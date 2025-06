Na vodilni azijski borzi v Tokiu se je indeks Nikkei, ki ga izračunavajo na osnovi vrednosti 225 najpomembnejših delnic, do zdaj znižal za 0,15 odstotka, tako da je tik pred koncem trgovanja pri 38.344,02 točke.

V Seulu je osrednji borzni indeks Kospi končal 0,16 odstotka pod izhodiščem, tečaji delnic na Tajvanu pa so v povprečju zdrsnili za 1,98 odstotka. V Singapurju je indeks STI 0,32 odstotka nižje kot v petek, medtem ko je indeks borze v Sydneyju All Ordinaries nazadoval za 0,42 odstotka.

Cene nafte po ameriškem napadu na Iran na petmesečnem vrhu

Cene nafte so med današnjim azijskim trgovanjem dosegle petmesečni vrh. Navzgor jih je potisnila zaskrbljenost nad dogajanjem na Bližnjem vzhodu, potem ko so ZDA konec minulega tedna napadle iranske jedrske objekte. Trgovci z nafto se namreč bojijo, da bo stopnjevanje konflikta pripeljalo do omejitev dobav črnega zlata.

159-litrski sod zahodnoteksaške nafte z dobavo v avgustu se je v azijskem trgovanju podražil za 1,51 dolarja na 75,35 dolarja, avgustovske terminske pogodbe za nafto vrste brent pa pridobile 1,52 dolarja, tako da so bile pri 78,53 dolarja, poroča tiskovna agencija Reuters.

Trgovci z nafto se bojijo, kaj bodo prinesli prihodnji dnevi. Če se Iran odloči maščevati, je ena od možnosti za to zaprtje Hormuške ožine, prek katere poteka petina svetovnih dobav nafte.

Iran je sicer peti največji proizvajalec črnega zlata. Dnevno načrpa okoli 3,3 milijona sodov nafte.