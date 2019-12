Ljubljančani preprečili Muri, da bi se vrnila na četrto mesto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Mure in Brava so se v tekmi 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije, zadnjem dejanju jesenskega prvenstva, razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1).

Mura : Bravo 1:1 (1:1)



Stadion Fazanerija, sodniki: Borošak, Šprah in Burjan.



Strelca: 0:1 Brekalo (4.), 1:1 Laci (21.)



Mura: Obradović, Karamarko (od 13. Laci), Kous, Šturm, Karničnik, Kouter, Maruško, Šporn (od 76. Žižek), Brkić, Maroša, Bubnjar.



Bravo: Vekić, Ihbeisheh, Vrljičak, Trontelj (od 93. Primc), Brekalo, M. Matko, Žinko, Agboyi, Abdurahimi (od 79. Đajić), Nukić, A. Matko.



Rumena kartona: Maroša; Vekić

Rdeč karton: /.

S tekmo med Muro in Bravom se je končal jesenski del državnega prvenstva. Po 20 tekmah je na vrhu Olimpija z 42 točkami, sledita ji Aluminij in Maribor z 38, Celje jih je zbralo 34, Mura 33. Domžale na šestem mestu jih imajo 25, Triglav 20, Tabor Sežana 19, Bravo 17, zadnji Rudar Velenje pa osem in bo moral v spomladanskem delu pokazati veliko več za obstanek v prvoligaški druščini.

Prvi zadetek Brekala ...

Bravo je v vodstvo s prvencem v prvi ligi popeljal David Brekalo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tekma v Murski Soboti ni dala zmagovalca. Večino časa so gledalci spremljali igro med obema kazenskima prostoroma, bolj redke priložnosti na obeh straneh pa so bile zelo nevarne.

Že v deveti minuti so Ljubljančani šokirali Fazanerijo. Luka Žinko je ob avt črti na desni strani spretno zadržal žogo, preigral enega od Murinih igralcev in podal v kazenski prostor, kjer je bila neodločna domača obramba, David Brekalo pa je neoviran poslal žogo v gol za svoj prvenec v dresu Brava v prvi ligi.

Fotogalerija s tekme, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

... in Lacija

Igra se je nato nekoliko umirila. V 21. minuti so domači prišli do prostega strela, ki ga je izvedel Marko Brkić, v kazenskem prostoru pa se je najbolje znašel Žiga Laci. Sedemnajstletni branilec je v igro vstopil v 13. minuti namesto Marina Karamarka, dosegel pa je svoj prvi gol v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Zadetek Žige Lacija:

Prvo resno priložnost v drugem polčasu so imeli gosti. Mustafa Nukić je prišel do strela, nevarno meril, Laci pa je žogo, ki je letela proti golu, odbil v kot. V 55. minuti je na drugi strani streljal Amadej Maroša, Igor Vekić se ni pustil premagati. Deset minut kasneje je Vekić žogo odbil v kot, potem ko se je žogo nevarno vrtela proti njegovemu golu. Mura je prišla do kota in najlepše priložnosti v drugem polčasu.

Jon Šporn je po podaji iz kota močno streljal in stresel vratnico, odbito žogo pa je zatem proti golu Brava poslal eden do murašev, Vekić se je izkazal z obrambo.

V 78. minuti se je za strel z razdalje odločil Nino Kouter, meril je natančno, a je Vekić s parado žogo odbil čez gol.

Dogajanje v Murski Soboti v živo: