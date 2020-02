Mladi hrvaški vratar poskrbel za slabo voljo v Ljudskem vrtu #video

Nogometaši Maribora in CB 24 Tabora Sežane so se v 23. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0.

Mariborčani, ki so ob poškodovanih Jasminu Handanoviču, Luki Zahoviću, Denisu Klinarju, Nardinu Mulahusjenoviću ter kaznovanemu Blažu Vrhovcu ostali še brez Martina Milca (težave z mečno mišico) in bolnega Amirja Derviševića, so bili v prvem polčasu konkretnejši in imeli več poskusov.

Darko Milanič ni skrival razočaranja. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Tako je v deseti minuti prvi nevarno zagrozil Rok Kronaveter, ki je za malo zgrešil cilj, v nadaljevanju pa je večkrat veselje domačim preprečil novinec v vratih Tabora David Šugić. Ta je med drugim ustavil poskuse Kronavetra, Rudija Požega Vancaša, Andreja Kotnika in Jasmina Mešanovića, v 33. pa je čez gol meril Kotnik. Gosti, ki so sicer kar dobro preprečevali mariborske nalete, v prvem polčasu niso niti enkrat merili v okvir vrat.

V drugem polčasu je najprej nase opozoril Mešanović, ki je žogo poslal mimo leve vratnice, po obdobju brez pravih priložnosti pa je v 68. minuti pri kraški ekipi nevarno z roba kazenskega prostora sprožil Kevin Doukoure in žogo poslal le nekaj centimetrov čez vrata domačih.

Ena izmed osmih obramb David Šugića:

V 80. minuti so bili blizu zadetka spet tudi izbranci Darka Milaniča, saj je Špiro Peričić prišel do strela z roba kazenskega prostora, tudi on pa je za malenkost zgrešil cilj. Že v sodniškem dodatku je bilo spet dvakrat vroče v sežanskem kazenskem prostoru, a domačim ni uspelo sprožiti pravega zaključnega strela.

Maribor bo v 24. krogu v sredo gostoval v Celju, Tabor pa bo v četrtek gostil Triglav.

Maribor : CB 24 Tabor Sežana 0:0 Štadion Ljudski vrt, gledalcev 2200, sodniki: Obrenović, Mikača in Skok.



Strelci: /.



Maribor: Pirić, Peričić, Mitrović, Koblar, Viler, Cretu, Pihler (od 77. Mihelič), Požeg Vancaš, Kronaveter, Kotnik (od 63. Tavares), Mešanović (od 90. Bajde).



CB 24 Tabor Sežana: Šugić, Azinović, Serge (od 71. Vukelić), Nemanič, Horvat, Mehmedović, Doukoure, Sever, Mihaljević (od 67. Zebić), Stančič (od 66. Babić), Ndzengue.



Rumena kartona: Cretu; Sever.

Rdeči karton: /