Maribor prejel novo zaušnico, Rudar presenetil prvaka #video

Nogometaši velenjskega Rudarja in Maribora so se v 20. in zadnjem jesenskem krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Velenjčani, ki jesenski del končujejo brez zmage, so še drugič na svojem igrišču v tej sezoni igrali 1:1 proti državnim prvakom. Ti so po porazu proti Triglavu doživeli še eno zaušnico, kar pomeni, da bo šla ljubljanska Olimpija na zimsko spanje z vsaj štirimi točkami prednosti, če premaga Domžale, pa kar sedmimi pred izbranci Darka Milaniča in tudi Aluminijem.

Rudar : Maribor 1:1 (1:1)



Stadion ob jezeru, sodniki: Glažar, Gabrovec in Skok.



Strelca: 0:1 Kronaveter (20.), 1:1 Petrović (45.).



Rudar: Radan, Pušaver, Filipović, Čosić, Ejup, Džinić, Anđelković, Črnčič (od 65. Vošnjak), Kobiljar (od 81. Kuzmanović), Petrović, Radić (od 90. Kadrić).



Maribor: Pirić, Klinar, Mitrović, Peričić, Viler, Dervišević, Pihler, Požeg Vancaš (od 79. Hotić), Kronaveter (od 75. Tavares), Mešanović (od 67. Kotnik), Zahović.



Rumeni kartoni: Mešanović, Pihler, Viler.

Rdeči karton: /.

Mariborčani so sicer takoj prevzeli pobudo na igrišču in v 20. minuti tudi povedli, ko je domača obramba pustila preveč prostora Roku Kronavetru za strel s približno 20 metrov, nogometaš Maribora pa je to izkoristil z natančnim strelom ob levi vratnici za 1:0 in svoj deseti gol sezone.

Zadetek Roka Kronavetra:

V 29. minuti je do strela malo z desne prišel Luka Zahović, a je meril previsoko, tako kot Denis Klinar v 33. minuti. Čeprav so bili praktično ves čas v podrejenem položaju, pa so Velenjčani ob koncu polčasa izenačili. Po hitrem protinapadu je Dominik Radić z desne podal v sredino, kjer je Borna Petrović ob premalo odločnem Nemanji Mitroviću prišel do neoviranega strela z glavo.

Zadetek Borne Petrovića:

V drugem polčasu je prvi nevarno zagrozil Zahović v 59. minuti, ko je prišel v kazenskem prostoru do strela malce z leve, Matej Radan pa je bil na mestu, tako kot po poskusu Rudija Požega Vancaša od daleč v 63. minuti. Le malce pozneje je Mešanović z glavo iz bližine žogo poslal čez gol, podobno pa je bilo tudi v 70. minuti po poskusu Špira Peričića.

V 78. minuti je Radan moral posredovati še po strelu Andreja Kotnika od daleč, v 89. pa je z glavo previsoko meril še Marcos Tavares, tako da je ostalo pri delitvi točk.

Dogajanje v Velenju v živo: