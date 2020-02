Kranjčani potopili velenjsko barko, knapi vedno bližje 2. SNL #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gorenjski orli so podaljšali rezultatsko krizo Rudarja.

Gorenjski orli so podaljšali rezultatsko krizo Rudarja.

Nogometaši kranjskega Triglava so v 21. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali velenjski Rudar s 3:0 (1:0) in prednost pred zadnjeuvrščenimi knapi na lestvici povišali na kar 15 točk.

Triglav : Rudar 3:0 (1:0)



Športni center, sodniki: Sagrković, Vojska in Mikača.

Strelci: 1:0 Kumer (45.), 2:0 Beciri (65.), 3:0 Petric (83.).



Triglav: Arko, Gliha, Milanović, Kumer, Rogelj, Mertelj (od 85. R. Wilmtos), Gajić (od 69. Udovič), Ćerimagić, M. Wilmots (od 81. Petric), Mlakar, Beciri.

Rudar: Rada, Pušaver, Džinić, Ćosić, Pavlović, Črnčič (od 90. Vošnjak), Anđelković, Radić, Krefl, Petrović (od 66. Koprivnik), Kuzmanović.



Rumeni kartoni: Mertelj, Gliha, Gajić, Rogelj; Pušaver, Črnčič, Koprivnik.

Rdeči karton: /.

Triglav in Rudar sta pomlad začela z eno željo - željo po obstanku v ligi. Po današnji (skupno sedmi) zmagi je kranjska ekipa s 23 točkami precej varna, kar zadeva prvoligaški status, povsem drugače pa je pri velenjskem kolektivu, pri katerem so napovedovali, da bodo presenečenje pomladi. Ta tudi po 21 krogih ostaja brez zmage in je z vsega osmimi točkami trdno na zadnjem mestu lestvice.

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Ekipi sta pomlad začeli z nekaterimi novostmi. Pri Triglavu velja omeniti predvsem odhod Davida Tijanića, Egzona Kryeziuja in Elvedina Herića, za nameček je bil danes kaznovan še Luka Majcen. Gorenjci nastale luknje skušajo zapolniti z novinci, kot so Žan Luka Kocjančič, Armin Ćerimagić, Erik Gliha, Berat Beciri ter brata Wilmots Reno in Marten. Za razliko od Kocjančiča in Rena Wilmotsa so danes vsi dobili priložnost od prve minute.

Pri Velenjčanih, ki so pozimi izgubili Rijada Kobiljarja ter tudi Ivana Vasiljevića, Nemanjo Tomaševića in Harisa Kadrića, pa je od novincev začel le Jovan Pavlović, sicer pa sta po novem člana velenjske zasedbe tudi Mateo Panadić in Dino Škvorc.

Kumer do prvenca v 1. SNL

Triglav je v leto 2020 vstopil z visoko zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida Zasedbi pa sta bili v prve pol ure precej zadržani, pravih priložnosti ni bilo ne na eni ne na drugi strani, pa čeprav so oboji prišli do nekaj strelov iz obetavnih položajev, velja omeniti dva poskusa Ćerimagića. Šele v 39. minuti je bilo malce bolj vroče v kranjskem kazenskem prostoru, kjer pa Dominik Radić po podaji pred gol ni prišel do pravega zaključnega strela.

V izdihljajih prvega polčasa pa so domači povedli, potem ko se je po prostem strelu Ćerimagića z desne strani žoga v kazenskem prostoru odbijala od enega do drugega igralca, na koncu pa je Aleš Mertelj na kratko preusmeril podajo proti Žanu Kumru, ki je iz neposredne bližine poskrbel za 1:0. To je bil njegov prvi gol sezone.

Že v prvih sekundah drugega polčasa pa so bili blizu zadetka tudi Velenjčani, ko se je za strel z več kot 25 metrov odločil Mićo Kuzmanović in zatresel prečko. V 56. minuti je na drugi strani obetavno akcijo zapravil Beciri, ko je zgrešil iz bližine malce z desne strani.

Prvi zadetek Becirija v Sloveniji:

Isti igralec pa se je med strelce v prvi ligi vpisal v 65. minuti, ko je zadel z roba kazenskega prostora, žoga se je na pti proti golu odbila še od gostujočega Marka Ćosića. V 77. minuti so imeli Gorenjci novo lepo priložnost, a je Mertelj s strelom z glavo le za malenkost zgrešil cilj.

Kranjčani so prejeli kar štiri rumene kartone, gostje pa enega. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zato pa je bil kmalu po vstopu v igro natančnejši Gaber Petric, ki je v 83. minuti zadel za 3:0 z roba kazenskega prostora za končnih 3:0. Zanj je bil sicer to četrti gol sezone.

Triglav bo v 22. krogu v torek gostoval pri Olimpiji, Rudar pa v Kidričevem.

