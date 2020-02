Milanič zadovoljen. Hadžić zadovoljen. Vsi zadovoljni.

Darko Milanič in Safet Hadžić sta bila po derbiju zadovoljna in sta pošteno čestitala eden drugemu.

Darko Milanič in Safet Hadžić sta bila po derbiju zadovoljna in sta pošteno čestitala eden drugemu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Kako naj ugotoviva, kdo je bolj zadovoljen?" je kolega na klopi Olimpije ob odgovoru na vprašanje, kdo je bolj zadovoljen, vprašal trener Maribora. "Jaz sem zadovoljen, ti si zadovoljen. Oba sva zadovoljna," je z malce humorja nadaljeval Darko Milanič in potrdil to, kar smo videli s tribun.

"Začeli smo dobro, a smo potem sredi prvega polčasa postali nezanesljivi. To so nasprotniki izkoristili in zadeli. Po tem zadetku smo se malce izgubili, kar je logično. Ko prejmeš gol na derbiju, potrebuješ nekaj časa, da se zbereš. Ob polčasu smo se umirili in v drugem delu igre nastopili precej bolje. Žogo smo držali v svojih nogah. Držali smo se načrta proti dobremu nasprotniku in zadeli, bili pa blizu drugega gola. Glede na kakovost nasprotnika, s katerim smo igrali, sem zadovoljen," je ponovil Milanič.

Tudi on bi dal nagrado Roku Kronavetru

"Škoda, da v drugem polčasu nismo zadeli še drugič. Imeli smo kar nekaj priložnosti. Ne samo tisto, ko smo zatresli okvir vrat. Lahko naštejem kar nekaj priložnosti. Če se slišimo jutri, ko si bom ogledal tekmo, pa bom verjetno lahko naštel še kakšno," je povedal trener Maribora, pri katerem je bil spet najbolj razpoložen Rok Kronaveter, ki je zadel in stresel tudi okvir vrat.

Septembra lani je v Stožicah zabil dva gola in prispeval asistenco. Tokrat je Rok Kronaveter zabil gol in zatresel okvir vrat. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Dejstvo je, da je zelo nevaren, ko je v nasprotnikovem kazenskem prostoru. Ima strašen občutek. To je njegova naloga, ki jo z odliko opravlja. Najde se v pravem trenutku na pravem mestu. Ko ima malo več prostora, je zelo razigran. V drugem polčasu je pokazal veliko dozo motiviranosti in se predstavil v zelo dobri luči," je povedal o nekdanjem zvezdniku Olimpije, ki se je v Ljudskem vrtu odlično znašel.

Dokaz, da je res tako, je tudi dejstvo, da je pred derbijem prejel priznanje Vijolč'ni bojevnik. Nagrado za najbolj srčnega in najboljšega mariborskega nogometaša je prejel le pol leta za tem, ko je izpolnil dolgoletno željo in si oblekel vijoličasti dres. "Ni moja naloga, da izbiram najboljšega, to nagrado podeljujejo naši najbolj zvesti navijači, a če bi bil na njihovem mestu, bi se odločil isto, kot so se oni," je strelcu treh golov na dveh derbijih v majici Maribora za konec polaskal trener prvakov, ki ga že v sredo čaka nov zahteven izziv. Gostovanje v Murski Soboti, kjer na klopi Mure navdušuje njegov predhodnik na mariborski klopi Ante Šimundža.

Safet Hadžić: Škoda, da jih ob vodstvu nismo matirali

"Imeli smo veliko težav s poškodbami, tako da ni bilo lahko. Škoda, da smo zapravili vodstvo, a proti Mariboru, ki napada in nima česa izgubiti, ni lahko. Dali smo vse od sebe, zato sem zadovoljen. Glede na to, da gre za derbi, s točko moram biti zadovoljen," pa je bil po tekmi precej bolj redkobeseden trener Olimpije Safet Hadžić, ki je še šestič v nizu neporažen zapustil Ljudski vrt, kar je klubski rekord, a po koncu derbija o tem ni govoril.

Trener Olimpije v Ljudskem vrtu še ne pozna poraza. Po šestih tekmah v nizu brez poraza v Mariboru je poskrbel za rekord. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Naredil je samo en trening, tako da sem zadovoljen. V igro je vstopil predvsem zato, da čim prej občuti igro in to, kar ga čaka. Še veliko dela je pred nami, da bomo v napadu še boljši, še bolj agresivni in še bolj napadalni," je povedal trener Olimpije o svoji najnovejši, zelo zveneči okrepitvi Romanu Bezjaku, ki je zaigral v drugem polčasu in debitiral na derbijih.

"Škoda, da ob našem vodstvu nismo zadeli še drugič in jih matirali. Imeli smo možnosti za to, a enostavno nismo bili dovolj zbrani. Bile so priložnosti, ko bi lahko odigrali bolje, a pač nismo. To je derbi. Na takšnih tekmah nikoli ni lahko. Vseeno sem zadovoljen," je še povedal Hadžić, ki bo lahko Mariboru že v torek vsaj za en dan pobegnil na plus sedem. V Stožicah ga namreč čaka obračun s kranjskim Triglavom.

Fotogalerija (foto Grega Valančič/Sportida):