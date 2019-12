"Zlata lisica in NK Maribor. To sta blagovni znamki, ki Maribor držita pokonci. Moramo ju negovati," poudarja Andrej Rečnik, redni obiskovalec tekem jesenskega podprvaka. V Ljudski vrt se bo zanesljivo vrnil 22. februarja, ko se bo Prva liga Telekom Slovenije nadaljevala z večnim derbijem. Za koga bo stiskal pesti, seveda ni treba ugibati. Na trnih pa bo tudi en teden pred tem, ko bo na Pohorju potekala 56. Zlata lisica. Rečnik bo namreč znova vodja priprave prog. In kdo pravzaprav je štajerski "križanec" med nogometom in alpskim smučanjem? Spoznajte ga v spodnjem prispevku …