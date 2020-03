"Vaterpolo" v Kranju brez zmagovalca #video

Nogometaši kranjskega Triglava in Mure so se v 23. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1).

V Kranju je ekipi pričakalo močno razmočeno igrišče, na katerem so imeli igralci precej težav z nadzorom žoge. Do te tekme edini stoodstotni prvoligaš pomladi, ki je še vedno igral brez kaznovanega Luke Majcna, je tudi tokratni dvoboj dobro začel, a so se Sobočani, pri katerih je Ante Šimundža opravil nekaj menjav v prvi enajsterici v primerjavi s prejšnjo tekmo proti Mariboru in pri katerih sta manjkala kaznovana Žiga Kous in Staniša Mandić, hitro vrnili v igro. Kot se je izkazalo, sta ekipi tako že v prvem polčasu postavili končni izid, kar pomeni, da Mura ostaja peta, spomladi še neporaženi Triglav pa šesti.

Na z lužami prekriti zelenici so se uvodoma bolje znašli domači nogometaši. Povedli so v osmi minuti, potem ko je prosti strel z desne strani izvedel Armin Ćerimagić, v kazenskem prostoru pa je bil najvišji 194 centimetrov visoki srbski branilec Milan Milanović, ki je z glavo Kranjčane popeljal do vodstva.

V 19. minuti so bili Sobočani blizu izenačenja, ko je s strelom z glavo zadel vratnico Alan Kaučič. Zato pa so Prekmurci izenačili v 26. minuti. Po dolgi podaji je žogo sprejel Luka Bobičanec, ki je bil na meji prepovedanega položaja, nato pa žogo oddal na svojo desno do vtekajočega Luke Šušnjare, ki jo je poslal v prazno mrežo. To je bil sedmi gol Šušnjare in peta podaja Bobičanca.

Fotogalerija s tekme med Triglavom in Muro (foto: Grega Valančič/Sportida):

Pozneje so domačini, ob sicer boljši Murini igri do konca polčasa, dosegli še en zadetek, ki pa so ga sodniki upravičeno razveljavili zaradi prepovedanega položaja.

V drugem polčasu v skoraj neregularnih razmerah za igro dolgo časa ni bilo izrazitejše priložnosti, šele v 70. minuti je Marka Zalokarja, ki je bil prvič v vratih Mure po zimskem prestopu iz Krškega, ogrozil Filip Janković, ki je z glavo preusmeril žogo po podaji z desne strani, a je bil vratar gostov zbran.

V 86. minuti je poskusil od daleč Marko Gajić, a je bil nenatančen, kar je bila zadnja priložnost na tekmi in kar je pomenilo, da se je še četrta tekma tega kroga končala brez zmagovalca.

Triglav bo v 24. krogu v četrtek gostoval v Sežani, Mura pa bo dan prej gostila Rudar.

Triglav : Mura 1:1 (1:1) Športni center, sodniki: Jug, Kovačič in Povšnar.



Strelca: 1:0 Milanović (8.), 1:1 Šušnjara (26.). Triglav: Arko, Gliha, Milanović, Kumer, Rogelj, Udovič, Mertelj, Ćerimagić (od 81. Gajić), M. Wilmots (od 55. Janković), Beciri, Petric (od 35. Hasanaj). Mura: Zalokar, Pucko, Gorenc, Kaučič, Karničnik, Šporn, Horvat (od 81. Kouter), Bobičanec, Filipović (od 63. Cipot), Šušnjara (od 87. Žižek), Maroša. Rumeni kartoni: Rogelj, Kumer, Petric, M. Wilmots, Gliha, Janković; Gorenc, Maroša.

Rdeči karton: /.