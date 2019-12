Celjska rapsodija na Krasu na hrvaški pogon #video

Nogometaši CB 24 Tabora Sežane so v 20. in zadnjem jesenskem krogu Prve lige Telekom izgubili proti Celju z 0:4 (0:2). Kraševci v svoji - tokrat vetrovni - Sežani jeseni niso bili prav gostoljubni, saj sta tam slavila le Aluminij in Olimpija, zadnji poraz na stadionu Rajka Štolfe pa so doživeli konec avgusta. Toda tokrat so brez pomoči kaznovanih Rodrigueja Bongonguija in Dominika Mihaljevića le naleteli na premočnega tekmeca.

CB 24 Tabor Sežana : Celje 0:4 (0:2)

Stadion Rajka Štolfe, sodniki: Matković, Praprotnik in Pospeh.

Strelci: 0:1 Vizinger (23.), 0:2 Božić (43.), 0:3 Božić (65.), 0:4 Lotrič (89.).



CB 24 Tabor Sežana: Rener, Ristić, Nemanič, Azinović, Salkić (od 56. Horvat), S. Babić (od 74. Stevanović), Krivičić, Stančič (od 46. Sever), M. Babić, Milošev, Sikimić.

Celje: Rozman, Vidmajer (od 90. Džumhur), Ćalušić, Stojinović, Zaletel, R. Štraus, Benedičič (od 86. Štravs), Lotrič, Kerin, Božić, Vizinger (od 90. Štusej).



Rumeni kartoni: Stančič, Milošev, Azinović; R. Štraus, Vidmajer.

Rdeči karton: /.

Celjani, ki so bili brez "kartoniranih" Karla Plantaka in Jureta Travnerja, so s konkretnejšo in agresivnejšo igro že v prvem polčasu prišli do prednosti, ki je bila dovolj za deveto zmago, s katero so se vsaj začasno prebili na četrto mesto. Tabor ostaja osmi.

Celjani zadeli dvakrat v prvem ...

Uvod prvega polčasa je minil brez pravih priložnosti, Celjani pa so povedli iz prve prave. V 23. minuti je po kotu z desne strani Josip Ćalušić žogo podaljšal proti drugi vratnici, kjer je bil Dario Vizinger, ki je kljub ne najbolj posrečenemu strelu vendarle dosegel svoj 13. zadetek v sezoni za vodstvo z 1:0 in drugo mesto na lestvici strelcev.

Zadetek Daria Vizingerja:

Le malce zatem je Rok Štraus s strelom malce izven kazenskega prostora zatresel prečko domačih vrat, v 28. minuti je s 13 metrov poskusil še Mitja Lotrič, a je žogo končala v naročju Ariana Renerja.

Zato pa so izbranci Dušana Kosića podvojili prednost v 43. minuti. Najprej je Lotrič povsem neoviran streljal z 20 metrov in zadel vratnico, odbito žogo pa je v prazno mrežo pospravil Ivan Božić.

... in še dvakrat v drugem polčasu

V 50. minuti so imeli prvo resnejšo priložnost na tekmi tudi Kraševci, po podaji z desne strani pa je z glavo pred vrati za malo zgrešil Lazar Milošev. Na drugi strani je malce pozneje od daleč sprožil Luka Kerin, a je žoga končala malo mimo vrat Tabora.

V 65. minuti so gosti potrdili zmago. Lotrič je odvzel žogo tekmecem, jo nato tik pred kazenskim prostorom oddal na svojo levo do Vizingerja, ta pa jo je vrnil pred vrata, kjer jo je Božić le še potisnil v mrežo za 3:0 in svoj sedmi gol sezone.

Drugi zadetek Ivana Božića:

Svojega osmega pa je v 89. minuti dosegel Lotrič, potem ko je po Vizingerjevi s 15 metrov učinkovito zaključil protinapad ob znova precej neodločnih in nezainteresiranih domačih branilcih.

Dogajanje v Sežani v živo: