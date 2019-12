Ponosen, ker ni Olimpija le najboljša, ampak tudi najlepša #video

''Prvenstvo je še dolgo,'' trener Olimpije Safet Hadžić po jesenskem naslovu zmajev, ki so si ga zagotovili z zmago nad Bravom (2:1), vztrajno zavrača evforijo. Opozarja, kako se lahko do konca sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije zgodi še marsikaj. ''Na koncu smo imeli srečo, da ni bilo 2:2,'' poudarja Ljubljančan, ponosen na jesenske predstave izbrancev.

Safet Hadžić je v nedeljo popeljal Olimpijo do tretje zmage nad Bravom v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Želim si, da bi z Olimpijo začel sezono in z igralci opravil priprave,'' je po koncu prejšnje sezone izpostavil željo Safet Hadžić. Zaradi tega, ker je zmajem vedno priskočil na pomoč med sezono in bil primoran v gašenje požarov, se ga je oprijel vzdevek dežurnega gasilca zmajev. Sam pri sebi je vedel, česa bi bil zmožen, če bi Ljubljančane vodil že od začetka sezone. Želja se mu je uresničila.

Predsednik Milan Mandarić mu je izkazal zaupanje in mu omogočil, da je prvič začel sezono na čelu kluba, ki ga nosi v srcu. 51-letni Ljubljančan se mu je oddolžil za zaupanje z uspešnimi predstavami, s katerimi niso nogometaši Olimpije zbrali le največ točk v Prvi ligi Telekom Slovenije, ampak plenili pozornost tudi z najbolj atraktivno igro in največjim številom zadetkov. Jesenski del je z izjemo nekaterih spodrsljajev, med katerimi sta navijače zbodla zlasti domač poraz v večnem derbiju v Stožicah in nepričakovano hiter izpad v pokalu, poskrbel za dobro voljo.

Vesel, da so pokazali najlepšo igro

Olimpija je zmagala po zaslugi zadetkov Anteja Vukušića in Jucieja Lupete. Dalmatinec je v prvem polčasu zapravil strel z bele točke. Foto: Grega Valančič/Sportida Zmaji so si že pred zadnjim letošnjim dejanjem, ko jih v sredo zvečer čaka sosedski derbi z Domžalami, zagotovili naslov jesenskega prvaka. V nedeljo so upravičili vlogo favorita v Spodnji Šiški. Še tretjič v tej sezoni so premagali Bravo in drugouvrščenemu Mariboru, ki brani naslov, ušli za pet točk.

''Prvenstvo je še dolgo in marsikaj se lahko zgodi. Sem pa vesel, da smo ob koncu jesenskega dela na prvem mestu, v kompletu smo pokazali najboljšo in najlepšo igro, dosegli smo največ golov. Ponosen sem na svoje igralce in na to, kar so dosegli,'' je trener Olimpije čestital izbrancem, da so zeleno-bele popeljali na vodilni položaj.

Fotogalerija s tekme Bravo : Olimpija, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Nogometaši Olimpije so v Spodnji Šiški, kjer na tribunah ni manjkalo njihovih navijačev, prišli do treh točk težje od pričakovanega. ''To je bila težka tekma. Vedno opozarjam, kako je mestni derbi nepredvidljiv. Res je, da smo zapravili svojo kvoto priložnosti, a smo imeli na koncu srečo, da ni bilo 2:2,'' je izpostavil Hadžić, njegov stanovski kolega Dejan Grabić pa je povedal: ''Po prikazanem v prvem polčasu bi si zaslužili več. Škoda, da nismo povedli. Ostaja grenak priokus, smo pa vedno bliže temu, da osvajamo točke tudi proti najboljšim,'' so mešani občutki prevevali stratega Brava, ki z njim prvič nastopa v druščini najboljših.