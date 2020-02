Zgodovinski podvig Olimpije, ki pa zaradi Roka Kronavetra ni povsem uspel #video

Derbi v Ljudskem vrtu, s katerim sta Maribor in Olimpija začela z drugim delom prvenstvene sezone 2019/20, se je v Ljudskem vrtu končal brez zmagovalca, z remijem 1:1. Gostje so ob polčasu vodili z 1:0 po golu Anteja Vukušića. Za izenačenje je v drugem delu igre poskrbel njihov nekdanji zvezdnik Rok Kronaveter, ki je ob tem zatresel še okvir vrat. Ljubljančani so še šestič v nizu ostali neporaženi v Mariboru in poskrbeli za klubski rekord. Na vrhu lestvice so ohranili prednost štirih točk pred največjim tekmecem.

Natanko 80 dni, odkar sta odigrala svojo zadnjo prvenstveno tekmo – Olimpija je doma izgubila z Domžalami, Maribor pa je razočaral z remijem v Velenju - , so Ljubljančani in Mariborčani spet stopili na igrišče.

Že za začetek drugega dela sezone, v katerega je Olimpija vstopila s štirimi točkami prednosti pred svojim največjim tekmecem, derbi, ki je bil debitantski za kar tri nogometaše na zelenici Ljudskega vrta. Tokratnega gostitelja najpomembnejšega, kar ponuja slovenski nogomet.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Trije debitanti na derbiju, pri Olimpiji brez četrtega

Pri Mariboru sta bila to mladi branilec Luka Koblar, za katerega je bil to sploh debi v članski ekipi vijoličastih, katere član je že nekaj časa. Očitno so v strokovnem vodstvu prvakov očitno zdaj ugotovili, da je zrel za najtežje naloge. Dvajsetletnika, ki je član Maribora že od nekdaj, izkušnje pa je v prejšnji sezoni nabiral pri Aluminiju, je že takoj čakala najtežja. Prvič se je na derbiju v postavi znašel tudi Brazilec Felipe Santos, ki je na krilnem položaju zamenjal Dina Hotića. Zveneče okrepitve, ki je v Maribor prišla pozimi, Reneja Miheliča, ni bilo niti na klopi.

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Nogometaš bolj zvenečega imena, ki je pred dnevi prišel k Olimpiji, reprezentanta Romana Bezjaka, je našel prostor na gostujoči klopi. Visokorasli kamerunski branilec zapletenega imena Kamy Ntankeu Daniel Yves, ki je v Stožice prišel pozimi, je debi dočakal od prve minute na igrišču. Ob njem v obrambi, v kateri so gostje pogrešali kaznovana Mirala Samardžića in Mackyja Bagnacka, ni bilo mladega Matije Burina. Gostje so očitno ocenili, da pri 18 letih še ni pripravljen za tako velik izziv. Iz vezista se je v branilca za 90 in nekaj minut tako prelevil precej bolj izkušeni Marko Putinčanin.

Grenak prizor za navijače Olimpije pred začetkom derbija

Še preden je glavni sodnik Dragoslav Perić iz Kranja pihnil v svojo piščalko, grenak prizor za navijače Olimpije. Teh je bilo na tribunah štajerskega nogometnega hrama nekoliko manj, saj naj bi jih po incidentih, ki so se zgodili v središču mesta, ostalo zunaj štadiona. Skratka, Rok Kronaveter, njihov nekdanji naslovni junak, je po vsega polovici leta igranja v vijoličastem dresu prejel nagrado Vijolč'ni bojevnik. Priznanje, ki ga prejme najboljši in najbolj srčen nogometaš leta po izboru navijačev. Termin predaje prestižnega priznanja najbrž ni bil naključen …

Takole se je Ante Vukušić razveselil svojega 17. prvenstvenega gola sezone in drugega na derbijih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Previdnost na začetku, potem pa tišina v Ljudskem vrtu

Na igrišču smo predvsem v prvi polovici prvega dela igre videli precej previdno in disciplinirano predstavo z obeh strani, v kateri so bili nekoliko boljši gostje. V 11. minuti bi lahko po napaki domače obrambe zadel Luka Menalo, a je njegov strel v kazenskem prostoru končal v kotu. Podobno, kot se je zgodilo po strelu Stefana Savića z leve strani osem minut pozneje. Le minuto za tem je Kronaveter z lepo podajo v ogenj poslal Luko Zahovića, a je edinemu slovenskemu napadalcu spodrsnilo in priložnost je splavala po vodi.

V 23. minuti je s prostega strela z velike oddaljenosti poizkusil Endri Čekiči. Ni bil daleč, a tudi preveč blizu ne. Žoga je zletela čez gol. V 27. minuti so prvič poizkusili gostje. Po žogi je z roba kazenskega prostora udaril Amir Dervišević, a se je tragični junak zadnjega derbija Nejc Vidmar tokrat izkazal in žogo odbil v kot. V 33. minuti gol. Z leve strani je ne preveč natančno po tleh podal Čekiči, žoga se je nespretno odbila od debitanta Koblarja in končala na nogi Anteja Vukušića. Najboljšemu strelcu slovenskega prvenstva z nekaj metrov žoge ni bilo težko spraviti v gol. S 17. prvenstvenim zadetkom sezone je poskrbel za tišino v Ljudskem vrtu in veliko veselje na tribuni, na kateri so od veselja noreli Green Dragons in preostali ljubljanski navijači, ki so pripotovali na Štajersko.

Zadetek Anteja Vukušića:

Dve neizkoriščeni priložnosti Luke Zahovića v zaključku polčasa

Že štiri minute za tem je bil spet v središču pozornosti mladi Koblar. Po podaji Tomislava Tomića s strani ga je žoga zadela v roko, a je sodnik le odmahnil z roko in poskrbel, da mladega branilca ni v hipu spremenil v tragično figuro tokratnega derbija, na katerem je dočakal tako težko pričakovane prve minute v mariborskem dresu.

V zaključku prvega dela igre so Mariborčani pritisnili za izenačenje in bili dvakrat v priložnosti. Obakrat je imel priložnost za gol najboljši strelec zadnjih dveh prvenstvenih sezon v Prvi ligi Telekom Slovenije Zahović, a ju ni izkoristil. Najprej je v 42. minuti poizkusil s strelom z desno nogo, s katerim Vidmar ni imel težav. V 44. minuti po sijajnem predložku Mitje Vilerja z leve strani žoge ni najbolje zadel z glavo. Zletela je čez gol in nogometaši obeh ekip so na odmor odšli ob rezultatu 0:1, ki je svetil z glavnega semaforja mariborskega štadiona.

Rok Kronaveter je v svojem drugem derbiju v majici Maribora zadel še tretjič in razžalostil svoje nekdanje delodajalce. Foto: Grega Valančič/Sportida

Izenačenje Maribora, za katerega je poskrbel nekdanji junak Ljubljančanov

Ob polčasu trenerja, zanimivo, nista menjala, po petih minutah pa je na tribunah prvič završalo. Zaman. Po prostem strelu Amirja Derviševića z desne strani je del navijačev Maribora že mislil, da je žoga končala v mreži, a ni. Levica Ljubljančana, ki že dolgo časa igra za Maribor, je zgrešila cilj. Tri minuti za tem je bilo drugače. Na levi strani je s preigravanjem Erica Boakyeja osmešil Rudi Požeg Vancaš in serviral žogo na glavo Kronavetru, ki mu ni bilo težko zadeti. Nogometaš, ki je Olimpiji prinesel dva naslova državnega prvaka, je rutinirano zadel in v 53. minuti je bilo 1:1. Po tretjem golu na drugem derbiju, ki ga je izkušeni vezist odigral v vijoličastem dresu.

Zadetek Roka Kronavetra:

V 57. minuti je manjkalo povsem malo, da bi Olimpija spet vodila. Po daljšem napadu je do odbite žoge prišel Tomić, streljal in si verjetno že mislil, da bo žoga končala v golu, a se je s sijajno obrambo izkazal Kenan Pirić in žogo odbil v kot. Po golu, ki so ga zabili, so Mariborčani zaživeli in postali nevarnejši. V 64. minuti je bil blizu gola, oziroma tokrat kar evrogola, blizu Kronaveter, ki se je otresel svojega čuvaja, se obrnil in ustrelil z 20 metrov, a je njegov četrti gol na derbijih proti Olimpiji preprečil okvir vrat. Sreča za Ljubljančane.

Nejc Vidmar je nekajkrat odlično posredoval in Olimpijo rešil pred porazom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Derbi se je razživel, Olimpijo je reševal vratar

To so bile minute, ko se je derbi povsem razživel. V 65. minuti je po podaji Čekičija do žoge v kazenskem prostoru Maribora prišel Savić, a se ni izkazal. Meril je precej mimo vrat. Že v naslednjem napadu na drugi strani sijajna priložnost Mariborčanov. Na desni strani obrambe Olimpije je napako naredil Bagnack, Požeg Vancaš je stekel sam proti vratom Vidmarja, a se je kapetan Olimpije izkazal s sijajno obrambo in rezultat je ostal nespremenjen. V 69. minuti je debi v ljubljanskem dresu dočakal Bezjak, ki je zamenjal Savića.

V 71. minuti so Ljubljančani spet zahtevali enajstmetrovko, po dvoboju z Aleksom Pihlerjem je po tleh v kazenskem prostoru padel Vukušić, a so spet ostali brez nje. Upravičeno.

Trener Olimpije Safet Hadžić ostaja neporažen na derbijih v Ljudskem vrtu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija do rekordnega niza, Maribor zapravil priložnost za zmago

Do konca tekme so Mariborčani, ki so v drugem polčasu pokazali povsem drugačno podobo kot v prvem in bili odlični, pritiskali za gol, zmago in zmanjšanje zaostanka na zgolj točko, a jim ni uspelo. Olimpija se je obranila in poskrbela, da bo na vrhu lestvice ob njenem imenu še vedno pisalo plus štiri. Ob tem pa v Ljudskem vrtu spisala zgodovino. Še šestič v zgodovini derbijev je namreč v gosteh ostala neporažena in poskrbela za najdaljši niz neporaženosti v Mariboru v svoji zgodovini.

Maribor je s točko preskočil Aluminij na drugem mestu, a dopustil, da so se mu Celjani približali na zgolj točko, ob tem pa dopustil možnost Muri, da se vijoličastim približa na zgolj dve točki zaostanka. Ni kaj, v boju za sam vrh bo do konca sezone očitno zanimivo. Oboji bodo na delu že kmalu. Olimpija bo v torek gostila kranjski Triglav, medtem ko prvake čaka vsaj na papirju precej težja naloga. V sredo bodo gostovali pri Muri, na klopi katere sedi njihova legenda, Ante Šimundža. In gre mu precej dobro ...

Maribor : Olimpija 1:1 (0:1)

Štadion Ljudski vrt v Mariboru. Gledalcev: 9.000. Sodnik: Dragoslav Perić. Pomočnika: Robert Vukan in Matej Žunič. Dodatna pomočnika: Nejc Kajtazović in David Šmajc. Četrti sodnik: Mihael Antič. Delegat: Vlado Močnik.



Strelca: 0:1 Vukušić 33., 1:1 Kronaveter 53.



Maribor: Pirić; Viler, Mitrović, Koblar, Milec; Dervišević, Santos (od 73. Kotnik), Pihler, Kronaveter, Požeg Vancaš; Zahović (od 79. Tavares). Trener: Darko Milanič.

Olimpija: Vidmar; Boakxe, Jurčević, Putinčanin, Kamy; Valenčič, Tomić, Menalo, Cekici (od 90. Knežević), Savić (od 69. Bezjak); Vukušić. Trener: Safet Hadžić.



Rumeni kartoni: Požeg Vancaš 38. (Maribor)., Čekiči 47. (Olimpija), Dervišević 58. (Maribor), Pihler 61. (Maribor), Viler 74. (Maribor).

