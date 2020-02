Kriza Olimpije se nadaljuje: razočarali tudi pri zadnjemu

Nogometaši velenjskega Rudarja in ljubljanske Olimpije so se v 23. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

Tako zadnjeuvrščeni Velenjčani kot vodilni Ljubljančani pomladi niso začeli ravno po sovjih željah. Knapi so si po slabem jesenskem delu zaželeli precej boljšo pomlad, a na prvih dveh tekmah doživeli dva poraza, Ljubljančani pa so po spodbudnem remiju v Mariboru izgubili doma proti Triglavu. Tako je bil za oboje v Velenju nekakšen popravni izpit.

Čeprav so na zadnjih dveh tekmah izbranci Safeta Hadžića Velenjčanom nasuli devet golov, dobili pa nobenega, ter bili statistično precej boljši tudi na današnji tekmi, pa so tudi tokrat bolj ali manj razočarali s predstavo in izvlekli le točko. Na drugi strani pa so igralci Andreja Panadića pokazali boljši obraz, a še vedno (po devetem remiju) ostajajo brez zmage na zadnjem mestu.

Ljubljančani, pri katerih se je po kazni vrnil Macky Bagnack, so imeli v prvem polčasu pričakovano pobudo, a proti zgoščeni domači vrsti si dolgo niso priigrali posebej nevarne priložnosti. Velja pa omeniti prosti strel Endrija Čekičija z 20 metrov v 20. minuti, ko je meril malce previsoko.

Rudar je izenačil v drugem polčasu. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 26. minuti je Stefan Savić za malo zgrešil velenjska vrata, v 33. je z 20 metrov nenatančno meril še Vitja Valenčič, premoč pa je Olimpija le kronala v 39. minuti, ko je Savić prodrl po desni strani v kazenski prostor, žogo je nato podal nazaj na 12 metrov, od koder je sprožil Čekiči in z nizkim strelom prišel do svojega osmega gola sezone.

Gostitelji, ki jih je v petek okrepil še Sanjin Lelić, so bolj ali manj čakali na protinapade, dvakrat pa povzročili nekaj razburjenja v kazenskem prostoru gostov, najprej v 14. minuti Robert Pušaver, nato pa v 28. Dominik Radić, oba strela pa je ustavil Nejc Vidmar.

Uvod drugega polčasa kljub novi (jalovi) terenski prevladi gostov ni prinesel kakšnih novih razburjenj, zato pa so domači izenačili v 65. minuti, ko je po dolgi podaji in nespretnem posredovanju ljubljanskih branilcev ter tudi vratarja Vidmarja do žoge prišel Marko Ćosić in jo poslal v mrežo s sedmih, osmih metrov. To je bil zanj prvenec v slovenski prvi ligi.

V 74. minuti so gosti zahtevali enajstmetrovko, ko je ob Pušaverju padel Luka Menalo, a je slednji dobil rumeni karton za simuliranje. Isti igralec je v 79. minuti pripel do strela v kazenskem prostoru, na mestu pa je bil Matej Radan, ki je tako zatem obranil še en ljubljanski poskus. V 90. minuti je od daleč na drugi strani zgrešil Mićo Kuzmanović, že v sodniškem podatku pa je zadnjo priložnost na tekmi zapravil Tomislav Tomić s strelom iz bližine.

Rudar bo v 24. krogu v sredo gostoval v Murski Soboti, Olimpija pa dan prej v Kidričevem.

Rudar : Olimpija 1:1 (0:1) Štadion ob jezeru, sodniki: Antič, Vidali in Kordež. Strelca: 0:1 Čekiči (39.), 1:1 Ćosić (65). Rudar: Radan, Krefl, J. Pavlović, Ćosić, Džinić, Pušaver, Kuzmanović, Črnčič (od 55. Filipović), Anđelković, Koprivnik (od 62. Lelić), Radić (od 90. Panadić). Olimpija: Vidmar, Samardžić, Bagnack, Boakye, M. Pavlović, Knežević, Tomić, Čekiči, Savić, Valenčič (od 69. Menalo), Vukušić (od 82. Bezjak).



Rumeni kartoni: Pušaver, Radan; Menalo, Čekiči.

Rdeči karton: /.