Celje in Bravo sta se še tretjič zapored razšla z enakim izidom #video

Nogometaši Celja in Brava so se v 22. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2.

Dvoboj med Celjem in Bravom se je še tretjič v sezoni končal z izidom 2:2. Izid zanimive tekme povsem ustreza dogodkom na igrišču, gostitelji so sicer imeli terensko premoč, a zelo nevarni so bili tudi Ljubljančani. Celjani so s tem zapravili priložnost, da se vodilni Olimpiji približajo le na tri točke zaostanka, uresničili pa so se strahovi njegovega trenerja Dušana Kosića, ki je napovedal, da bo proti motiviranim igralcem Brava, nekaj jih je tudi že treniral, težje, kot je bilo pred štirimi dnevi, ko je Celje z všečno predstavo ugnalo Aluminij.

Že uvod je postregel z zanimivimi dogodki. Po 30 sekundah se je po lepi podaji Mitje Lotriča priložnost ponudila najboljšemu strelcu Celjanov Dariu Vizingerju, ki se je znašel iz oči v oči z gostujočim vratarjem Igorjem Vekićem, ga že premagal, toda zadel le levo vratnico.

Hitro se je dalo ugotoviti, da se Ljubljančani v knežje mesto niso prišli le branit, tudi oni so izvedli nekaj nevarnih napadov, v deseti minuti pa so izkoristili svojo prvo priložnost in povedli. Po kotu je Luka Žinko žogo z glavo podaljšal na drugo vratnico, pred katero se je neoviran znašel Roko Baturina, ki mu ni bilo težko zatresti mreže.

Ekipi sta se še tretjič zapored razšli z enakim izidom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bravo zapravil najstrožjo kazen

V 17. minuti bi Bravo lahko vodil že z 2:0. Najprej je lepo priložnost zamudil Martin Kramarič, njegov strel iz neposredne bližine vratar Matjaž Rozman ubranil, a je v nadaljevanju žoga prišla do Žinka, ki je streljal in zadel v roko Luko Kerina. Sodnik je pokazal na belo točko, a Rozman je bil uspešnejši tudi od Mustafe Nukića in izid se ni spremenil.

Celjani so po zaostanku napadali, nekaj časa jalovo, v 24. minuti pa so vendarle izenačili. To pa po zaslugi Žana Benedičiča, ki se je odločil za strel s 30 metrov, žoga je končala v levem spodnjem kotu vrat vratarja Vekića.

Do polčasa pravih priložnosti ni bilo, zato pa je začetek drugega dela spet postregel z razburljivimi dogodki. V 49. minuti je od daleč streljal Sandi Ogrinec, žoga je zadela enega od celjskih branilcev, spremenila smer in končala v golu, Bravo je še drugič na tekmi povedel.

Kerin je nato zapravil priložnost za Celje, Baturina še eno za Bravo, v 69. minuti pa je prišlo do novega izenačenja. Lotrič je v kazenskem prostoru našel Vizingerja, ki se je dobro znašel, mimo vratarja je poslal žogo v mrežo za svoj 14. gol v sezoni.

Do konca tekme sta obe ekipi poskušali doseči še kakšen gol, Celjani so nekajkrat nevarno prišli v kazenski prostor, a borbeni gosti jim tretjega gola niso dovolili.

Celjani bodo v 23. krogu v nedeljo gostovali v Domžalah, Bravo pa bo dan prej gostil Aluminij.

Celje - Bravo 2:2 (1:1)



Stadion Z'dežele, sodniki: Jug, Bensa in Černe.



Strelci: 0:1 Baturina (10.), 1:1 Benedičič (24.), 1:2 Ogrinec (49.), 2:2 Vizinger (69.).



Celje: Rozman, Marandici, Ćalušić (od 55. Antanavičius), Stojinović, Kadušić, Zaletel, Benedičič, Lotrič, Kerin (od 87. Plantak), Božić, Vizinger.



Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj, Žinko, Agboyi, Ogrinec (od 54. Primc), Kramarič (od 77. A. Matko), Nukić, Baturina.



Rumeni kartoni: Kerin, Marandici, Benedičič, Vizinger; Kurtović, Baturina.

Rdeči karton: /.