Dolenjec s posebnim vodilom #videom

NK Bravo, novinec v ligi, po 19 krogih Prve lige Telekom Slovenije zaseda deveto mesto. Zmagali so na štirih tekmah in prav tolikokrat remizirali. Enajstkrat so ostali praznih rok, velikokrat tudi takrat, ko so si zaslužili več. Eden glavnih razlogov za všečne predstave je trener Dejan Grabić, ki sta ga pohvalila tudi trenerja Olimpije in Maribora Safet Hadžić in Darko Milanič.

Ekipa Planeta je dan preživela z najmlajšim trenerjem, ki ji je na kratko opisal in pokazal, kako poteka dan v Bravu. "Tri ure pred domačo tekmo se z ekipo dobimo na kavi, kjer se pogovorimo še o zadnjih podrobnostih. Dve uri pred tekmo pa pridemo v klub, kjer se začne operativa. Igralci imajo svoj protokol. Pitje kave, mini ogrevanje ...S trenerskim štabom pripravimo stvari v slačilnici, sledi krajši motivacijski govori in vse je nared za začetek tekme," razloži 39-letni v Novem mestu rojeni nogometni strokovnjak, diplomant ekonomije, ki trenutno dela magisterij iz menedžmenta v športu in se izobražuje za trenersko licenco PRO.

Kako poteka dan Dejana Grabića:

Grabićeva četa je krog pred koncem jesenskega dela osvojila 16 točk. Kot že rečeno, se je Bravo štirikrat veselil zmage, štirikrat je remiziral in 11-krat izgubil. Imajo devet točk prednosti pred zadnjeuvrščenim Rudarjem in le šest točk zaostanka za šestimi Domžalami. "Moje poslanstvo v trenerskem poklicu je, da dosežem, da bi igralci znali čim več stvari reševati sami. Da to dosežeš, moraš manj govoriti in več pokazati. To je vodilo, ki mu sledim, ni pa nujno, da sem v tem vedno enako uspešen," pove Dolenjec.

"Ko zmagaš, je to res eno veliko olajšanje, če izgubiš, greš čestitat nasprotnikom, sodnikom ... Po porazu proti Olimpiji sem imel občutek, da so fantje dali vse od sebe. Čutil sem, da jih moram pohvaliti, in jim povedal le, da moramo slediti temu, kar delamo. Smo dobri, slej ko prej bomo nagrajeni."

Kaj o najmlajšem trenerju v ligi menita Hadžić in Milanič? Grabića sta pohvalila tudi trenerja vodilnih ekipe Prve lige Telekom Slovenije. "Poznam ga še iz časov, ko je bil igralec. Gre za inteligentnega fanta s svojo vizijo. Tudi proti nam se je videlo, da se je na nas dobro pripravil. Prepričan sem, da bo Bravo tudi v prihodnji sezoni igral v prvi ligi," je delo trenerja Brava komentiral trener Olimpije Safet Hadžić. "Nasvetov ne potrebuje, saj se vidi, da ve, kaj dela in zadevo razume. Videl bo, da nogomet vedno prinese nekaj novega, ne glede na to, koliko si izkušen, a verjamem vanj, saj ga vidim kot kolega, ki ve kaj hoče in, kot rečeno, nogomet razume. To je v tem športu ključnega pomena," pa je stanovskega kolega pri Olimpiji dopolni trener Maribora Darko Milanič.

