to prav Jasko (vzdevek Jasmina Handanovića v nogometnih krogih, op. p.),'' ni aktualni starostni rekorder Prve lige Telekom Slovenije Amel Mujčinović prav nič jezen, ker bo konec tedna, če bo vse potekalo po pričakovanjih, ostal brez odmevnega rekorda. Pred njim ga ni bilo junaka, ki bi zakorakal tako globoko v peto desetletje in nastopil na prvoligaški tekmi.

Govorili so mu, da bo njegov rekord večen

Mujčinović je nazadnje branil v 1. SNL 18. septembra 2015. Foto: Urban Urbanc/Sportida Za velik rekord je poskrbel pred štirimi leti, ko je zaradi višjih sil vskočil na vrata Celja in nadomestil poškodovanega Matica Kotnika. Branil je proti Krškemu in mrežo ohranil nedotaknjeno (0:0). Star je bil 41 let, devet mesecev in 29 dni, popravil starostni rekord tekmovanja in si prislužil veliko čestitk.

''Spominjam se, da so me takrat vsi trepljali po hrbtu in mi govorili, kako ni prav nobene možnosti, da bi mi lahko nekdo porušil rekord. No, pa ni bilo treba dolgo čakati na junaka. Res ne,'' se je smejalo 46-letnemu rekorderju, ko smo ga spomnili na podvig, kateremu je vse bližje Jasmin Handanović.

Blestel proti Aluminiju in za las zgrešil rekord

Jasmin Handanović je v Kidričevem ohranil mrežo nedotaknjeno (2:0). Foto: Miloš Vujinović/Sportida Odkar se je nekdanji slovenski reprezentant in bratranec Samirja Handanovića, ki ga danes čaka dvoboj lige prvakov z Interjem v Pragi, vrnil med vratnici Maribora, so državni prvaki neustavljivi. Začeli so zmagovati v nizu, kot da bi pojava izkušenega vratarja, ki ob odsotnosti Marcosa Tavaresa nosi tudi kapetanski trak, odgnala določene demone v zadnji vrsti Maribora. Obramba vijolic s Handanovićem prejema bistveno manj zadetkov kot prej.

Nazadnje so Mariborčani v nedeljo v gosteh prekrižali načrte Aluminiju (2:0), mladostni veteran iz Ljubljane, ki si je postavil družinski dom v mestu ob Dravi, tako da se ima že skoraj za pravega Mariborčana, pa se je izkazal s številnimi atraktivnimi posredovanji. Pravočasno je ustavil vse nevarne strele Kidričanov, ki jih ni bilo malo, nasmehnila se mu je tudi sreča, ko je Mihael Klepač zatresel mrežo.

Mariboru je pomagal do pomembne zmage pri 41 letih, devetih mesecih in 27 dneh, s tem pa zgolj za dva dneva zgrešil absolutni starostni rekord 1. SNL. Mujčinović si je lahko ''oddahnil'', v soboto, ko čaka Maribor domača tekma s Triglavom, pa bo ostal brez mejnika v slovenskem klubskem nogometu, na katerega je bil tako ponosen. Ponosen pa bo tudi na bodočega novega rekorderja, ki ga pozna odlično.

Še spada med najboljše v Sloveniji

Mujčinović je končal kariero zaradi vse večjih težav s kolenom. Foto: Vid Ponikvar ''Dobro veva, kako je igrati v teh letih in biti aktiven. Res mu privoščim in mu želim, da podaljša kariero za čim dalj časa. Za toliko, kot si želi sam. Važno je le, da ostane zdrav in dobro brani. Podobno je bilo pri meni. Dokler sem se počutil v redu, sem aktivno branil, potem pa so mi pri 39 letih začela nagajati kolena. Imel sem dve operaciji, zaradi katerih sem se pozneje tudi poslovil. Pri 39 letih sem opravljal vlogo drugega vratarja in pomagal le še v sili. Pri Jasku je drugače. On je spet standarden, na zadnjih tekmah pa je pokazal, da še vedno spada med najboljše vratarje v ligi,'' je navdušen nad predstavami, ki jih pri slabih 42 letih izkazuje izkušeni nogometaš Maribora z najbolj ''vratarskim'' priimkom v Sloveniji.

Z Jasminom se srečuje že dolgo. Sta predstavnika svojega ceha, Amel pa se je po branjenju odločil še za trenerski poklic, s katerim ostaja neposredno povezan z delom s čuvaji mreže. ''Z Jaskotom se poznava že dobrih 20 let. Ko je začenjal kariero pri Olimpiji, sem že branil za Celje. Je velik profesionalec, zelo v redu fant. Če si kdo res zasluži rekord, je to prav Jasko,'' zelo spoštuje štiri leta mlajšega stanovskega kolega, ki mu bo v soboto ukradel rekord.

Eden se je poslovil proti Celticu, drugi mu je zadal udarec

Handanović je nadomestni kapetan NK Maribor. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Mujčinović je po dvoboju s Krškim (0:0), ko je bil star že skoraj 42 let, ostal še pol leta na klopi, nato pa je sledil trenutek, ko se je odločil, da bo v življenju poiskal druge izzive. ''Trener Robert Pevnik me je skušal prepričati, da bi podaljšal pogodbo še za eno leto, a sem rekel, da je dovolj. Po pregledu kolena, ki ni bil najboljši, sem se odločil za slovo. Poslovil sem se na prijateljski tekmi s Celticom. Bilo je prelepo, ob tej priložnosti bi se še enkrat zahvalil klubu, da mi je omogočil ta dogodek. Ni veliko igralcev, ki bi imeli poslovilno tekmo, zato sem mu zelo hvaležen,'' se še zdaj naježi, ko se spominja zadnjih prizorov s tekme s škotskim velikanom.

Zanimivo je, da ima prijetne spomine na Celtic tudi bodoči rekorder Handanović. Mujčinović je na tekmi s slovitim škotskim klubom, tudi nekdanjim evropskim prvakom, še zadnjič pomahal v slovo, zdajšnji vratar Maribora pa se je po nepozabni zmagi na Celtic Parku v Glasgowu veselil kot otrok, saj si je zagotovil nastop v ligi prvakov, v kateri je pozneje nastopil še v eno sezoni.

Usoda vratarjev je nepredvidljiva

Jasmin Handanović bo v soboto star 41 let, 10 mesecev in dva dneva. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Handanović v zadnjih krogih na vratih Maribora doživlja drugo mladost. Brani redno, rezultati vijolic pa so takšni, da lahko navijači sijejo od navdušenja. Ko je Mujčinović spremljal dogajanje v Ljudskem vrtu, ga obdobje, v katerem je bil Handanović potisnjen na klop, ni presenetilo.

''Usoda je hotela, da je nekaj časa sedel. Takrat je dobil priložnost Kenan Pirić. A daleč od tega, da bi slabo branil. Če bi branil slabo, si ne bo priboril statusa reprezentanta Bosne in Hercegovine. Takšne so pač usode vratarjev. Ekipi ni šlo najbolje, vskočil je Jasko, z obema rokama sprejel priložnost in jo izkoristil,'' je dejal vratar, rojen pred 46 leti v Tuzli, ki je največ igralnih let podaril Celju, branil pa je tudi za Muro in nekdanji bogat ruski klub Anži iz Mahačkale. Pred 18 leti je zbral tudi edini nastop za izbrano vrsto BiH.

Na treninge prihaja z nasmehom

Je trener vratarjev, zelo zadovoljen s sodelovanjem s trenerjem Dušanom Kosićem. ''Kaj naj sploh povem? Dovolj pove že to, da z užitkom prihajamo na treninge,'' je kratko in jedrnato opisal celjsko nogometno rapsodijo, ki prinaša tudi rezultate, saj Celjani zavzemajo peto mesto, v slabo voljo pa jih ni vrgel niti soboten poraz proti Olimpiji.

V soboto jih čaka še ena zahtevna tekma, v knežje mesto prihaja Mura. Ko se bo končala tekma v Celju, se bo Handanović že začel ogrevati za dvoboj s Triglavom, po katerem bo postal rekorder lige. Obeta se torej sobota, ki je ne gre zamuditi!