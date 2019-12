Pravljična zmaga Aluminija, ki je osramotil Kranjčane z 8:1! #video

Aluminij : Triglav 8:1 (4:0)



Športni park, sodniki: Antič, Vidali in Habibović.



Strelci: 1:0 Klepač (7.), 2:0 Leko (16.), 3:0 Leko (21.), 4:0 Mertelj (39./avtogol), 5:0 Klepač (51.), 6:0 Živković (56.), 6:1 Hasanaj (69.), 7:1 Flakus Bosilj (84.), 8:1 Flakus Bosilj (89.).



Aluminij: Kovačić, Pantalon, Kontek, Vrbanec (od 62. Marinšek), Čermak, Petrovič, Jakšić, Amuzie, Klepač, Leko (od 66. Pečnik), Živković (od 71. Flakus Bosilj).



Triglav: Arko, Rogelj (od 46. Udovič), Milanović, Mertelj, Arh-Česen (od 46. Kuhar), Brkić, Kryeziu, Janković, Tijanić (od 52. Hasanaj), Mlakar, Petric.



Rumena kartona: Jakšić, Kontek.

Rdeči karton: /.

Kidričani so hitro povedli, v sedmi minuti je namreč po dolgi podaji s 15 metrov zadel Mihael Klepač, ki je zadel šestič v sezoni. Potem ko je v 14. minuti na drugi strani nase opozoril David Tijanić z nevarnim strelom od daleč, pa so v 16. domači podvojili prednost.

Matic Vrbanec je lepo podal za hrbet gostujoče obrambe, kamor je stekel Nikola Leko in nato dosegel svoj osmi zadetek v sezoni. Devetega pa je vpisal že pet minut zatem, ko je v mrežo pospravil žogo, ki jo je odbil Jalen Arko po strelu Marcela Čermaka.

Prvi zadetek za Aluminij je dosegel Mihael Klepač ...

V 39. minuti so gostitelji vodili že s 4:0, ko je po strelu Vrbanca žogo v lastno mrežo preusmeril Aleš Mertelj. Takoj zatem je prišel sam v kazenski prostor spet Klepač, a je slabo zaključil akcijo.

V 51. minuti se je Klepač še drugič na tekmi vpisal med strelce, ko je iz bližine dosegel sedmi gol sezone. Enega manj je vpisal njegov soigralec Ante Živković, tega je prispeval v 56. minuti, ko je prav tako zadel iz bližine.

V 58. minuti se je moral na drugi strani izkazati Matija Kovačić po poskusu Filipa Jankovića, so pa Gorenjci zmanjšali zaostanek v 69. minuti, ko je Qendrim Hasanaj zadel s približno desetih metrov.

... zadnjega pa 17-letni David Flakus Bosilj

Toda domači se še niso ustavili, v 84. minuti so že sedmič ugnali Arka, takrat je najprej streljal Klepač, odbito žogo pa je v gol pospravil David Flakus Bosilj. Isti igralec je v 87. minuti zapravil še eno veliko priložnost, ko je pred vrati zgrešil oziroma slabo zadel žogo.

Bolje pa se je mladenič izkazal v 89. minuti, ko je iz prve unovčil podajo Dejana Petroviča z desne strani za končnih 8:1.

Konec tekme v Kidričevem. Aluminij se veseli najvišje zmage, odkar tekmuje v Prvi ligi Telekom Slovenije, Triglav pa se vrača na Gorenjsko ponižan in osramočen. Gledalci so na Štajerskem videli kar devet zadetkov, Aluminij pa je na lestvici s tekmo več prehitel Mariborčane.

Goooooooool! 8:1. 89. minuta. Kranjčani so na kolenih. Dejan Petrović je z desne strani imenitno zaposlil mladega Davida Flakusa Bosilja, ta pa je brez večjih težav dosegel drugi zadetek na tekmi in poskrbel, da se je na semaforju v Kidričevem zasvetlil rezultat 8:1! Spada med višje zmage v zgodovini 1. SNL, najvišja pa še vedno pripada Olimpiji, ki je pred 27 leti za Bežigradom "povozila" Jadran iz Dekanov kar z 12:0!

Drugi zadetek Davida Flakusa Bosilja:

88. minuta: Kaj je zdaj zapravil David Flakus Bosilj. Najstnik je imel na nogah povišanje vodstva na neverjetnih 8:1, a je zgrešil žogo v "mat položaju", tako da ostaja 7:1.

Gooooooool! 7:1. 84. minuta. Strelskega festivala v Kidričevem še ni konec! Mihael Klepač je namučil vratarja Jalna Arka, ki je žogo odbil do rezervista Davida Flakusa Bosilja. Mladi up Aluminij, ki šteje komaj 17 let, je zatresel mrežo z neposredne bližine in se razveselil prvoligaškega strelskega prvenca. Aluminij se tako spogleduje z najvišjo zmago v tej sezoni.

Zadetek Davida Flakusa Bosilja:

Gooooool! 6:1. 69. minuta. Kranjčani so po sramotnem zaostanku z 0:6 le znižali rezultat. V polno je zadel Qendrim Hasanaj, ki je prišel v igro v 52. minuti namesto Davida Tijanića. Podajo za morda častni gol gorenjskih orlov je prispeval Filip Janković.

Zadetek Qendrima Hasanaja:

Gooooool! 6:0! 56. minuta. Med strelce se je vpisal še Ante Živković. Prispeval je že šesti zadetek v tej sezoni, Aluminij pa na začetku drugega polčasa proti Triglavu vodi že kar s 6:0! Zanimivo je, da so kar osem od današnjih uvodnih desetih zadetkov v 1. SNL dosegli legionarji iz Hrvaške. Najvišjo zmago v tej sezoni je sicer dosegel Celje, ki je v 7. krogu v gosteh premagal Triglav s 6:0.

Zadetek Anteja Živkovića:

Goooool! 5:0! 51. minuta. Aluminij še naprej prevladuje na igrišču. Mihael Klepač je bil vztrajen, po nekaj strelih, ki jih je blokirala obramba gostov, se mu je ponudila priložnost, da neoviran še drugič na današnji tekmi zatrese mrežo. Hrvat je bil v 51. minuti natančen. V mreži Triglava je odjeknila petarda!

Drugi zadetek Mihaela Klepača:

50. minuta: Nemanja Jakšić je z desne strani podal pred vrata Triglava, Dejan Petrović pa ni uspel spraviti žogo v kranjsko mrežo. Ostaja 4:0.

Začetek drugega polčasa. Strateg gostov Vlado Šmit se je odločil za dve menjavi. Namesto Kristjana Arha Česna je vstopil Ožbej Kuhar, namesto Žana Roglja pa Gašper Udovič.

Konec prvega polčasa, ki je v popolnosti pripadel Kidričanom.

Goooool! 4:0! Nemanja Jakšić je v 39. minuti prodrl po desni strani, lepo zaposlil kapetana Matica Vrbanca, ta je streljal neposredno na vrata Triglava, nato pa je kapetan gostov Aleš Mertelj nesrečno preusmeril žogo v lastno mrežo. Pod zadetek se je podpisal Vrbanec, to je njegov peti v tej sezoni. Aluminij je zadel že četrtič zapored, Kranjčani so se le tri dni po senzacionalni zmagi v Ljudskem vrtu znašli pred hudim porazom.

Zadetek Matica Vrbanca:

Goooool! 3:0! 22. minuta. Triglavu grozi katastrofa. Aluminij, ki podobno kot Celje v Sežani zadeva na krilih hrvaških strelcev, vodi že s 3:0. Ponovno se je med strelce vpisal Nikola Leko, dosegel že drugi zadetek proti gorenjskim orlom, pred tem pa je vratarja gostov namučil Čeh Marcel Čermak.

Drugi zadetek Nikole Leka:

Gooool! 2:0! 16. minuta. Nikola Leko je izkoristil globinsko podajo Matica Vrbanca in matiral kranjsko obrambo. Hrvat, najboljši strelec Aluminija v tej sezoni, je zadel v polno že osmič v tej sezoni. Triglav se nahaja v težavah.

Prvi zadetek Nikole Leka:

14. minuta: Triglav je zapretil prek Davida Tijanića, ki se je odločil za močan strel z razdalje, a je zgrešil cilj.

Gooool! 1:0! 7. minuta. Mihael Klepač je po sijajni podaji Matica Vrbanca in napaki obrambe Triglava povedel Aluminij v vodstvo. Dosegel je že šesti zadetek v tej sezoni in je drugi najboljši klubski strelec.

Zadetek Mihaela Klepača:

Začetek dvoboja v Kidričevem, ki ga v sončnem vremenu ne spremlja veliko gledalcev.

Postavo za srečanje s Triglavom je razkril tudi trener Aluminija Slobodan Grubor.

Ob 15.45 se bo v Kidričevem začela druga današnja tekma. Pomerila se bosta Aluminij in Triglav. Trener Vlado Šmit je razkril karte in predstavil začetno enajsterico. V njej je tudi Goran Brkić, ki je v dresu Olimpije proti Aluminiju zadel v polno kar petkrat!

Prvoligaška karavana se bo iz Sežane preselila na Štajersko, kjer se bosta ob 15.45 v Kidričevem spopadla Aluminij in Triglav. Gorenjski orli so pred tremi dnevi v Mariboru poskrbeli za nepozabno senzacijo. Še drugič v tej sezoni so šokirali vijolice v Ljudskem vrtu, zdaj pa nameravajo prekrižati načrte še njihovim sosedom na lestvici, tretjeuvrščenemu Aluminiju, ki je pred izenačitvijo najboljšega rezultata v uvodnem delu sezone.

Domači strateg Slobodan Grubor bo pogrešal črnogorski obrambni steber Ilijo Martinovića, gostujoči trener Vlado Šmit, ki se je v soboto veselil največje zmage v karieri, pa lahko pozabi na pomoč kapetana Luke Majcena in Žana Kumerja.

Pred današnjo tekmo je zelo motiviran Goran Brkić, strelec najlepšega zadetka 19. kroga. ''Aluminij je kakovostna ekipa. Če bomo mislili, da bomo zaradi zmage v Mariboru enostavno opravili tudi z Aluminijem, se bomo hudo zmotili,'' opozarja vratar gorenjskih orlov Jalen Arko.