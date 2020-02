Celjani dokazali, da izjemni rezultati v letu 2020 niso naključje #video

Nogometaši Celja so v 21. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Aluminij z 2:0 (1:0) in se mu na lestvici približali zgolj na točko zaostanka. Oba zadetka za gostitelje je dosegel kapetan Mitja Lotrič.

Celje : Aluminij 2:0 (1:0)



Stadion Z'dežele, sodniki: Obrenović, Kordež in Kasapović.



Strelec: 1:0 Lotrič (25.), 2:0 Lotrič (52.).



Celje: Rozman, Marandici, Ćalušić, Stojinović (od 60. R. Štraus), Kadušić, Zaletel, Benedičič (od 90. Antanavičius), Kerin, Lotrič, Božić (od 81. Plantak), Vizinger.

Aluminij: Kovačić, Pantalon, Petek, Vrdoljak, Klepač, Leko (od 46. Marinšek), Vrbanec (od 70. Šaka), Matjašič, Čermak, Živković (od 15. Bosilj), Pečnik.



Rumeni kartoni: Čermak, Vrdoljak, Pečnik.

Rdeči karton: Pečnik (82.).

Prva medsebojna dvoboja ekip iz zgornjega dela lestvice sta se končala z 0:0. Tokrat pa so četrtouvrščeni Celjani, ki so imeli za seboj niz dveh zmag, prišli do novega uspeha proti največjemu presenečenju jesenskega dela sezone Aluminiju, ki ima po novem le še točko naskoka pred današnjim tekmecem.

Celjani so prvi obračun pomladi dočakali v dokaj podobni ekipi kot jeseni, saj so izgubili praktično le Tadeja Vidmajerja. Je pa trener Dušan Kosić v začetno postavo uvrstil dva novinca, in sicer na oba bočna obrambna položaja - Advana Kadušića in Denisa Marandicija. Ob njima sta novinca še Domantas Antanavičius in Valentin Zekov.

Ilija Martinović ne pomagal več obrambni vrsti Aluminija, ki je bila največje pozitivno presenečenj jesenskega dela 1. SNL. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Aluminij do spomladi prav tako deloval s podobnim kadrom, a z eno pomembno izjemo. V ekipi ni več enega ključnih vezistov Dejana Petroviča. Proti Celju nista imela pravice nastopa niti Nemanja Jakšić in Ivan Kontek, brez podaljšanja pogodbe pa je še naprej Ilija Martinović. So pa izbranci Slobodana Gruborja v svoje vrste spet privabili napadalca Luko Štora, prišli pa so še Lovro Grajfoner, Miloš Šaka in Stipe Vrdoljak. Slednji je tudi bil v prvi postavi.

Lotrič dvakrat v polno

Tekmo so bolje začeli Celjani, ki so v 25. minuti tudi zasluženo povedli, potem ko je po kotu žoga prišla do Luke Kerina na vrh kazenskega prostora, ta jo je oddal v svojo desno do Mitje Lotriča, ki jo je z diagonalnim strelom poslal v mrežo za 1:0 in svoj deveti gol sezone.

Lotrič se je vpisal med strelce v prvem ...

Celjani so dobršen del prvega polčasa povsem onemogočili razvoj igre Aluminija, tudi po izgubljeni žogi so takoj pritisnili na tekmeca, a tudi sami v tem delu igre niso več posebej nevarno ogrozili vrat Matije Kovačića.

Zato pa so nase opozorili v uvodu drugega dela, ko je poskusil Kadušić, a brez uspeha. Že v 52. minuti pa je svoj deseti gol sezone (za deseto celjsko zmago) zabil Lotrič, s strelom z roba kazenskega prostora je po novi Kerinovi podaji povišal vodstvo domačih na 2:0. V 78. minuti je imel Ivan Božić novo lepo priložnost za Celje, ko je prišel v bližino gola malce z desne, a je bil Kovačić na mestu.

... in drugem polčasu:

V 82. minuti pa so medli gosti za nameček na igrišču ostali z igralcem manj, drugi rumeni karton je po prekršku nad Kerinom odbil nekdanji član Celja Tilen Pečnik. V 86. minuti je eden ključnih igralcev celjske vrste Žan Benedičič sprožil od daleč, a bil malce premalo natančen. To je bila tudi zadnja večja priložnost tekme.

Celje bo v 22. krogu v sredo gostilo Bravo, Aluminij pa dan prej Rudar.

Dogajanje v Celju v živo: