Maribor po zmagi na derbiju osamljen na drugem mestu #video

Aluminij : Maribor, foto: Miloš Vujinović/Sportida:

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Slovenskim prvakom je uspelo, da kot prvi v letošnji sezoni iz Kidričevega odnesejo vse tri točke. V lepi, dinamični nogometni predstavi drugo in tretjeuvrščene ekipe prvenstva, ki sta imeli isto število točk, tekmecev tudi tokrat niso nadigrali, so pa dosegli dva gola, imeli razpoloženega vratarja Jasmina Handanovića in izkoristili slab dan domačega čuvaja mreže Luke Janžekoviča. Če bi slednjemu navijači še oprostili prvi gol, ki ga je že v četrti minuti dosegel Luka Zahović, pa mu ne morejo drugega, ki ga je prejel neposredno s kota, premagal ga je Amir Dervišević. Maribor je s četrto zaporedno zmago ohranil zaostanek dveh točk do vodilne Olimpije.

Če so imeli Kidričani slučajno načrt, da z obrambno igro in hitrimi prehodi na tekmečevo polovico ogrozijo Mariborčane, se jim je ta hitro podrl. Prvaki so namreč že v četrti minuti povedli, ko je Rok Kronaveter v kazenskemu prostoru lepo našel Zahovića, ta je žogo lepo ustavil, nato s konico prstov streljal, vratar Luka Janžekovič ni najbolje posredoval, tako da se je žoga znašla v mreži.

Gostitelji so nato morali igrati napadalno, prejšnje tekme so pokazale, da znajo tudi to. Hitro se je videlo, da bodo tudi Mariborčanom povzročali težave, v 11. minuti je Matic Vrbanec zagrozil s strelom od daleč, Handanović je žogo odbil, Tilen Pečnik pa je odbito žogo poslal čez gol. Handanović je moral posredovati tudi v 22. minuti, ko ga je s peto iz neposredne bližine poskušal premagati Ante Živković, a je bil veteran v mariborskih vratih na mestu. V 35. minuti bi bil vratar bržčas brez moči, a je po prostem strelu z leve strani in poskusu Ilije Martinovića, žoga zletela mimo njegove leve vratnice.

Luka Zahović in Amir Dervišević sta zadela za zmago Maribora. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Handanović reševal Maribor

Mariborčani so bili bolj ali manj stisnjeni na svojo polovico, kljub temu pa so si priigrali še eno priložnost, podobno tisti, po kateri je padel zadetek, toda Jasmin Mešanović je streljal čez gol. Ob koncu prvega dela so se tudi otresli pritiska, niso pa znali kaznovati nekaj napak obrambe gostiteljev, za kar bi lahko sledila tudi kazen, a je v zadnji minuti svojo ekipo po strelu Pečnika spet rešil Handanović.

Gosti so drugi polčas začeli nekoliko drugače, kot so igrali v večjem delu prvega. Tekmeca so želeli umiriti s posestjo žoge in to jim je tudi uspelo. Bili so nevarnejši, Kronaveter je zamudil prvo priložnost. A kar ni uspelo njemu, je v 57. minuti uspelo Derviševiću, ki je zatresel domačo mrežo neposredno iz kota, Janžekovič bi spet moral posredovati bolje.

Aluminij je nato zaigral na vse ali nič, tako da se je igra povsem razživela. Gostom je pretil predvsem Mihael Klepač, ki je imel tri priložnosti za znižanje izida, posebno lepo v 74. minuti, ko se je znašel sam pred vrati, a streljal mimo gola, premalo natančen je bil tudi Nikola Leko.

Priložnosti za povišanje izida so imeli tudi vijoličasti, Janžekovič se je nekoliko odkupil za napake po dveh strelih Rudija Požega Vancaša, v sodnikovem podaljšku se je znašel sam pred njim, Mešanovića in Mitje Vilerja.

Maribor bo v 19. krogu gostil Triglav, Aluminij pa bo gostoval v Sežani.

Aluminij : Maribor 0:2 (0:1) Stadion v športnem parku, sodniki: Obrenović, Kovačič, Kasapović.



Strelca: 0:1 Zahović (4.), 0:2 Dervišević (57.).* Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Pantalon, Martinović, Ploj (od 70. Amuzie), Petrovič, Leko (od 81. Kontek), Vrbanec, Pečnik, Klepač (od 58. Čermak), Živković.



Maribor: Handanović, Milec, Mitrović, Peričić, Viler, Dervišević, Cretu (od 77. Vrhovec), Požeg Vancaš, Kronaveter, Mešanović (od 80. Kotnik), Zahović (od 90. Tavares).



Rumena kartona: Martinović; Cretu.

Rdeči karton: /

Potek tekme v živo: