S trenerjem Olimpije ob koncu leta o vsem. Tudi o pijavkah v klubu.

Po novinarski konferenci v Stožicah, kjer je sveže okronana jesenska prvakinja Olimpija za konec leta izgubila proti Domžalam z 0:1, smo njenega trenerja Safeta Hadžića pocukali za rokav in v desetih minutah prečesali zadnjih pet mesecev, ki so bili zanj in za njegove sodelavce zelo turbulentni. Pokukali pa tudi v prihodnost.

"Se zgodi. Res je, da je zdaj zapravil že drugo enajstmetrovko, a sem prepričan, da bo že naslednjo zadel. Tekme nismo izgubili zaradi njega, ampak zato, ker nismo igrali tako, kot bi morali," Safet Hadžić na novinarski konferenci ni želel na križ pribijati svojega najboljšega strelca Anteja Vukušića, s 16 goli tudi najučinkovitejšega nogometaša lige, ki pa je tokrat z novo zapravljeno enajstmetrovko v zaključku tekme zapravil vsaj točko, morda pa celo tri.

Zapravljena enajstmetrovka Anteja Vukušića:



Ob tem je trener Olimpije Domžalam pošteno priznal poraz in z malo besedami povedal veliko o sodniku Nejcu Kajtazoviću, ki je bil z dvema rdečima kartonoma, dvema dosojenima enajstmetrovkama in še nekaj odločitvami v središču pozornosti v hladnih in praznih Stožicah. "Ko je sodnik neopazen, takrat je jasno, da je svoje delo opravil dobro. Ko je drugače, potem …" je ob uradnem druženju s sedmo silo po koncu tekme povedal 51-letni Ljubljančan, ki je pozneje stopil še pred naš diktafon.

V drug del sezone vstopate s štirimi točkami prednosti pred Mariborom, a ob njegovem tokratnem spodrsljaju v Velenju niste izkoristili priložnosti, da bi pobegnili na plus sedem. Naslov jesenskega prvaka s grenkim priokusom, mar ne?

Malo je, normalno, a po drugi strani je res tudi to, da bi, če bi nam kdo pred začetkom sezone ponudil prednost štirih točk pred Mariborom in prvo mesto, to takoj sprejeli. Je pa škoda, da nismo izkoristili priložnosti, ampak tako pač je. Prvenstvo je še dolgo. Tudi, če bi imeli sedem točk prednosti, si naslova še ne bi zagotovili. Točke se vedno šteje na koncu, do konca pa je še kar nekaj časa.

Vloge favorita za naslov ne pripusuje nikomur. Foto: SPS/Sportida Kdo je favorit za naslov, Olimpija ali Maribor?

Trenutno težko kdorkoli. Razlika je štiri točke, prvenstvo je še dolgo. Vsekakor lahko morda tudi še kdo preseneti in se nam približa. Tudi to se lahko zgodi, zato zdaj še nikakor ne bi govoril o favoritih. Če pogledamo že današnji dan, vidimo, da smo mi izgubili, Maribor pa je le remiziral proti zadnjeuvrščenemu Rudarju. V slovenski ligi ekipe niso slabe. Tudi Olimpija in Maribor prihajata v momente, ko izgubljata točke, tako da bo zagotovo pestro. Upam in verjamem pa seveda, da bomo na koncu prvi mi.

S prvim delom sezone ste zadovoljni?

Sem, a je tudi nekaj stvari, zaradi katerih je drugače.

Kateri so najboljši in najslabši trenutki sezone?

Ne bi govoril o tekmah, ampak predvsem o tem, da sem najbolj ponosen na igralce, ki so delali in živeli po mojih načelih in izpolnjevali naloge. Maksimalno sem ponosen nanje. Bilo pa je seveda tudi nekaj elementov, slabih zadev, zaradi katerih nisem bil vesel, a težko zdaj povem točno, kaj in kako.

Morda govorite o tem, kar se dogaja v klubu glede prodaje in vseh sprememb, tako na kot morda še bolj ob igrišču, ki se pri Olimpiji dogajajo iz meseca v mesec?

To je težava, ki jo skušamo odpraviti. Upamo, da se bo Olimpija stabilizirala. Da se bo situacija umirila. Govorim predvsem o igralskem kadru, ki ga moramo selekcionirati. Delati moramo z vizijo. Dogajalo se je, da so se menjali trenerji, vsak pa je pripeljal svoje igralce. Veliko je bilo tudi interesov menedžerjev, ampak tako pač je. Treba je selekcionirati igralce in ekipo spraviti na višjo raven.

Že nekaj časa ni skrivnost, da je predsednik Milan Mandarić na izhodnih vratih kluba, kot niti to, da je delovanje članske ekipe zelo drago, denarja pa ni več oziroma ga je vse manj. Kupca pa, za zdaj, prav tako ne. Predvsem zaradi tega se navijači Olimpije bojijo zime in tega, kar bo prinesla.

Mislim, da se jim ni treba bati. Kolikor jaz vem, je vse okej. Predsednik ve, kaj dela. Jaz in moji sodelavci pa v tem trenutku ne razmišljamo o stvareh, ki se še niso zgodile. Verjamem, da predsednik kluba nikoli ne bo pustil na cedilu. Čeprav sem z njim doživel tudi nekaj burnih trenutkov, lahko rečem, da je on zame odličen predsednik. Lahko sem ponosen in vesel, da sem delal z njim.

Stefan Savić je eden tržno najbolj zanimivih nogometašev Olimpije. Da si želi na bolje, je priznal tudi sam. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

S kakšno ekipo si želite vstopiti v drugi del sezone 2019/20?

Zdaj je večinoma igralo 12, 13 nogometašev. Sigurno si želim podvojiti število nogometašev, na katere bom resno računal, če se bo le dalo. Bo pa treba počakati tudi na odgovor na vprašanje, kdo bo ostal in kdo se bo prodal. Nekateri igralci imajo zagotovo višje ambicije. Tudi v interesu kluba je, da izpelje kak dober prestop. Trenutno o tem težko govorim. Si pa seveda želim, da bi ostalo čim več igralcev in bi jih prišlo še nekaj, ki bi ustrezali naši strategiji.

Kar nekaj je nogometašev, ki se jim po koncu sezone iztekajo pogodbe. Šušlja se, da Zlatko Zahović, ki je Olimpiji v preteklosti že speljal nekatere igralce, že steguje svoje lovke po nekaterih od njih. Prišlo nam je na uho, da sta to Luka Menalo in Tomislav Tomić. Se bojite, da bo kdo od vaših fantov spet pristal v Ljudskem vrtu?

Mislim, da se pozimi to zagotovo ne bo zgodilo. Morda poleti, ko jim iztečejo pogodbe. Tega, da bi nam Zlatko Zahović že zdaj speljal igralce, se ne bojim. Se pa bojim tega, da se bo kdo prodal v tujino. Nekaj naših nogometašev je zanimivih tujim klubom. Lahko se zgodi, da bo kdo odšel. Če se bo to zgodilo, bomo skušali narediti vse, da bomo našli zamenjave in šli naprej.

Okoli Olimpije se že dolgo časa, zdaj pa sploh, smuka veliko ljudi s svojimi interesi, ki ne delajo v dobro kluba. Pijavk, ki zgolj sesajo in nič ne dajejo.

To je res, ampak to se, mislim da, dogaja predvsem zaradi tega, ker je Olimpija velik klub. Interesov je veliko. Verjetno je tako tudi pri velikih klubih v tujini. Pomembno je, da znaš s tem živeti in dobro delovati.

Priznal je, da delo tudi njemu otežujejo številne pijavke v in okoli kluba, a se z njimi ne obremenjuje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Je bilo zaradi vsega tega v zadnjih mesecih veliko neprespanih noči? Se boste v naslednjem mesecu lahko naspali?

Pritiski v Olimpiji so res veliki. To je klub, v katerem ne samo, da šteje vsak poraz, ampak tudi vsaka slaba tekma, ki jo mogoče odigraš. Vsaka zmaga, vsaka dobra tekma. Vsaka poteza. Pritiski so veliki, tako da je veliko neprespanih noči. Res je, zdaj nas čaka premor, ampak, ko si v nogometnem poslu, nogometa nikoli ne moreš popolnoma izklopiti. Z mislimi si vedno proti njem.

No, če kaj, pa je gotovo eno. Med navijači ste zelo priljubljeni. Ne samo pri tistih, ki pesti stiskajo za Olimpijo. Vse bolj simpatični ste s svojim delom in pojavo tudi drugod.

Olimpija je velik klub, zato ima veliko navijačev. Vesel sem, če so zadovoljni z mano. Seveda me veseli tudi to, če sem simpatičen. Zahvalil bi se jim za podporo. Na meni in mojih nogometaših pa je, da se jim za to oddolžimo z rezultati na igrišču in ob koncu sezone pridemo do naslova prvaka.

Začetek priprav 13. januarja. Kje, še ni znano.