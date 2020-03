Celjske praljice še ni konec! Triglav je doživel katastrofo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjani so se v Kranju še drugič v tej sezoni znesli nad Triglavom. Zmagali so kar s 5:0.

Nogometaši kranjskega Triglava so v 25. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Celju z 0:5 (0:2). Glede na prikazano v spomladanskem delu bi moral Celjane čakati zahteven izziv na gostovanju v Kranju, a so jo izbranci Dušana Kosića na Gorenjskem tudi po zaslugi "hattricka" Daria Vizingerja odnesli brez praske in so ob Bravu še naprej edina neporažena ekipa spomladanskega dela.

Triglav : Celje 0:5 (0:2)



Športni center, sodniki: Obrenović, Praprotnik in Kasapović.



Strelca: 0:1 Vizinger (11.), 0:2 Božić (27./11 m), 0:3 Vizinger (49.), 0:4 Božić (64.), 0:5 Vizinger (81.).



Triglav: Arko, Gliha, Kocjančič (od 51. Šalja), Kumer (od 63. Udovič), Rogelj, R. Wilmots, Gajić, Ćerimagić, M. Wilmots, Hasanaj (od 46. Beciri), Majcen.

Celje: Rozman, Marandici, Ćalušić, Stojinović, Kadušić, Zaletel (od 82. R. Štraus), Benedičič (od 65. Antanavičius), Lotrič, Kerin (od 77. Plantak), Božić, Vizinger.



Rumena kartona: Gajić, Beciri.

Rdeči karton: /.

Celjski nogometaši, ki so brez poraza sedem tekem zapovrstjo, so se z 12. zmago prebili na drugo mesto lestvice, imajo pa toliko točk kot tretjeuvrščeni Aluminij ter dve več kot četrtouvrščeni Maribor.

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Gorenjci, ki so tokrat prvič računali na mladega branilca Žana Luko Kocjančiča, v prvi enajsterici pa sta prvič zaigrala tudi brata Marten in Reno Wilmots, so si že v prvem polčasu močno otežili delo, kar je na koncu botrovalo skupno sicer že 14. porazu (toliko jih ima le zadnjeuvrščeni Rudar), a bo ekipa Vlada Šmita tudi po tem krogu še v "varni coni", kar zadeva boja za obstanek.

Vizinger, Božić ...

Kranjčani so še drugič v tej sezoni doma doživel hud poraz proti Kosićevi četi. Jeseni so izgubili z 0:6. Foto: Grega Valančič/Sportida Celjani so v prvem polčasu poskrbeli za praktično vse nevarnejše akcije, medtem ko Gorenjci niso resneje ogrozili Matjaža Rozmana. Celje je povedlo v 11. minuti, ko je zadel Dario Vizinger, potem ko sta z Mitjo Lotričem odigrala dvojno podajo na robu kazenskega prostora.

Prednost so gosti podvojili v 27. minuti, potem ko je Jalen Arko s prekrškom nad Lotričem zakrivil najstrožjo kazen, to pa je zanesljivo izvedel Ivan Božić za svoj osmi gol sezone. Božić je sicer v 19. minuti poskusil tudi s "škarjicami", a je bil nenatančen.

... Vizinger, Božić in za piko na i spet Vizinger!

V 49. minuti pa so Celjani še povečali prednost. Denis Marandici je z leve strani poslal žogo v osrčje kazenskega prostora, ta je za malo preletela Kocjančiča, na njegovo smolo pa je bil za njim zbran Vizinger in z glavo matiral Arka.

Tudi v nadaljevanju so imeli Celjani več od igre, tudi še nekaj strelov, je pa v 64. minuti svojo strelsko statistiko popravil tudi Božić, ko je iz bližine unovčil novo podajo Marandicija z leve strani. V 68. minuti je pri domačih z roba kazenskega prostora poskusil Berat Beciri, a Rozman ni imel težkega dela, slednji pa je uspešno posredoval tudi po novem Becirijevem naslednjem poskusu v 70. minuti.

Tretji zadetek Daria Vizingerja na tekmi in že njegov 18. v sezoni:

V 76. minuti je sam proti Arku stekel Lotrič, a je bil prvi takrat uspešnejši. Na drugi strani je malce pozneje moral dvakrat resno posredovati tudi Rozman po poskusih Žana Roglja in Becirija. So pa Celjani piko na i visoki zmagi postavili v 81. minuti, ko je novo Lotričevo podajo - takrat iz kota z leve strani - unovčil Vizinger za 18. zadetek sezone in prvo mesto na lestvici strelcev. Prvo mesto med podajalci pa je z deveto asistenco prevzel Lotrič.

Kranjčani bodo v 26. krogu v petek gostovali pri Bravu, Celjani pa bodo v nedeljo gostili Rudar.

Dogajanje v Kranju v živo: