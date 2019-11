Nogometaš Olimpije v majici Triglava pokopal Maribor

Kranjčani so se v Ljudskem vrtu znova pokazali za neugodnega tekmeca. V živahni predstavi so še drugič v sezoni na kolena spravili državne prvake, ki so sicer imeli svoje priložnosti, a po zaslugi gostujočih branilcev in tudi Jalna Arka ostali praznih rok ter tako prekinili niz štirih zmag. Gorenjci, ki so tako kot Mariborčani nastopili oslabljeni, so se s šesto zmago v sezoni dodatno odlepili od dna lestvice.

V prvem polčasu so bili Mariborčani sicer boljši tekmec v polju, a prav veliko nevarnih zaključkov akcij niso imeli. Eden aktivnejših in nevarnejših je bil Dino Hotić, ki je v tretji minuti zapravil dve priložnosti, najprej mu je strel obranil Jalen Arko, v drugo pa je žogo poslal čez gol.

V peti in šesti minuti so prvič poskusili tudi gosti, najprej Goran Brkić, nato pa še Gaber Petric. Takrat sta bila strela obeh preslaba, zato pa sta prav onadva poskrbela za vodstvo gostov v 28. minuti. Takrat je najprej Brkić sprožil s približno 20 metrov, Kenan Pirić, ki je zamenjal poškodovanega Jasmina Handanovića, je žogo preusmeril v vratnico, odbitek pa je v mrežo pospravil Petric.

Pri domačih je v 16. in 33. minuti streljal Luka Zahović, v 21. pa še Rudi Požeg Vancaš, a ti poskusi niso bili dovolj dobri za spremembo izida. Zato pa je bil dovolj dober oziroma zelo dober tisti Gorana Brkića v 38. minuti, ko je povsem neoviran sprožil z več kot 20 metrov in zadel desni zgornji kot vrat domačih. Žoga je na poti v mrežo zadela še vratnico.

Darko Milanič je z Mariborom še drugič v tej sezoni v Ljudskem vrtu izgubil proti kranjskemu Triglavu. Foto: Reuters

V 43. minuti je pri domačih poskusil še Jasmin Mešanović, a je iz bližine žogo poslal čez gol, potem ko je imel ob sebi na desni strani v še boljšem položaju Zahovića. Prav Mešanović in tudi vezist Alexandru Cretu sta ob polčasu prostor prepustila Marcosu Tavaresu in Andreju Kotniku.

Čeprav so bili domači takoj nevarni v kazenskem prostoru gostov, pa so v 51. minuti spet pustili samega Brkića na 20 metrih, ta se je znova odločil za strel, spet zadel vratnico, a takrat z zunanje strani.

Domači so se sicer trudili, napadali, a posebej nevarni niso bili, velja omeniti poskus Tavaresa iz 62. minute, ko je bil spet na mestu Arko, tako kot v 64. po strelu Požega Vancaša z desne strani. Kranjski vratar je dobil tudi dvoboj ena na ena s Požegom Vancašem v 66. minuti.

V 71. minuti pa so bili Gorenjci blizu povišanja prednosti, saj je Filip Janković neoviran streljal z glavo, na golovi črti pa je zadetek preprečil Martin Milec. V 87. minuti je v protinapad stekel še Tilen Mlakar, Pirić pa je njegov poskus obranil.

Mariborčani bodo v 20. krogu v sredo gostovali v Velenju, Kranjčani pa v Kidričevem.

Maribor : Triglav 0:2 (0:2)

Stadion Ljudski vrt, gledalcev 2500, sodniki: Sagrković, Mikača in Vojska.



Strelca: 0:1 Petric (28.), 0:2 G. Brkić (38.).



Maribor: Pirić, Milec, Mitrović, Peričić, Viler, Dervišević, Cretu (od 46. Kotnik), Požeg Vancaš (od 90. Kramarič), Hotić, Mešanović (od 46. Tavares), Zahović.

Triglav: Arko, Rogelj, Milanović, Arh-Česen, Mlakar (od 90. Vuković), Mertelj, G. Brkić (od 77. Aliaga), Kryeziu, Tijanić, Janković, Petric.



Rumena kartona: Milec; G. Brkić.

Potek tekme v živo:



KONEC! Maribor je na svojem igrišču nepričakovano prekinil niz petih prvenstvenih zmag in še drugič v Ljudskem vrtu v tej sezoni izgubil proti Triglavu.



75. minut: Maribor ima samo še 15 minut časa, da pride do preobrata in vse kaže, da mu ga bo zmanjkalo.



66. minuta: zdaj pa velika priložnost za Maribor. Pred gol je po dolgi podaji prišel Rudi Požeg Vancaš, a se je z izjemno obrambo izkazal vratar Triglava Jalen Arko.



60. minuta: za nami je ura igre v Ljudskem vrtu, za zdaj pa nič ne kaže, da se bo Maribor pobral.



VIDEO: vratnica Gorana Brkića:





51. minuta: po uvodni ofenzivi Maribora je bilo spet vroče na drugi strani. Junak Triglava na tej tekmi Goran Brkić je bil blizu drugega zadetka, a je žoga po njegovem strelu stresla okvir vrat.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Pričakovano se je domači trener Darko Milanič odločil za menjavo. Na igrišče je poslal najboljšega strelca v zgodovini slovenske lige, veterana Marcosa Tavaresa, v igro pa je vstopil Andrej Kotnik. Na klopi sta ostala Jasmin Mešanović in Alexandru Cretu.



POLČAS! Presenetljiv izid v Ljudskem vrtu, kjer ob polčasu Maribor zaostaja kar za dva gola. Po prvih 45 minutah kaže, da mu bo Triglav po prvi medsebojni tekmi v Mariboru v tej sezoni prilepil še eno bolečo klofuto, a časa za spremembo izida je seveda še dovolj.



VIDEO: evrogol Gorana Brkića:





43. minuta: v priložnosti je bil Jasmin Mešanović, a ni zadel.



GOOOL! No, zdaj pa je Maribor v hudi godlji. V 38. minuti Triglav vodi že z 2:0. Pravcati evrogol je po strelu od daleč zabil nogometaš, ki je "zakuhal" že prvi zadetek. Posojeni vezist Olimpije Goran Brkić, ki je snel pajčevino vrat Kenana Pirića v domačih vratih.



34. minuta: Maribor se je seveda takoj podal v lov na izenačenje. Pri strelu je bil Luka Zahović, žoga pa se je odbila od enega nogometašev gostov in za las zgrešila cilj. Končala je v kotu.



VIDEO: gol Gabra Petriča:





GOOOL! Hladna prha za Maribor v Ljudskem vrtu! Po strelu Gorana Brkića od daleč v 28. minuti je veselje Triglava preprečil okvir vrat, do odbite žoge pred golom pa je prišel mladi Gaber Petrič in goste popeljal v vodstvo.



VIDEO: priložnost Rudija Požega Vancaša:





22. minuta: pred gol Triglava je prišel Rudi Požeg Vancaš in prišel do strela z leve strani, a tudi on ni zadel.



VIDEO: priložnost Dina Hotića:





2. minuta: že prva priložnost na tekmi. V akciji je bil Dino Hotić, ki je dvakrat prišel do strela, a obakratni zadel.



ZAČETEK TEKME! V Ljudskem vrtu, kjer ima Maribor priložnost, da vsaj za en dan skoči na vrh lestvice, se je tekma začela. Maribor je seveda velik favorit, a je za njegove navijače spomin na domač spodrsljaj proti istemu nasprotniku še kako živ, zato so varovanci Darka Milaniča zagotovo zelo previdni.



Javljamo se iz Maribora,kjer bodo prvaki, ki so trenutno na drugem mestu in za dve točki zaostajajo za Olimpijo, gostili Triglav, ki je pri dnu lestvice. Med vratnicama Mariborčanov pričakovano ni Jasmina Handanovića, ki bi, če bi danes zaigral, postal najstarejši nogometaš v zgodovini prve slovenske nogometne lige, pri Triglavu pa v postavi seveda ni gosta našega tokratnega sobotnega intervjuja, najboljšega strelca Kranjčanov Luke Majcna, ki zaradi kazni ne sme nastopiti.