V Spodnji Šiški brez zadetkov #video

Nogometaši ljubljanskega Brava in Aluminija so se v 23. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0.

Ljubljančani, ki so pogrešali Gala Primca in tudi poškodovanega Sandija Ogrinca, so na svojem terenu gostili ekipo, ki jih je v jesenskem delu obakrat premagala. Avgusta z 1:0, oktobra pa s 5:1. Tokrat pa je bila slika precej drugačna. Dobršen del tekme je bil namreč Bravo boljši tekmec in imel predvsem v prvem polčasu lepše priložnosti, a ostal brez želenega zadetka, tako kot tudi v bolj izenačenem drugem polčasu. Bravo je po sedmem remiju še vedno predzadnji, Aluminij pa je z novo točko ohranil stik z za zdaj še vodilno Olimpijo, ki mu beži za dve točki.

Favoriziran Aluminij je bil v prvem polčasu v Ljubljani v podrejenem položaju, posledično si ni ustvaril niti ene res nevarne priložnosti. Na drugi strani so bili precej konkretnejši izbranci Dejana Grabića, ki so zagrozili že v deveti minuti, ko je po lepi podaji v globino proti kazenskemu prostoru stekel Roko Baturina, tik pred 16-metrskim prostorom pa ga je s prekrškom zaustavil Renato Pantalon. Domači so zahtevali tudi rdeči karton zanj, češ da je bil zadnji igralec obrambe, a so se sodniki odločili le za rumenega.

Fotogalerija s tekme med Bravom in Aluminijem (foto: Saša Pahič Szabo / Sportida):

Naslednjo priložnost so gostitelji zapravili v 24. minuti, ko je po podaji z desne najprej v zadnjem trenutku posredoval Nemanja Jakšić, zatem pa je Vanja Drkušić žogo s strelom z glavo poslal mimo gola. Najbližje zadetku je bil Andraž Kirm v 30. minuti, ko je s 15 metrov zadel vratnico. Šest minut pozneje pa je iz bližine še David Brekalo žogo poslal čez gol.

V drugem polčasu je v 53. minuti najprej pri domačih zagrozil Aljoša Matko, ko je malce z desne strani žogo neoviran poslal čez gol, tri minute pozneje pa je na drugi strani Mihael Klepač žogo poslal malo mimo gola. Sledilo je obdobje brez izrazitih priložnosti, zato pa je v 83. minuti Mustafa Nukić z glavo streljal s 13 metrov in tudi on zadel vratnico. Že v sodniškem dodatku pa je Igor Vekić obranil še prosti strel gostov in poskrbel za delitev točk.

Bravo bo v 24. krogu v sredo gostil Domžale, Aluminij pa bo dan prej gostil Olimpijo.

Bravo : Aluminij 0:0 Štadion Žak, sodniki: Borošak, Vukan in Smej. Strelci: /. Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj, Žinko, Kirm, Agboyi, Nukić, A. Matko, Baturina (od 75. Kramarič).



Aluminij: Kovačić, Pantalon, Kontek, Vrdoljak, Matjašič, Jakšić, Čermak, Marinšek, Klepač (od 83. Pečnik), Leko (od 44. Vrbanec), Štor (od 70. Živković).



Rumeni kartoni: Žinko, Drkušić; Pantalon, Marinšek.

Rdeči karton: /.