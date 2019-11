Bitka za Evropo v Celju pripadla domačim

Celjani so proti Muri prišli do pomembne zmage.

Celjani so proti Muri prišli do pomembne zmage. Foto: Vid Ponikvar

Petouvrščeni Celjani so prišli do pomembne zmage nad četrtouvrščeno Muro, ki so se ji zdaj približali na zgolj točko zaostanka. Ekipi imata sicer po treh medsebojnih tekmah identičen izkupiček - zmago, poraz in neodločen izid. Muraši, ki so med tednom posodobili grb in mu dodali zlato obrobo, so bili tokrat premalo konkretni.

Celjani so bili v prvem polčasu nekoliko bolj aktivni in večkrat streljali, posebej nevarno pa ni bilo ne za enega ne drugega vratarja vse do 31. minute. Takrat pa so gostitelji tudi povedli, ko je po podaji Mitje Lotriča z leve strani Dario Vizinger z glavo žogo podaljšal pred gol, kjer je bil Ivan Božić in iz prve zadel za 1:0.

V uvodu drugega polčasa so imeli nekaj več priložnosti črno-beli, v 47. minuti je Jon Šporn sprožil z leve strani, Matjaž Rozman pa je bil na mestu, tako kot tudi po prostem strelu Andrije Bubnjarja v 60. minuti.

Izbranci Dušana Kosića, ki so se bolj osredotočali na branjenje vodstva, so bili v tem delu igre dokaj nenevarni, v 78. minuti pa je vseeno moral posredovati Matko Obradović po Lotričevem strelu. Božić je bil v 85. minuti manj nevaren in natančen ob strelu z leve strani. V zadnjih minutah so znova bolj pritisnili Sobočani. Celjani pa bi lahko v sodniškem dodatku še povečali prednost, a so v končnici nespretno izvedli napad, potem ko Obradovića niti ni bilo v vratih.

Celjani bodo v 20. krogu v sredo gostovali v Sežani, Sobočani pa bodo dan pozneje gostili Bravo.

Celje : Mura 1:0 (1:0)

Arena Z'dežele, gledalcev 1050, sodniki: Kajtazović, Švarc in Salkić.



Strelec: 1:0 Božić (31.).



Celje: Rozman, Travner, Ćalušić, Zaletel, Stojinović, Plantak, Benedičič, Lotrič (od 90. Štusej), Kerin (od 63. Koritnik), Božić, Vizinger.

Mura: Obradović, Pucko, Karamarko, Maruško, Kous, Kouter, Šporn, Horvat (od 58. Karničnik), Šušnjara (od 68. Žižek), Bubnjar (od 61. Cipot), Maroša.



Rumeni kartoni: Kerin, Travner, Benedičič, Plantak; Maroša, ŠPorn.* Rdeči karton: /.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Muri ni uspelo in Celjani so prišli do pomembne zmage v lovu na Evropo. Zdaj za Prekmurci na tretjem mestu zaostajajo samo še za točko.



78. minuta: zdaj pa priložnost za Celje. Od daleč je s strelom poizkusil Mitja Lotrič, a preslabo, a bi premagal Matka Obradovića v vratih Mure.



75. minuta: za zdaj še brez nove spremembe izida v Celju. Mura pritiska za izenačenje, a za zdaj ni uspešna.



60. minuta: priložnost za Celjane, ki so imeli na voljo prosti strel na robu kazenskega prostora. Poizkusil je Andrija Bubnjar, a streljal preveč po sredini.



ZAČETEK DRUGEG POLČASA! Kaj nas v Celju čaka v drugem delu igre?



POLČAS! Na odmor so s prednostjo odšli Celjani. Če bo tako tudi po koncu tekme, se bodo Prekmurcem na lestvici približali na točko zaostanka.



VIDEO: gol Ivana Božića:





GOOOL! V Celju sprememba izida, v vodstvo pa so prišli domači nogometaši. V 31. minuti jih je v vodstvo popeljal Ivan Božić. To je zanj peti prvenstveni gol sezone.



VIDEO: priložnost Luke Šušnjare:



21. minuta: priložnost za Muro. Vratarja Celja bi skorajda premagal Luka Šušnjara, ki je bil zelo blizu atraktivnega zadetka.



ZAČETEK TEKME! Kaj nas čaka v Celju, kjer se merita ekipi, ki sta v zadnjih dveh krogih osvojila vsaka zgolj po točko.



Javljamo se še iz Celja, kjer nas čaka obračun ekip, ki sta na petem in četrtem mestu, torej tudi derbi za mesta, ki ob koncu sezone vodijo v Evropo. Mura v to tekmo vstopa s štirimi točkami prednosti pred Celjani.