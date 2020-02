Rok Kronaveter je ekspresno postal strup za Olimpijo

"Igralec za velike tekme. To je to," je Rok Kronaveter po derbiju ležerno odgovoril na vprašanje, kako komentira svoj novi gol na derbiju. Ob remiju Maribora z Olimpijo z 1:1 je bil spet najnevarnejši na igrišču. Stresel je tudi vratnico in s tem dodatno zapolnil statistiko z derbijev v vijoličastem dresu. Septembra lani se je pri zmagi v Stožicah s 4:2 dvakrat vpisal med strelce, enkrat pa je asistiral.

Presenečen, da je postal Vijolč'ni bojevnik

Še preden se je akcija v Ljudskem vrtu, kjer se je zbralo več kot devet tisoč navijačev, začela, ga je čakalo prijetno opravilo. Najzvestejši spremljevalci NK Maribor so mu podelili nagrado Vijolč'ni bojevnik.

Septembra lani je v Stožicah navdušil z dvema goloma in asistenco. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pomeni mi ogromno. Sploh kot domačinu. Ljudje so očitno prepoznali moj trud. Zahvalil bi se za zaupanje. Ob tem lahko povem, da bom še naprej dajal maksimum in ekipi pomagal k čim boljšim rezultatom," je povedal 33-letni Mariborčan, ki ga je presenetilo, da je po le pol leta, odkar je med vijoličaste prišel iz vrst največjega tekmeca, postal nogometaš, ki so ga navijači označili za najbolj srčnega in najboljšega med vsemi mariborskimi.

"Presenečen sem bil, da sem nagrado prejel tako hitro, saj sem v klubu šele pol leta, ampak, kot sem že rekel. Vesel sem, da so navijači prepoznali moj trud," je še povedal najboljši strelec Maribora, ki je najbolj priljubljen med vsemi mariborskimi nogometaši postal le pol leta za tem, ko je mednje prišel iz vrst najbolj osovraženega tekmeca. Zanimivo.

Škoda, da jim ni uspelo. Bili so blizu.

O tem tokrat ni govoril, je pa zato povedal, da je s prikazanim celotne ekipe na derbiju zadovoljen. Ob tem je izrazil obžalovanje, da Mariboru ponovno, še šestič v nizu, kar je rekord, pred domačimi navijači ni uspelo premagati Olimpije. "V prvem polčasu smo začeli dobro, potem pa nas je gol malce presekal in do konca prvega dela igre nismo bili najboljši. Drugi polčas je bil odličen. Poleg gola smo imeli še dve veliki priložnosti, zatresli smo tudi vratnico," je dejal strelec 11 prvenstvenih golov v tej sezoni.

Ne tako dolgo nazaj se je golov na derbijih veselil v majici Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

"Igrali smo res dobro in bili blizu zmage, ampak nam spet ni uspelo. Na to moramo pozabiti in se osredotočiti na naslednje tekme. Derbi je za nami. Prihaja nova tekma, ki nas čaka že v sredo. Mislim, da gremo lahko samozavestno naprej," je dodal.

Sodelovanje, ki obeta veliko

Samozavestni so lahko Mariborčani tudi zaradi dobrega sodelovanja dveh nogometašev, ki sta bila v preteklosti uradno izbrana za najboljša v Prvi ligi Telekom Slovenije. Rudi Požeg Vancaš je bil tisti, ki je, po sijajni samostojni akciji, priskrbel asistenco za gol Maribora in s tem izenačenje.

"Ja. Vse je naredil sam, tako da mi ni bilo težko zadeti praznega gola. Že nekaj asistenc v tej sezoni mi je dal. Zelo dobro sva se ujela in upam, da bova še naprej tako dobro sodelovala," je po novem, sedmem golu na derbijih, še povedal Kronaveter. Za štiri gole je pri Olimpiji potreboval 12 derbijev. Za tri, v majici Olimpije, pa le dva.