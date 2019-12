Olimpija se je mučila, a na koncu le prišla do cilja

Olimpija je izkoristila sobotni spodrsljaj Maribora - v Ljudskem vrtu je izgubil proti kranjskemu Triglavu z 0:2 - in po današnji zmagi nad Bravom v Šiški znova povečala svojo prednost na lestvici te si zagotovila naslov jesenskega prvaka.

Ljubljanska ekipa ima pred sredino zadnjo tekmo v prvem delu prvenstva, ko v Stožice prihaja Domžale, pet točk prednosti pred drugouvrščeno zasedbo iz štajerske prestolnice, ki bo tega dne gostovala v Velenju. Bravo, osmoljenec današnje tekme in trenutno predzadnja ekipa v elitnem ligaškem tekmovanju, bo dan kasneje gostoval v Murski Soboti.

Mestni obračun so bolje pričeli gostujoči igralci v zelenih dresih, navkljub izraziti terenski premoči pa je bilo prvič vroče pred njihovimi vrati. Po kombinirani akciji je žoga prišla do Mustafe Nukića, njegov močan strel z roba kazenskega prostora pa je vratar Nejc Vidmar zaustavil.

Izbranci gostujočega trenerja Safeta Hadžića so prvo nevarno akcijo uprizorili v 13. minuti, zvit lob strel Luke Menala pa je ubranil domači vratar Igor Vekić. Zeleno-beli so v 20. minuti ostali brez Endrija Čekičija, njegov položaj v konci napada pa je zasedel robustni napadalec Jucie Lupeta.

Olimpijina igra v nadaljevanju ni stekla, igrala je dokaj nepovezano, manjkala je tudi ideja in navdih posameznika. Bolj nevarna je bila domača ekipa, predvsem v 24. minuti, ko se je po globinski podaji v lepem položaju za zadetek znašel Aljoša Matko, a je bil Vidmar v pravem trenutku na pravem mestu.

Jucie Lupeta je na igrišče prišel s klopi in povišal vodstvo Olimpije na 2:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Olimpija je znova zagrozila v 35. minuti, po kotu z desne strani je bil najvišji Macky Bagnack, po njegovem strelu z glavo pa se je izkazal Igor Vekić.

Domači čuvaj mreže je v še večjem sijaju zablestel šest minut kasneje, ko je - po prekršku Ovbokha Agboyija nad Stefanom Savićem je glavni sodnik Matej Jug nemudoma pokazal na belo točko - najprej ubranil 11-metrovko trenutno prvemu strelcu slovenske lige Anteju Vukušiću, ki tudi po "idealnem odbitku" žoge v drugem poskusu ni spravil za Vekićev hrbet.

Olimpija je bolje pričela drugo polovico tekme. Že v 50. minuti se je po kombinirani akciji s Savićem v lepi priložnosti znašel Vukušić, njegov strel z 12 metrov pa je zletel visoko prek domačih vrat.

Le tri minute kasneje je bilo vroče v kazenskem prostoru Olimpije, po podaji Besarta Abdurahimija z desne strani se je v lepi priložnosti znašel Gal Primc, njegov strel z glavo pa je bil mlahav, Vidmar ga je zaustavil.

Hadžićevi varovanci so v nadaljevanju zavladali na igrišču in vse bolj stiskali obroč pred domačimi vrati. Vekić je bravurozno posredoval po strelih Menala z roba kazenskega prostora v 56. minuti, Vitje Valenčiča iz neposredne bližine v 60. minuti ter Vukušića z desetih metrov (znova je streljal previsoko) v 63. minuti ostala nedotaknjena.

Ibrahim Mensah je poskrbel za gol upanja za Bravo, a poraza novincev v ligi ni mogel preprečiti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Bravo je zaustavil prvi frontalni nalet slovitega mestnega tekmeca, drugega pa ni zmogel. V 74. minuti je Savić premešal domačo obrambo, žoga pa je po njegovem strelu kar dvakrat zadela okvir vrat.

V 75. minuti je po pravem "fliperju" in z zvrhano mero sreče Vukušić vendarle popeljal Olimpijo v vodstvo z 1:0, zgolj tri minute kasneje pa je Lupeta po kombinirani akciji povišal na 2:0.

V taboru Olimpije so si pošteno oddahnili, a le do 83. minute, ko je rezervist Ibrahim Mensah po napaki domače obrambe znižal na 1:2. V končnici dvoboja so znova malce trepetali, na koncu pa vendarle zasluženo osvojili vse tri točke.

Športni park Šiška, sodniki: Jug, Praprotnik, Kordež.



Strelci: 0:1 Vukušić (75.), 0:2 Lupeta (78.), 1:2 Mensah (83.).



Bravo: Vekić, Primc, Trontelj, Kurtovič (od 69. Ihbeisheh), Brekalo, M. Matko, Žinko (od 80. Mensah), Agboyi, Abdurahimi, Nukić, Đajić.

Olimpija: Vidmar, Samardžić, Maksimenko, Bagnack, Boakye, Savić, Tomić, Menalo (od 90. Kregar), Valenčič, Vukušić, Čekiči (od 20. Lupeta).



Rumeni kartoni: Ihbeisheh, Trontelj; Samardžić, Maksimenko, Lupeta.

KONEC TEKME! Olimpija je prišla do nove zmage, si pred Mariborom nabrala pet točk prednosti in osvojila jesenski naslov prvaka.



VIDEO: gol Ibrahima Mensaha:





GOOOL! Zdaj je v Ljubljani vse bolj vroče. V 83. minuti je do gola prišel Ibrahim Mensah in zaostanek Brava zmanjšal na 1:2. Očitno na štadionu ZŠS Ljubljana ni še vse odločeno.



VIDEO: gol Jucieja Lupete:





GOOOL! Očitno je tekma odločena. Zdaj je 76. minuti zadel še rezervist Jucie Lupeta, Olimpija vodi z 2:0.



VIDEO: gol Anteja Vukušića:





GOOOL! No, pa je Olimpija le dočakala gol. V 74. minuti je spet po levi prodiral Stefan Savić, a se je z novo obrambo izkazal Igor Vekić. Po odbitem strelu je z glavo poizkusil še Luka Menalo, a je bil vratar Brava spet na mestu, potem pa je Ante Vukušić le zadel in se odkupil za številne zapravljene priložnosti.



VIDEO: dve vratnici po strelu Stefana Savića:





73. minuta: zdaj pa je bila Olimpija res zelo, zelo blizu zadetka. Po levi strani je prodiral Stefan Savić in ustrelil. Po njegovem strelu se je žoga najprej odbila od leve vratnice Igorja Vekića, potem pa še desne. Spet brez gola.



70. minuta: Olimpija vse bolj pritiska, a ne more streti odpora Brava. Zdaj je s strelom poizkusil še Eric Boakye, a tudi on meril mimo vrat.



VIDEO: priložnost Anteja Vukušića:





63. minuta: še ena velika priložnost za Olimpijo. Pred gol je prišel Ante Vukušić, a spet ni zadel. Vratar Brava Igor Vekić je poskrbel za novo obrambo.



VIDEO: priložnost Vitje Valenčiča:





59. minuta: nova priložnost za Olimpijo, do strela je pred golom prišel Vitja Valenčič, a se je vratar Brava Igor Vekić izkazal z novo obrambo.



56. minuta: poizkusil je Luka Menalo, a je vratar Brava žogo odbil v nov kot.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas čaka v drugih 45 in še nekaj minutah? Trenerja ob polčasu nista menjala.



VIDEO: enajstmetrovka za Olimpijo:





POLČAS! Po precej nezanimivih prvih 45 minutah igre moštvi na odmor odhajata rezultatsko poravnani. Olimpija se je v prvem polčasu precej mučila in si ni pripravljala priložnosti. Imela je sicer na voljo enajstmetrovko, ki pa jo je zapravila. Če želijo zmagati in se Mariboru odlepiti na plus pet, bodo morali nogometaši Olimpije v drugem delu igre pokazati veliko več.



44. minuta: najboljši strelec Olimpije in lige Ante Vukušić je zapravil enajstmetrovko! Pa ne samo to, po obrabi Igorja Vekića je celo prišel do odbite žoge, a jo z nekaj metrov ni zmogel spraviti v mrežo. Hrvat tako ostaja pri 15 prvenstvenih golih.

43. minuta: enajstmetrovka za Olimpijo po prekršku Nigerijca Ovbokha Agboyjija nad Stefanom Savićem!

zdaj pa je bil spet nevaren Bravo. Proti golu Olimpije je prodrl njegov najboljši strelec, prišel sam predz desne strani, a je kapetan Olimpije žogo odbil v kot.zdaj je bilo nevarno na drugi strani. Z leve strani je s pretkanim strelom poizkusil. Vratar Brava je imel veliko dela, da je žogo izbil v kot.prva priložnost na tekmi je pripadla Bravu. Po dolgi akciji, v kateri so domačini pletli mrežo okoli vrt Olimpije, je na koncu do strela z roba kazenskega prostora prišel, a vratar Olimpijez njegovim strelom ni imel težav.Začelo se je. Kaj nas čaka v Spodnji Šiški? Bravo je trenutno sicer na predzadnjem mestu lestvice in je osvojil 16 točk. Olimpija jih ima na vrhu lestvice kar 23 več., a ne iz Stožic, pač pa s štadiona ZŠD Ljubljana v Spodnji Šiški, kjer bo debitant v ligi Bravo gostil vodilno Olimpijo. Če bo ta zmagala, si bo na vrhu lestvice nabrala že pet točk naskoka pred Mariborom in si tako pred zadnjo tekmo v letu 2019 že zagotovila naslov jesenskega prvaka.