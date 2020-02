Vroče pred derbijem: množičen pretep navijačev v Mariboru #video

V Mariboru je danes opoldne izbruhnil množični pretep med navijači Green Dragons in Violami. V incidentu je bilo udeleženih okoli sto navijačev, med pretepom pa so ti uporabljali tudi različne rekvizite in palice, so sporočili mariborski policisti.

Slovenia 22.02.2020

Street fight before a derby match: NK Maribor (Viole Maribor) vs. Olimpija Ljubljana (Green Dragons).

Photo @MatijaStepisnik

Video https://t.co/FuJwLu0y7l pic.twitter.com/j1C0S4xxge — HooligansTV (@HooligansTV_eu) February 22, 2020

Večina pretepačev se je ob prihodu policije razbežala, 52 navijačem navijaške skupine iz Ljubljane pa so policisti izrekli prepoved obiska večerne nogometne tekme, ko se bosta na stadionu Ljudski vrt pomerili ekipi iz Ljubljane in Maribora.

Kot so sporočili policisti, so z odločnim posredovanjem vzpostavili javni red in mir. Kršitelji prepoved upoštevajo in se s 14 vozili že vračajo proti Ljubljani.

Policija navijače poziva, da naj pridejo navijat v športnem duhu

Policisti bodo zoper enega kršitelja izvedli tudi tako imenovani hitri prekrškovni postopek po Zakonu o orožju.

Ob tem policisti pozivajo vse obiskovalce današnje nogometne tekme v Mariboru, naj pridejo navijat v športnem duhu in naj se vzdržijo vsakršnih kršitev.

Prejeli smo posnetek odhoda Green Dragonsov s Trga Leona Štuklja. Nekaj po opoldnevu je v središču Maribora prišlo do pretepa med Violami in ljubljanskimi navijači.

Spremljamo ... https://t.co/WdnyzNvYNd#derbi #plts @vecer pic.twitter.com/DMcohogFJO — Miha Dajcman (@mihadajcman) February 22, 2020

Mariborčani so na zadnjih petih domačih derbijih z Olimpijo ostali brez zmage

Ljudski vrt bo pokal po šivih, ko se bosta v uvodnem vrhuncu Prve lige Telekom Slovenije v letu 2020 srečala večna tekmeca Maribor in Olimpija. Vijolice so pozimi izgubile Dina Hotića, edini novinec Rene Mihelič pa še ni povsem pripravljen na največje napore. Trener Darko Milanič je optimist, verjame, da bodo njegovi izbranci pretrgali nič kaj prijeten niz, saj so Mariborčani na zadnjih petih domačih derbijih z Olimpijo ostali brez zmage.

Foto: Miloš Vujinović/Sportida

V Maribor je prišlo 700 navijačev Olimpije

Olimpija prihaja na Štajersko brez dveh kaznovanih branilcev. Macky Bagnack in Miral Samardžić bosta manjkala, kar je velik udarec za Safeta Hadžića, ki bo najverjetneje na vročem prizorišču zaigral z 18-letnim Matijo Burinom in zimskim novincem Danielom Kamyjem. Tik pred večnim derbijem je sledilo še veliko darilo Olimpije navijačem, saj je zeleno-bele okrepil reprezentant Roman Bezjak. Po zadnjih informacijah je v Maribor prišlo 700 ljubljanskih navijačev.

Nogometni derbi je na sporedu ob 20.15.