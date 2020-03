Po sledeh nenavadnega pojava, ki ga Slovenija ni vajena

Remi, remi, remi, remi in še enkrat remi! Pet remijev, krog brez zmagovalcev, a tudi poražencev. Vsi udeleženci 23. kroga Prve lige Telekom Slovenije so v soboto in nedeljo postali bogatejši za točko, zgodovina prvoligaškega tekmovanja pa za šele drugi krog v obdobju državne samostojnosti, ki je minil v znamenju remijev. Tako je bilo šele drugič v zgodovini, prvič po dobrih 13 letih.

Začelo se je z velikim presenečenjem. Vodilna Olimpija je v času sobotnega kosila gostovala pri zadnjeuvrščenem Rudarju. Čeprav so navijači zmajev pričakovali, da se jim bodo ljubljenci odkupili za slabo predstavo proti Triglavu (0:2) in v Velenju osvojili paket treh točk, so doživeli novo razočaranje. Srečanje se je končalo brez zmagovalca (1:1), Aluminiju in Mariboru pa se je odprla pot do morebitnega skoka na prvo mesto.

Kako sta v Velenju remizirala zadnjeuvrščeni in vodilni klub sezone:

Kidričani niso izkoristili priložnosti. V Ljubljani so resda ohranili nedotaknjeno mrežo, a jo je na njihovo žalost tudi Bravo, ki v tem letu ne pozna poraza. Končalo se je z 0:0, še drugim remijem v tem krogu. Sledil je obračun v Ljudskem vrtu, kjer se je motivirani Maribor spopadel s Taborom. Sežančani niso nastopili z vsemi najmočnejšimi orožji, tako da so bile vijolice še bolj očitni favoriti, a so padli na izpitu. Prevlade na igrišču niso znali kronati z zadetkom. Ostalo je pri 0:0, občinstvo je bilo nezadovoljno, Maribor pa brez načrtovanega prevzema vodilnega položaja v ligi.

Prvič po dobrih 13 letih

"Vaterpolo" v Kranju se je razpletel brez zmagovalca. Foto: Grega Valančič / Sportida Po soboti, ki je postregla s tremi remiji, sta svojo priložnost, da bi se približala vodilnemu trojcu in zaostrila boj za najvišja mesta, začutila Mura in Celje. Želela sta zmagati, a se ni izšlo niti njima. Prekmurci so v izjemno zahtevnih pogojih, ko je obilno deževje nogometni dogodek v Kranju spremenilo v svojstveno tekmo v ''vaterpolu'', pri kateri je prišla na plano glavna odlika, borbenost, vsakršna kreacija na igrišču pa je bila vnaprej obsojena na neuspeh, remizirali na Gorenjskem (1:1).

Niz neodločenih rezultatov se je nadaljeval, za posebno zbirko je 1. SNL potrebovala le še remi v Domžalah. Začelo se je po željah gostov iz knežjega mesta, nato pa so si v zadnji tekmi kroga Celjani sami zagrenili življenje in z avtogolom poskrbeli, da so rumeni prišli do prve letošnje točke (1:1). Krog se je končal s petimi remiji, podroben pregled zgodovine prvoligaškega dogajanja pa je dal vedeti, kako je bila Slovenija nenavadnemu sosledju remijev priča šele drugič, odkar se na sončni strani Alp podeljujejo državni naslovi.

Šalja jo je zagodel Domžalam in poskrbel za zgodovinski krog

Agron Šalja je imel velike prste vmes pri prvem krogu v zgodovini 1. SNL, ki se je končal zgolj z remiji. Foto: Vid Ponikvar Z vsemi remiji se je v zgodovini prvoligaškega tekmovanja končal le še en krog. Prvič se je to zgodilo pred dobrimi 13 leti, ko se je 4. in 5. novembra 2006 igral 17. krog tekmovalne sezone 2006/07. Takrat med prvoligaško elito ni bilo Olimpije, ki se je po finančnem propadu lotila drznega projekta v novi preobleki in se prek nižjih lig ekspresno vračala med najboljše.

Takrat so imele najboljšo ekipo Domžale, ki so v omenjenem krogu remizirale z 2:2 pri Interblocku, ljubljanskemu klubu pa je točko v sodnikovem podaljšku priboril Agron Šalja, zdajšnji selektor slovenske selekcije do 19 let. Izbranci Slaviše Stojanovića so takrat premočno osvojili prvenstvo, pred drugouvrščeno Gorico so si priigrali kar 17 točk naskoka.

17. krog v sezoni 2006/07: Drava : MIK CM Celje 2:2 (0:1)

Drevenšek 53., Tiganj 86.; Brulc 19., Bakarić 76. Nafta : Maribor 1:1 (1:1)

Eterović 29.; Makriev 41. Primorje : Koper 0:0 Interblock : Domžale 2:2 (1:1)

Wakui 6., Šalja 90.; L. Elsner 14., Djukić 61. Bela krajina : HiT Gorica 1:1 (1:1)

Žagar 17.; Nikezić 5.

Klinar preprečil krog remijev

Denis Klinar je 1. maja 2016 osrečil Olimpijo na gostovanju v Kopru. Foto: Vid Ponikvar Po tem krogu je v prvi slovenski ligi še dvakrat pošteno zadišalo po krogu petih remijev, a se je vedno ustavilo pri zadnji tekmi. Ko se je v sezoni 2015/16 igral 32. krog, so se uvodne štiri tekme končale brez zmagovalca (Krško : Rudar 1:1, Zavrč : Gorica 1:1, Celje : Maribor 0:0 in Domžale : Krka 1:1), nato pa se je igralo še na Bonifiki.

Koper je gostil Olimpijo, ki je dolga leta na Obali zaman čakala na zmago. Prvega maja 2016 ni bilo tako, zmagala je z 2:1, krog samih remijev pa je z zadetkom v 68. minuti preprečil Denis Klinar. Takratni branilec Olimpije, ki si danes služi kruh pri Mariboru, je tako poskrbel za edino zmago tistega kroga. Zmaji, takrat je bil že njihov predsednik Milan Mandarić, so pozneje osvojili naslov prvaka.

Sorčan prebral Hrvata

Grega Sorčan je ubranil strel z bele točke Danijelu Miškiću, postal junak Gorice in preprečil novi krog s petimi zaporednimi remiji. Foto: Vid Ponikvar Sezono pozneje se je scenarij skoraj ponovil. V predzadnjem krogu sezone 2016/17, v kateri je bil najboljši Maribor, so se drug za drugim brez zmagovalcev končali štirje dvoboji (Krško : Koper 1:1, Radomlje : Maribor 1:1, Celje : Rudar 1:1 in Aluminij : Domžale 0:0).

Ostal je le še obračun med Gorico in Olimpijo, kjer pa je 21. maja 2017 zmaga ostala doma. Vrtnice je razveselil Nigerijec Bede Amarachi Osuji, ki je zadel v polno v 20. minuti, nato pa se je Ljubljančanom ponudila izjemna priložnost za izenačenje. V 86. minuti je sodnik Miran Bukovec pokazal na belo točko, odgovornost za strel je prevzel Hrvat Danijel Miškić, a mu je Grega Sorčan, zdajšnji vratar Domžal in novopečeni očka, ubranil strel, tako da je ostalo pri 1:0.

Štirje remiji, nato se je Maribor znesel nad Olimpijo

Pri visoki zmagi Maribora nad Olimpijo je pred 23 leti z zadetkom sodeloval tudi Gregor Židan. Foto: Bojan Puhek Odkar v Sloveniji prevladuje tekmovalni sistem z desetimi prvoligaši, se je omenjen pojav uvodnih štirih remijev v krogu primeril le še enkrat. Še v prejšnjem stoletju, v 29. krogu sezone 1996/97. Po štirih remijih (Mura : Beltinci 2:2, Publikum : Primorje 0:0, Gorica : Rudar 0:0 in Koper : Korotan 0:0) so bile vse oči uprte v Ljudski vrt.

Udarila sta se večna tekmeca Maribor in Olimpija, zmaji pa so 4. maja 1997 doživeli hudo ponižanje. Če bi se dvoboj končal z remijem, bi Slovenija prvič dočakala nogometno posebnost, končan krog brez zmagovalcev in poražencev. Da se to ni zgodilo, so poskrbele razigrane vijolice. Napolnile so mrežo zeleno-belih, na koncu je bilo 5:2 za gostitelje, za katere so v polno zadeli Franc Fridl, Gregor Židan, Viktor Pačo, Damjan Gajser in Oskar Drobne. Pri Ljubljančanih sta se med strelce vpisala Edmond Dosti in Samir Zulić.

Remi na vsaki četrti tekmi

Remiji sprva v 1. SNL niso bili kaj preveč pogosti. V uvodnem dejanju krstne sezone (1991/92), ko je v prvi ligi nastopalo kar 21 ekip, v vsakem krogu pa je bilo odigranih deset tekem, ni bilo niti enega. Po dveh krogih je bil le eden, za prvega v zgodovini 1. SNL sta 25. avgusta 1991 na tekmi drugega kroga poskrbela Mura in Zagorje. V nadaljevanju je steklo tudi pri remijih, rubrika neodločenih rezultatov je bila vedno bolj polna. Brez zmagovalca se je končalo bistveno več tekem. Na koncu, skupno je bilo odigranih 419 tekem, je bilo 116 remijev (27,7 odstotka).

Zadnja tekma, ki se v Prvi ligi Telekom Slovenije ni končala z remijem, je bila tista, ki sta jo 28. februarja v Murski Soboti odigrala Mura in Maribor. Z 2:1 so zmagale vijolice. Sledilo je šest remijev v 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Skupno povprečje remijev v zgodovini prve lige, kjer je bilo do danes v zgodovini samostojne Slovenije odigranih 5741 tekem, je nekoliko nižje (1443 remijev – 25,1 odstotka). Znaša dobro četrtino vseh tekem, brez zmagovalcev in poražencev pa sta se vseeno razpletla le dva kroga. Eden leta 2006, drugi pa konec prejšnjega tedna, ko se je spet pisala zgodovina, nogomet pa je dokazal, kako je žoga okrogla, dvoboji pa nepredvidljivi in polni presenečenj.