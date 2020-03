Tega ne vidiš vsak dan: poglejte si smolo branilca Celja #video

Nogometaši Domžal in Celja so se v 23. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

V Prvi ligi Telekom Slovenije se je še peta tekma 23. kroga končala brez zmagovalca. Da so se vsi obračuni končali z neodločenim izidom, se je zgodilo prvič po novembru leta 2006. Domžale in Celje sta se na razmočenem igrišču, ki ni dovoljevalo posebej kakovostnega nogometa, zasluženo razdelila točke, obe sta sicer imela priložnosti tudi za zmago, tako da z remijem na koncu ne morejo biti zadovoljni ne eni ne drugi.

Domžalčani so na začetku spomladanskega dela še naprej brez zmage, Celjani pa so še na drugi tekmi zaporedoma zamudili priložnost, da se povsem vključijo v boj za prvaka. Do 75. minute je gostom dobro kazalo, nato pa jih je zapustila sreča, Adnan Kadušić je nespretno premagal svojega vratarja Matjaža Rozmana in namesto treh točk imajo varovanci Dušana Kosića še naprej pet točk zaostanka za vodilno Olimpijo.

Tekma se je začela obetavno. Obe ekipi sta pokazali, da ju zanimajo le tri točke, akcije so se vrstile ena za drugo, toda manjkale so priložnosti oziroma streli na gol. Tako se je prva prava priložnost ponudila šele v 42. minuti, ko so Celjani kaznovali neodločnost domžalske obrambe. Mitja Lotrič je z desne strani pritekel v kazenski prostor, z diagonalnim natančnim strelom pa je tudi premagal vratarja Ajdina Mulalića.

Korejec Kim je takoj po prihodu v igro stresel vratnico Celja, na koncu so si Štajerci zabili sami.

Drugi polčas je bil po priložnostih bogatejši kot prvi, za kar ima veliko zaslug živahen Južnokorejec Dohyun Kim, ki je v 59. minuti vstopil v igro. Že štiri minute pozneje je z lepim strelom z dvajsetih metrov zatresel levo vratnico, bil je pa stalna nevarnost za celjske branilce.

Ko je po strelu Nikole Vujadinovića z glavo žoga zletela mimo gola in ko ni hotela v mrežo niti po poskusu Zenija Husmanija od daleč, so domači navijači začeli obupavati. A Domžalčane je nato rešil kar gostujoči branilec Kadušić. Ta je po po podaji Husmanija z desne strani strani pred Arnelom Jakupovićem poskušal žogo odbiti v kot, a je zadel vratnico, od katere se je odbila v mrežo.

Avtogol Kadušića:

V 78. minuti bi lahko gosti, ki jim je sodnik Damir Skomina zaradi nedovoljenih položajev upravičeno razveljavil dva gola, spet povedli. Lotrič se je znašel v podobnem položaju kot pri golu v prvem polčasu, toda streljal je slabše, Mulalić je njegov poskus ubranil.

Tri minute pozneje bi to lahko kaznoval Matej Podlogar, toda tudi po njegovem poskusu žoga ni našla poti v mrežo, tako da je ostalo pri neodločenem izidu.

Domžale bodo v 24. krogu v sredo gostovale pri Bravu, Celjani pa bodo gostili Maribor.

Domžale : Celje 1:1 (0:1) Športni park, gledalcev 400, sodniki: Skomina, Žunič in Šprah. Strelca: 0:1 Lotrič (42.), 1:1 Kadušić (75., a.g.). Domžale: Mulalić, Urbančič, Vujadinović, Ilić, Žinić, Husmani, Svetlin (od 82. Mavretič), Kait (od 59. Kim), Vuk, Jakupović, Sikimić (od 46. Podlogar). Celje: Rozman, Marandici, Ćalušić, Stojinović, Kadušić, Zaletel, Antanavičius (od 87. Zehov), Plantak (od 68. Božić), Kerin (od 80. Štravs), Lotrič, Vizinger. Rumeni kartoni: Žinić; Stojinović, Antanavičius

Rdeči karton: /