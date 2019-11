Ponižali vratarja Aluminija in razkrili, da sploh ni šlo za naključje #video

Igrala se je 57. minuta. Rekordno polne tribune Športnega parka v Kidričevem so čakale na izvajanje kota Maribora. Vijolice so vodile z 1:0, nato pa je žogo v svoje roke vzel Amir Dervišević. Visoki Ljubljančan, ki se je vrnil v začetno postavo Maribora in ji pomagal do zmagovitega niza, se je odločil za neposreden strel na gol.

Zadetek Amirja Derviševića neposredno iz kota:

Žoga se je v visokem loku napotila proti vratom gostiteljem in ujela vratarja Luko Janžekovića na ''krivi nogi''. Slabo je ocenil let žoge, ki ga je tako zmedla, da ga je zadela v glavo in po njegovi nespretni reakciji končala v mreži. Mariborčani so povedli z 2:0, soigralci so hiteli v objem s presrečnim strelcem, branilci Aluminija pa so se držali za glavo. Maribor je povišal prednost in jo ohranil do konca, Dervišević pa dosegel prvi zadetek v sezoni, ki mu sprva ni nudila zadovoljstva, saj se je znašel na stranskem tiru.

V zadnjih tednih ga je trener Darko Milanič vrnil med najboljše. Na zadnjih štirih tekmah je Dervišević, še lani standardni članski reprezentant in najboljši asistent Prve lige Telekom Slovenije, zaigral od začetka do konca, Maribor pa je nanizal štiri zmage z izjemno razliko v zadetkih 8:1.

Dervišević mora trdo delati za vsako minuto

Odkar sta v začetni enajsterici Maribora Jasmin Handanović in Amir Dervišević, vijolice le zmagujejo. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Mariborčani so po dvoboju dali vedeti, da nevsakdanji zadetek Derviševića, neposredni goli po izvajanju kota so v nogometnem svetu še posebej cenjeni, ni bil naključen. ''Še pred kratkim je Aluminij dobil gol iz kota (proti Muri 10. novembra 2019, op. p.). Na to smo šli, tako da smo predvčerajšnjim in včeraj to poskušali, nato pa nam je uspelo,'' je trener Milanič priznal, da so se v pripravah na srečanje posvetili tudi tovrstni možnosti ogrožanja vrat Aluminija.

S predstavami ''povratnika'' Derviševića je zelo zadovoljen. ''Derva (Amir Dervišević, op. p.) nam je prinesel hitrejši pas, malce več direktnosti, ki jo potrebujemo, in zelo dobre prekinitve. V pravem trenutku zadene neposredno iz kota, kar je njegova nesporna kakovost. Pri njem je najbolj pomembno, da ostane zbran in trdo dela za vsako minuto, ki jo dobi,'' je strateg branilcev državnega naslova spregovoril o junaku dvoboja, ki je v 57. minuti poskrbel za potezo tekme.

Ljubljančan je v 57. minuti neposredno iz kota ponižal vratarja Aluminija. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

''Ne vem, ali ga je pri drugem golu motila svetloba reflektorja, a ne glede na vse, to ni pomembno. Zadetki se dosegajo iz napak. Tokrat je napravil napako on, drugič jo bo pač nekdo drug,'' je o nenavadnem zadetku, s katerim je ladja Aluminija potonila proti državnemu prvaku, razmišljal trener Aluminija Slobodan Grubor.

Milec: Smo samozavestni, upamo si igrati lepo

Martin Milec želi z Mariborom nadaljevati zmagoviti niz. Foto: Miloš Vujinović/Sportida ''Ko smo se pripravljali na nasprotnika, smo si pogledali nekaj zadnjih tekem Aluminija. Že na prejšnji tekmi smo videli, da je imel vratar težave pri neposrednih udarcih s kota na gol. Hvala bogu je Derva tako kot vedno dobro zadel žogo. Končala je v mreži. Po tem rezultatu smo zadržali mirnost in z disciplino v obrambi zadržali rezultat,'' je poudaril Martin Milec, edini nogometaš Maribora, ki je na zadnji reprezentančni akciji kandidiral za nastop v članskem državnem dresu.

Mariborčani so torej namenoma neposredno s kota ogrožali vratarja Aluminija in dokazali, da ima nekdanji mladi reprezentant Janžekovič težave, ko se mora spoprijeti s tovrstnimi streli.

Trener Darko Milanič je bil po dragoceni zmagi v Kidričevem upravičeno dobre volje. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Vijolice so z zmago v Kidričevem zadržale zaostanek dveh točk za vodilno Olimpijo. Zmagale so že četrtič zapored. ''Zelo smo zadovoljni s to serijo, je pa še res, da nas čakata še težki tekmi. Če ju bomo odigrali tako kot v Kidričevem, igrali drug za drugega, tako kot smo odigrali nekaj zadnjih tekem, potem se nam ni treba ničesar bati. Smo samozavestni, upamo si igrati lepo, prihajamo v zaključke akcij. To nam mora biti vodili za dve tekmi,'' o zaključku jesenskega dela, Maribor čakata še domača tekma s Triglavom in gostovanje v Velenju pri zadnjeuvrščenem Rudarju, razmišlja Milec.

Maribor je tako na dobri poti, da uvodni del prvenstva konča z zmagovitim nizom in se do z Olimpijo do zadnjega poteguje za jesenski naslov.