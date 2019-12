Utišal Ljudski vrt in priznal: Želim se vrniti k Olimpiji #video

Odkar se je leta 2017 preselil v Slovenijo, je Goran Brkić v Prvi ligi Telekom Slovenije dosegel šest zadetkov. Pet za Olimpijo, enega pa za Triglav. Zadnjega je dosegel v nedeljo in v Ljudskem vrtu poskrbel za pravi evrogol, s katerim je prisilil k predaji vratarja Maribora Kenana Pirića in popeljal Kranjčane do presenetljive zmage z 2:0. To je bila senzacija kroga, Brkić pa je podvojil prednost po uvodnem zadetku Gabra Petrica.

''Imel sem občutek, da bom zadel, to sem povedal nekaterim soigralcem med ogrevanjem in tudi po njem,'' je 28-letni zvezni igralec iz Srbije po dvoboju priznal, da ga je že vso nedeljo spremljal dober občutek. Šesti čut ga ni pustil na cedilu, dosegel je zadetek, o katerem se bo še dolgo govorilo.

On pomaga Triglavu, Triglav pomaga njemu

Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Legionar iz Srbije je tako dočakal strelski prvenec v dresu kranjskega prvoligaša, kjer nastopa kot posojen nogometaš Olimpije. Pri zmajih zaradi omejene kvote tujcev ni mogel računati na redno mesto v začetni enajsterici, zato se je zadnji dan prestopnega roka odločil za selitev. Odšel je na Gorenjsko in našel tekmovalno formo.

V devetem nastopu za orle je dočakal prelomni trenutek, dosegel je prvi zadetek. Z njim ni osrečil le navijačev gorenjskega prvoligaša, ampak tudi Olimpije. Z Ljubljančani ga veže pogodba še poldrugo leto, zato ne skriva želje, da bi se vrnil v Stožice in zaigral za zmaje. Za jesenske prvake, ki merijo na naslov prvaka.

Odmevi po zmagi Triglava v Mariboru:

''Rad bi se zahvalil Kranjčanom za tako lep sprejem. Vse poteka tako, kot bi si želel. Vedel sem, da ima Triglav mlado ekipo. Direktorju (športnemu direktorju Siniši Brkiću, op. p.) sem povedal, da ne prihajam le zaradi tega, da bi pomagal Triglavu, ampak tudi zaradi tega, da Triglav pomaga meni. Zdaj je užitek obojestranski, osvojili smo nekaj pomembnih točk, o tem, kje bom igral v prihodnje, pa se bomo še pogovorili,'' je po zmagi nad Mariborom povedal za Planet TV in priznal, da se želi v nadaljevanju kariere vrniti k Olimpiji.

Rad ima Ljubljano, zahvaljuje se navijačem Olimpije

Rad bi se vrnil v Ljubljano in branil barve Olimpije. Foto: Vid Ponikvar ''Z Olimpijo me veže pogodba do junija 2021. Vse je odprto. Rad imam Ljubljano, moja družina tudi, zahvalil pa bi se tudi navijačem Olimpije, ki mi ves ta čas izkazujejo podporo,'' ne skriva želje, da bi še kdaj zaigral za zmaje.

V nedeljo je njegov zadetek javno pohvalil trener Olimpije Safet Hadžić. Zahvalil se mu je za zadetek, ki je zmajem pomagal do višje prednosti pred največjim tekmecem Mariborom (+5).

Olimpijo čaka v zadnjem jesenskem krogu domača tekma z Domžalami (v sredo ob 20.15), Triglav pa bo letošnje nastope sklenil v sredo v Kidričevem. Brkić bo proti Aluminiju vknjižil jubilejni deseti nastop za Triglav.