Maribor razžalostil Fazanerijo in se približal Olimpiji #video

Tekmeca sta se v tej sezoni dvakrat merila v ligi, obakrat se je obračun končal brez zmagovalca. Tokrat pa so krajšo potegnili Sobočani, ki jih je pokopal zadetek Andreja Kotnika v 86. minuti.Maribor, ki je pogrešal kar nekaj nogometašev, tudi poškodovanega prvega napadalca Luko Zahovića, se je tako le na točko približal vodilni Olimpiji, Mura, pri kateri sta manjkala kaznovana Luka Bobičanec in Staniša Mandić ter za dlje časa poškodovani vratar Matko Obradović, pa je ostala na petem mestu.

Mariborčani so konkretneje začeli tekmo v Murski Soboti in hitro nanizali nekaj (pol)priložnosti, izpostaviti pa velja rahlo zmedo pred vrati Mure v osmi minuti, ko je Aleks Pihler žogo ob branilcu poslal v prečko. Izbranci Darka Milaniča so povedli v 17. minuti. Rok Kronaveter je sprožil malo z desne strani z 20 metrov in z diagonalnim strelom matiral Deana Šafarića. To je bil njegov 12. zadetek sezone, s čimer je na tretjem mestu med strelci.

Maribor je ugnal Muro. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V drugem polčasu najprej zagrozili Sobočani

Sledilo je spet nekaj premalo natančnih poskusov na obeh straneh, med drugim Luke Šušnjare in Rudija Požega Vancaša, poskus slednjega z roba kazenskega prostora je ukrotil Šafarić. Malo pozneje so Mariborčani dosegli še en zadetek, a ni obveljal zaradi prepovedanega položaja Požega Vancaša.

V drugem polčasu so prvi zagrozili Sobočani, ko je prišel pred Kenana Pirića Nino Kouter, mariborski vratar pa je bil uspešnejši. V 66. minuti pa so črno-beli tudi izenačili po konkretnejši igri. Žiga Kous je po desni prodrl v kazenski prostor, podal v sredino, kjer je Šušnjara žogo preusmeril v mrežo. To je bil njegov šesti gol v sezoni. Pri Mariboru so se sicer pritoževali, češ da je šlo za prepovedan položaj Kousa, a je ostalo pri zadetku.

Sledilo je še nekaj obetavnih poskusov na obeh straneh, v 81. minuti pa je bil blizu zadetka Nemanja Mitrović, ki je po kotu streljal z glavo le malce premalo natančno. V 86. minuti pa so gosti spet prišli do vodstva, Mitja Viler je poslal dolgo podajo za hrbet domače obrambe do Andreja Kotnika, ki je nato sam prišel pred Šafarića in ga premagal za 2:1 ter svoj prvi gol sezone. V drugi minuti sodniškega dodatka je imel pri domačih lepo priložnost za novo izenačenje Andrija Filipović, ko se je sam znašel na robu kazenskega prostora, a nato slabo streljal.

Mura bo v 23. krogu v nedeljo gostovala v Kranju, Maribor pa bo dan prej gostil Tabor.

Mura : Maribor 1:2 (0:1) Stadion Fazanerija, sodniki: Balažič, Kasapović in Vidali.



Strelci: 0:1 Kronaveter (17.), 1:1 Šušnjara (66.), 1:2 Kotnik (86.).



Mura: Šafarić, Kous, Maruško, Gorenc, Šturm, Šporn, Kouter, Brkić (od 46. Brkić), Šušnjara, Bubnjar (od 58. Filipović), Maroša (od 79. Žižek).



Maribor: Pirić, Milec, Mitrović, Koblar, Viler, Dervišević (od 78. Kotnik), Cretu (od 78. Vrhovec), Pihler, Požeg Vancaš, Kronaveter, Mešanović.



Rumeni kartoni: Kous, Maruško; Mešanović, Vrhovec, Kotnik.

Rdeči karton: /.