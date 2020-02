Aluminij poglobil krizo Rudarja #video

Kidričani, okrepljeni s povratnikoma po kazni Ivanom Kontekom in Nemanjo Jakšićem, so v s priložnostmi precej praznem dvoboju z zadnjeuvrščenimi Velenjčani do svoje 12. zmage prišli šele v sodniškem dodatku, ko je zadel Ante Živković. Na drugi strani je dolgo časa kazalo, da bodo Velenjčani po avgustovskem obračunu v Kidričevem spet vzeli del plena Aluminiju, a na koncu so znova ostali praznih rok. Njihov niz brez zmage se tako nadaljuje.

Ekipi v Kidričevem v prvem polčasu nista poskrbeli za kakšno večje razburjenje, pravih, nevarnih strelov ni bilo. Domači niso niti enega sprožili v okvir vrat, medtem ko so gosti dva, a tudi ta dva sta bila lahek zalogaj za Matijo Kovačića.

Ante Živković je dosegel edini zadetek na tekmi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Do zmage v izdihljajih tekme

Tudi uvod drugega dela ni bil nič bolj razburljiv, v 56. minuti je sicer gostom uspelo poslati nevarno žogo pred gol, kjer pa jo je pravočasno odbil Renato Pantalon. V 74. minuti je na drugi strani z leve strani zgrešil Jure Matjašič, sicer pa sta ekipi bolj ali manj še naprej igrali med kazenskima prostoroma brez pravih zaključnih strelov.

Šele v izdihljajih tekme so gledalci videli edini zadetek, na veselje domačih navijačev je po podaji z desne strani s strelom iz prve zadel Ante Živković.

Aluminij bo v 23. krogu v soboto gostoval pri Bravu, Rudar pa bo gostil Olimpijo.

Aluminij : Rudar 1:0 (0:0)



Športni park, sodniki: Kajtazović, Kovačič in Praprotnik



Strelec: 1:0 Živković (90.).



Aluminij: Kovačić, Pantalon, Kontek, Vrdoljak, Matjašič, Jakšić, Vrbanec (od 72. Marinšek), Šaka (od 79. Čermak), Klepač (od 62. Štor), Leko, Živković.



Rudar: Radan, Pavlović, Filipović, Džinić, Anđelković, Ćosić, Črnčič, Kuzmanović, Krefl, Petrović (od 90. Panadić), Radić (od 69. Koprivnik).



Rumeni kartoni: Živković, Jakšić, Pantalon.

Rdeči karton: /.