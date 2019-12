Domžale še drugič v nizu do zmage, kalvarija Rudarja se nadaljuje

Domžalčani so v ne preveč kakovostni predstavi izpolnili svoj cilj. Šele drugič v sezoni so povezali dve zmagi, zanimivo je, da so tudi prvi zaporedni dosegli proti istima tekmecema, in sicer Triglavu in Rudarju. Zmaga proti Rudarju, ki je letos iz Domžal že odnesel točko, je povsem zaslužena, pokazali so več, knapi, ki so se v glavnem branili, pa so bili spet nerazpoloženi in tudi po 19. krogu ostajajo brez zmage.

Gostitelji so od samega začetka pletli mrežo okoli tekmečevih vrat. A prave priložnosti si niso pripravili vse do končnice prvega dela. Bilo je nekaj poskusov, nekaj strelov, toda ti so bili jalovi, kot je bila jalova tudi njihova premoč.

A v zadnji minuti prvega dela je vendarle prišlo do spremembe rezultata. Dejan Lazarević je z leve strani poslal žogo v sredino, Velenjčani so jo odbili, a le do Matica Finka, ki se je z roba kazenskega prostora odločil za strel. A na poti proti golu so njegov strel blokirali, toda žoga se je odbila do Slobodana Vuka, ki se je pred vrati odlično znašel.

Matej Radan in soigralci pri velenjskem Rudarju še kar čakajo na prvo prvenstveno zmago sezone. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi v drugem delu so bili domači boljši tekmec. Že v prvi minuti je gostujoči vratar Matej Radan ubranil strel Arnela Jakupovića, gosti pa so zagrozili v 50. minuti, ko je po podaji Aljaža Krefla Marko Ćosić z glavo streljal mimo gola, podobno akcijo z enakim razpletom sta ista igralca uprizorila tudi v 62. minuti.

Radan je uspešno posredoval tudi pri še enem nevarnem strelu Jakupovića v 65. minuti, veliko dela je imel tudi po močnem strelu Mattiasa Kaita tri minute pozneje.

V 76. minuti pa je rumena družina vendarle povišala vodstvo. Senijad Ibričić je izvedel prosti strel, poslal žogo v sredino, kjer je z glavo Vuk lepo našel Tilna Klemenčiča, ki je z močnim strelom zatresel mrežo.

A gosti so hitro odgovorili in si spet priigrali nekaj upanja, potem ko je bil po kotu, ki ga je izvedel Krefl, v kazenskem prostoru najvišji Leo Ejup. Gosti bi lahko le nekaj trenutkov pozneje lahko tudi izenačili, a je bil strel Dominika Radića preslab, da bi lahko presenetil domačega vratarja Ajdina Mulalića.

Domžale bodo v naslednjem krogu gostovale pri Olimpiji, Rudar pa bo gostil Maribor.

Domžale : Rudar 2:1 (1:0)

Stadion v športnem parku, gledalcev 300, sodniki: Vinčić, Kovačič, Sušnik.



Strelci: 1:0 Vuk (45.), 2:0 Klemenčič (76.), 2:1 Ejup (78.).



Domžale: Mulalić, Klemenčič, Lazarević (od 77. Podlogar), Ibričić, Mujan, Vujadinović, Kait (od 88. Da Silva), Fink, Karič, Jakupović (od 90. Čorluka), Vuk.

Rudar Velenje: Radan, Kašnik (od 66. Ejup), Petrovič (od 74. Kuzmanović), Črnčić, Radić, Anđelković, Filipović, Krefl, Ćosić, Pušaver, Kobiljar (od 84. Kadrić).



Rumeni kartoni: Vuk, Kait, Vujadinović; Kobiljar, Krefl.* Rdeči kartoni: /

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Domžale so, šele drugič v tej sezoni, prišle do druge zmage v nizu, Rudar pa tudi po 19 odigranih prvenstvenih tekmah v tej sezoni ostaja brez ene samcate zmage.



VIDEO: gol Lea Ejupa:





GOOOL! Morda pa vsega še ni konec. Le minuto po povišanju vodstva Domžal je Rudar zabil za 1:2. V polno je meril Leo Ejup.



VIDEO: gol Tilna Klemenčiča:



GOOOL! Zdaj pa so v 77. minuti Domžalčani zadeli še drugič. Po prostem strelu Senijada Ibričića je do gola prišel Tilen Klemenčič in najverjetneje razblinil dvome o zmagovalcu.



68. minuta: za nami je polovica igre v drugem polčasu, dogajanje pa ... Podobno kot v prvem. Bolj malo ga je.



46. minuta: strel Arnela Jakupovića z roba kazenskega prostora, s katerim pa vratar Rudarja ni imel veliko težav. Upamo, da je to napoved malce bolj pestrega dogajanja v drugem delu igre.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Upajmo, da bo v drugem delu igre dogajanje malce bolj zanimivo, kot je bilo v prvem.



POLČAS! Domžale so tik pred odhodom na odmor le prišle do zadetka, a v prvem polčasu niso niti najmanj navdušile, kar seveda velja tudi za Rudar. Maloštevilni gledalci v Domžalah upajo, da bo v drugem delu igre seveda vsaj malce bolje.



VIDEO: gol Slobodana Vuka:





GOOOL! Po zares dolgočasnih 44 minutah, v katerih se ni zgodilo praktično nič, smo v Domžalah le dočakali prvi gol. V zaključku prvega polčasa je domače v vodstvo popeljal Slobodan Vuk.



30. minuta: kaj se dogaja v Domžalah? Nič. Dooolgčas.



18. minuta: priložnost za Domžale. Do strela z glavo je prišel Slobodan Vuk, a ni streljal najbolje.



15. minuta: za nami je uvodni del igre v Domžalah, kjer pa za zdaj nismo videli nič preveč zanimivega.



ZAČETEK TEKME! V Domžalah nas čaka obračun med najbolj negativnim presenečenjem sezone Domžalami in najslabšem moštvu sezone Rudarju, ki ima vsega 6 točk in je prikovan na dno lestvice.