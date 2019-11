Konec je, Boban Jović ne bo več igral nogometa #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji slovenski reprezentant in kapetan Olimpije Boban Jović je zadnjo tekmo v karieri odigral 25. avgusta 2017, ko je branil barve poljskega kluba Slask Vroclav. Pri tem bo očitno tudi ostalo, saj je 28-letni Celjan, ki je v zadnjih letih doživel veliko gorja zaradi poškodb in nespoštovanja finančnih dogovorov , napovedal, kako se bo v življenju lotil iskanja novih ciljev.

Za slovensko izbrano vrsto je zbral štiri nastope. Foto: Sportida Nekdanji desni bočni branilec Boban Jović, ki je za člansko izbrano vrsto Slovenije zbral štiri nastope, je v soboto gostoval v studijskem delu Planet TV. Preizkusil se je kot strokovni komentator na dvoboju 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Celjem in Olimpijo, glede svojega trenutnega statusa v nogometu pa pojasnil, da je bolj ali manj že zaključil z nogometno kariero.

Načrti, da bi se po številnih zdravstvenih težavah lahko vrnil na raven, s katero je pred leti spadal med najboljše slovenske branilce, so spodleteli.

''Trenuten status je tak, da sem svojo zadnjo tekmo verjetno odigral pred dvema letoma. Trenutno sem doma, rehabilitacije so za mano. To je to, grem iskati nove cilje v življenju,'' je 28-letni Celjan, ki v karieri ni nikoli zaigral za celjski prvoligaški klub, pojasnil v pogovoru z voditeljem Damjanom Medico. Dal je vedeti, da se ne bo vrnil na igrišče, ampak se osredotočil na nove cilje.

Po dolgem okrevanju se ni več vrnil

Boban Jović je zadnjo tekmo odigral leta 2017. Foto: Vid Ponikvar Tako končuje kariero nekdanji slovenski reprezentant, ki je v dresu Olimpije zbral 171 nastopov, dosegel 13 zadetkov, nosil kapetanski trak in bil tako pomemben, da so se okrog njega lomila kopja v nekdanji aferi, ko pred sedmimi leti ni hotel podpisati nove pogodbe z ljubljanskim klubom. Takrat ga je klubsko vodstvo postavilo na stranski tir, sledil je daljši suspenz, po katerem se je Celjan le vrnil v zeleno-belo ekipo.

Sledil je odhod v tujino. Preizkusil se je na Poljskem in v Turčiji, kjer mu ni šlo vse po načrtih, saj se je zaradi plačilne nediscipline zapletel v spor s klubom. Zadnjo tekmo je odigral v dresu Slaska, nato pa izginil z nogometnega radarja. Zaradi poškodb ahilove tetive in pubične kosti ga je čakalo kar 10-mesečno okrevanje, ponagajalo mu je tudi vnetje aduktorjev, trebušne stene.

Bo gostobesedni Celjan nadaljeval poslanstvo v slovenskem nogometu? Foto: Vid Ponikvar

Po daljši rehabilitaciji, ki jo je opravil v rojstnem mestu Celju, je Jović najavil, da se ne bo več vrnil na igrišče. S tem je slovenski nogomet izgubil še enega igralca, ki je svojčas ogromno obetal in spadal med najbolj nadarjene branilce, pozneje pa zaradi takšnih in drugačnih razlogov ni zmogel talenta pretopiti še v bolj uspešno kariero.