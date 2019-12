Kapetan Domžal ostaja še lep čas

Nekdanji nogometni reprezentant Bosne in Hercegovine Senijad Ibričić je podaljšal pogodbo s slovenskim prvoligašem iz Domžal do leta 2024. Štiriintridesetletnik, ki je v sredo odločil prvenstveni derbi z Olimpijo, bo tako sklenil bogato kariero ob Kamniški Bistrici, nato pa zasedel eno od funkcij v vodstveni strukturi Domžal.

Ibričić je v sredo zadel z enajstmetrovke v 53. minuti in odločil derbi, nato pa v 80. minuti prejel rdeči karton.

Danes pa so Domžalčani na spletni strani objavili: "Le dan za tem, ko je s svojim 33. zadetkom v dresu Domžal poskrbel za zmago nad ljubljansko Olimpijo, je kapetan Senijad Ibričić podpisal svojo najdaljšo pogodbo v karieri! Ponosen član rumene družine ostaja najmanj do leta 2024!"

Ibričić se je v Domžale preselil leta 2017 iz Kopra. Za reprezentanco BiH je zbral 42 tekem, zadnjo je odigral leta 2014.

🤝 | ''Podpisal sem eno najljubših in najdaljših pogodb v karieri in v zadovoljstvo in čast mi je, da mi klub ponuja takšno priložnost,'' ~ Senijad Ibričić.



Več na: https://t.co/q0KGZA30oX pic.twitter.com/llKcFyjOxH — NK Domžale (@NKDomzale) December 5, 2019

"Podaljšanja sodelovanja sem izredno vesel. Podpisal sem eno najljubših in najdaljših pogodb v karieri in v zadovoljstvo in čast mi je, da mi klub ponuja takšno priložnost. Dejstvo je, da bom tukaj ostal tudi po koncu igralne kariere, tako da se na zimski odmor zagotovo odpravljam najsrečnejši," je v izjavi za spletno stran kluba dejal Ibričić in s tem potrdil, da bo po koncu igralske kariere prevzel eno od funkcij v pisarni kluba.

"Igralska pogodba ga veže še leto in pol, odločitev, kdaj bo naredil tranzicijo, pa je popolnoma v njegovih rokah. V kolikor se bo počutil dobro in bo verjel, da lahko ekipi pomaga na igrišču, bo z nami tam, nato pa bo okrepil strokovni štab in deloval kot svetovalec za športno politiko kluba," pa je dejal športni direktor Domžal Matej Oražem.

