Huligani napadli policiste in jih žalili

Mariborskim policistom so včeraj na pomoč prišli pripadniki posebnih policijskih enot iz cele Slovenije, kar je sicer stalnica ob varovanju tako rizičnih tekem. Policisti so imeli pred, med in po nogometni tekmi med kluboma Maribor in Olimpija res veliko dela. Tekmo si je sicer ogledalo 9.500 gledalcev, so sporočili mariborski policisti.

Kot so zapisali policisti , so se na varovanje te tekme dobro pripravili in pravilno načrtovali svoje naloge, zato so s svojim odločnim ukrepanjem, ob absolutnem zagotavljanju vseh človekovih pravic, uspešno vzpostavili javni red in mir, ko je bil ta kršen. Na tak način so prebivalcem in obiskovalcem Maribora zagotovili varnost, kršitelje pa primerno sankcionirali.

Poškodovan avto in gostilniški stoli

V zvezi s tem še dodajajo, da so naknadno obravnavali še dve kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari: enega osebnega avtomobila in zunanjih gostilniških stolov. Policisti so pred tekmo obravnavali 12 kršiteljev, ki so na stadion skušali vnesti pirotehnične izdelke. Zoper vse bodo podali obdolžilne predloge pristojnim sodiščem. Dvema med njimi so izrekli dva ukrepa prepovedi udeležbe na športnih prireditvah.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Med postopkom napadel policista

Ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah so izrekli še enemu kršitelju, ki se je nedostojno vedel na javnem kraju in ni upošteval ukazov policistov. Zaradi tega so ga tudi pridržali in izdali plačilni nalog. Med opisanim postopkom pa je drugi občan napadel policista. Policisti so uporabili telesno silo, ga prijeli in pridržali. Kazensko ga bodo ovadili pristojnemu tožilstvu. Izrekli so mu tudi ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah. Po zaključenem postopku so ga izpustili na prostost.

Navijača sta se nedostojno vedla in žalila policiste

Pred tekmo so policisti izdali plačilna naloga še dvema kršiteljema, ki sta se nedostojno vedla in žalila policiste. Enemu kršitelju so policisti zasegli posušene rastlinske delce, za katere sumijo, da so prepovedna droga konoplja. Poslali so jih na preliminarno testiranje. Če bo test pozitiven, mu bodo v t. i. hitrem postopku izdali odločbo o prekršku.

Ni upošteval niti varnostnika in se nedostojno vedel do policistov

Enega kršitelja pa so policisti pridržali, ker najprej ni upošteval navodil varnostnika, nato se je nedostojno vedel do policistov, na koncu pa ni upošteval niti njihovih ukazov. Za nameček so policisti med varnostnim pregledom pri njemu našli še pirotehnične izdelke. Zaradi opisanih kršitev je prejel plačilni nalog, zaradi posesti pirotehnike pa bo zoper njega podan obdolžilni predlog pristojnemu sodišču.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Zaradi pirotehničnih sredstev kazen tudi za organizatorja

Zaradi večkratne uporabe pirotehničnih sredstev na stadionu med nogometno tekmo pa bodo mariborski policisti odločbo o prekršku izdali tudi organizatorju.

Tudi po tekmi se stanje ni umirilo

Po tekmi so policisti zaradi nedostojnega vedenja na javnem kraju izdali plačilna naloga dvema kršiteljema. Enemu od njiju, ki ni upošteval ukazov policistov, so izdali plačilni nalog tudi zaradi te kršitve in mu izrekli ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah. Še en plačilni nalog pa so po tekmi izdali kršitelju, ker se je nedostojno vedel do policistov.

Želel preskočiti ograjo in varnostniku strgal jopič

Plačilni nalog pa je prejel tudi kršitelj, ki je po tekmi želel preskočiti ograjo, varnostniku strgal jopič, se nedostojno vedel do policista in ga pozival k pretepu, zraven tega pa ni upošteval ukazov policistov.