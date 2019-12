Domžalčani pokvarili zabavo Olimpije ob jesenskem naslovu #video

Zmaji so zapravili priložnost, da bi prezimili s prednostjo sedmih oziroma petih točk pred Aluminijem in Mariborom.

Zmaji so zapravili priložnost, da bi prezimili s prednostjo sedmih oziroma petih točk pred Aluminijem in Mariborom. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 20. in zadnjem jesenskem krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Domžalam z 0:1 (0:0). Ljubljanski nogometaši bodo zimski premor resda prebili na prvem mestu prvenstvene lestvice s štirimi točkami prednosti pred Aluminijem in Mariborom, a so si na zadnji tekmi želeli več kot poraz proti Domžalam.

Olimpija : Domžale 0:1 (0:0)



Stadion Stožice, sodniki: Kajtazović, Vukan in Žunič.



Strelec: 0:1 Ibričić (53./11 m).



Olimpija: Vidmar, Maksimenko (od 64. Jurčević), Samardžić, Bagnack, Boakye, Tomić, Valenčič (od 82. Kregar), Savić, Menalo, Lupeta, Vukušić.



Domžale: Mulalić, Šoštarič Karič, Vujadinović, Klemenčič, Fink, Ibričić, Ćorluka, Mujan (od 90. Da Silva), Podlogar (od 65. Svetlin), Jakupović, Vuk (od 82. Lazarević).



Rumeni kartoni: Menalo, Samardžić, Kregar; Klemenčič, Šoštarič Karič, Podlogar, Ibričić, Mulalić.

Rdeča kartona: Ibričić (80.), Bagnack (90.).

Obe ekipi sta imeli na tekmi, na kateri so bili sicer nevarnejši domači, na voljo najstrožjo kazen. Gosti so svojo unovčili, domači pa po zaslugi prvega strelca lige Anteja Vukušića ne. Oboji so tudi tekmo končali z desetimi igralci, pri čemer so Domžalčani, ki so jesen končali na šestem mestu, igrali z igralcem manj deset minut več. A to se jim ni poznalo.

Fotogalerija iz Ljubljane, fotograf Saša Pahič Szabo/Sportida:

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Ljubljančani so sicer imeli veliko priložnost že po dobrih 50 sekundah, ko je sam pred Ajdina Mulalića prišel Jucie Lupeta, domžalski vratar pa je bil na mestu. V 23. minuti je Stefan Savić z diagonalnim strelom z leve strani zgrešil cilj, pred tem pa so tako domači kot gostje sprožili še po en bolj ali manj nenevaren strel.

V 25. minuti je bil v priložnosti Ante Vukušić, ko je neoviran streljal z enajstih metrov, strel pa je pred golovo črto blokiral Nikola Vujadinović. V 40. minuti je od daleč poskusil Vukušić, Mulalić pa je žogo odbil. Domžalski vratar je zatem obranil še poskus Luke Menala z glavo v 42. minuti.

Zadetek Senijada Ibričića:

V 53. minuti so imeli gosti na voljo najstrožjo kazen, ko je Vitja Valenčič nepravilno ustavljal Vujadinovića, z bele pike je bil zanesljiv Senijad Ibričić. Pred tem so neuspešno enajstmetrovko zahtevali domači po domnevnem igranju z roko enega gostujočih branilcev.

V 68. minuti je Vukušić slabo streljal z desne strani, neuspešen pa je bil tudi v 73. minuti. Dve minuti pozneje je Lupeta z glavo grdo zgrešil iz ugodnega položaja, v 79. minuti pa so tudi gostitelji prišli do najstrožje kazni, ko je Sven Šoštarič Karič nepravilno ustavil Luko Menala. Vukušić je prevzel odgovornost in zgrešil cilj, po tem pa je Ibirčić zaradi ugovarjanja dobil še drugi rumeni karton v dobri minuti in moral iz igre.

Kako je Ante Vukušić zapravil 11-m:

Kljub igralcu manj so imeli Domžalčani že v sodniškem dodatku veliko priložnost za podvojitev prednosti, a je Dejan Lazarević zadel vratnico. Takoj zatem pa je zaradi grobega prekrška rdeči karton pri domačih dobil Macky Bagnack, kar je bilo zadnje razburjenje na živahni tekmi.

Dogajanje v Ljubljani v živo: